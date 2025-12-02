동영상을
번역하세요이탈리아어에서 히브리어로
HeyGen AI를 사용해 영어 동영상을 자연스럽고 명확한 히브리어로 번역하세요. 동영상을 업로드하면 시스템이 영어 음성을 인식해 히브리어 자막, 히브리어 음성, 혹은 어디서나 재사용할 수 있는 완전 번역본으로 변환해 줍니다.
이는 YouTube 동영상, 온라인 강의, 인터뷰, 마케팅 클립, 제품 데모, 그리고 사내 교육 콘텐츠에 모두 잘 활용할 수 있습니다. 별도의 소프트웨어 설치 없이, 모든 기능이 바로 브라우저에서 실행됩니다.
- 신용카드 필요 없음
- 1,000개 이상의 아바타
- 언제든지 취소 가능
AI로 비디오를 히브리어로 번역하기
HeyGen은 단순한 텍스트가 아니라 동영상을 위해 설계되었습니다. 동영상에 포함된 영어 오디오를 인식해 스크립트로 변환한 뒤, 원래의 의미와 흐름을 그대로 유지하면서 그 스크립트를 히브리어로 번역합니다.
목표가 히브리어로 음성을 교체하는 것이라면, 이 워크플로를 AI 더빙과 함께 사용해 시청자가 글을 읽는 대신 들을 수 있도록 하세요:
영어 동영상을 히브리어 자막으로 번역하기
자막은 콘텐츠를 현지화하는 가장 빠른 방법인 경우가 많습니다. 원래의 영어 오디오는 그대로 두고, 시청자가 따라볼 수 있도록 히브리어 텍스트를 추가하면 됩니다.
HeyGen은 게시에 일반적으로 사용되는 자막 내보내기를 다음과 같이 지원합니다:
SRT 자막 파일
VTT 자막 파일
YouTube에 게시하는 경우 HeyGen의 YouTube 동영상 번역기 워크플로를 사용해 자막 생성과 게시를 더 빠르게 진행할 수 있습니다:
영어 동영상을 히브리어로 번역하고 더빙하는 방법
당신의 시청자가 글을 읽는 것보다 듣는 것을 선호한다면, 더빙이 더 나은 경험이 될 수 있습니다. 자막만 제공하는 대신, 원본 영상의 속도에 맞는 히브리어 음성을 생성할 수 있습니다.
다음과 같은 경우에 유용합니다:
교육 및 온보딩 영상
제품 사용 안내
마케팅 광고
교육용 강의
더 넓은 콘텐츠 라이브러리를 다른 언어로도 번역하고 있다면, 다음과 같은 페이지에도 동일한 워크플로를 사용할 수 있습니다 영어에서 아랍어로:
왜 동영상을 히브리어로 번역해야 할까요?
영어로 된 동영상을 히브리어로 번역하면 새로운 콘텐츠를 따로 제작하지 않고도 더 많은 시청자에게 다가갈 수 있습니다.
주요 이점:
히브리어 콘텐츠를 선호하는 더 많은 사람들에게 다가가세요
이스라엘과 히브리어 사용 시장으로 진출하세요
혼합 언어 팀과 청중을 위한 접근성을 향상하세요
하나의 영어 동영상을 여러 개의 현지화된 버전으로 만들어 콘텐츠를 재활용하세요
영어 동영상을 히브리어로 번역하는 4가지 쉬운 단계
영어에서 히브리어로 동영상을 처음 번역해 보신다면, HeyGen이 이 과정을 쉽고 반복 가능하게 만들어 드립니다.
동영상을 업로드하세요
영어 동영상 파일(MP4 및 일반 형식 지원)을 업로드하거나 지원되는 링크를 붙여넣으세요. 음성이 또렷할수록 전사 품질과 최종 그리스어 정확도가 향상됩니다.
영어 대본 생성하기
음성 인식 기술은 구어체 영어를 자동으로 문자로 된 기록으로 변환합니다.
영어를 히브리어로 번역하기
해당 스크립트는 문장 구조와 의미를 유지하도록 학습된 문맥 기반 머신 러닝 모델을 사용해 히브리어로 번역됩니다.
검토 및 내보내기
결과를 미리 확인하고, 필요하다면 수정한 뒤, 최종 영상 또는 자막 파일을 내보내세요.
HeyGen이 더 나은 점은 무엇인가요?
영향은 분명합니다. 기업들은 HeyGen의 비디오 번역기를 통해 실질적인 성과를 얻고 있습니다. 영상을 즉시 번역함으로써 비용과 시간을 모두 절약하는 동시에, 손쉽게 글로벌 영향력을 확대할 수 있습니다.
비디오 번역 비용 절감
시장 현지화를 즉시 구현
영상 하나당, 몇 주나 몇 달이 아니라 바로바로 제작하세요
자주 묻는 질문
영어 동영상을 히브리어로 번역하려면 어떻게 하나요?
동영상을 업로드한 뒤, 소스 언어로 영어를, 대상 언어로 히브리어를 선택하고 번역을 시작하세요. 결과를 검토한 후 히브리어 자막을 내보내거나, 번역된 스크립트를 음성용으로 다시 활용할 수 있습니다.
HeyGen은 히브리어 보이스오버나 더빙을 만들 수 있나요?
네. 동영상을 히브리어로 번역한 다음, 번역된 스크립트를 사용해 음성을 교체할 수 있습니다 AI 더빙:
영어 YouTube 동영상을 히브리어로 번역할 수 있나요?
네. 히브리어 자막을 SRT 또는 VTT 형식으로 내보낸 뒤 YouTube Studio에 업로드하세요. YouTube 게시 작업을 더 빠르게 진행하고 싶다면 YouTube 동영상 번역기를 사용하세요.
다른 언어로도 번역할 수 있나요?
네. 동일한 워크플로우는 여러 언어 쌍을 지원합니다. 예를 들어, 영어 동영상을 아랍어로 번역할 수도 있습니다. 여기에서 확인하세요:
히브리어 더빙이 자막보다 더 좋나요?
이는 시청자와 플랫폼에 따라 다릅니다. 자막은 특히 소셜 미디어와 YouTube에서 빠르고 접근성이 좋습니다. 더빙은 자막을 읽기보다 듣는 것을 선호하는 시청자에게 더 몰입감 있는 시청 경험을 제공합니다.
영어 오디오를 교체할 계획이라면 HeyGen의 AI 더빙 도구를 사용해 자연스러운 히브리어 음성을 생성하세요:
동영상을 175개 이상의 언어로 번역하세요
Avatar IV를 사용해 어떤 사진이든 초실감 나는 음성과 움직임으로 생생하게 되살리세요.