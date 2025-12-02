동영상을

번역하세요이탈리아어에서 히브리어로

HeyGen AI를 사용해 영어 동영상을 자연스럽고 명확한 히브리어로 번역하세요. 동영상을 업로드하면 시스템이 영어 음성을 인식해 히브리어 자막, 히브리어 음성, 혹은 어디서나 재사용할 수 있는 완전 번역본으로 변환해 줍니다.



이는 YouTube 동영상, 온라인 강의, 인터뷰, 마케팅 클립, 제품 데모, 그리고 사내 교육 콘텐츠에 모두 잘 활용할 수 있습니다. 별도의 소프트웨어 설치 없이, 모든 기능이 바로 브라우저에서 실행됩니다.



