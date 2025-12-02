동영상을 번역하세요
스페인어에서 포르투갈어로
스페인어 영상을 몇 분 만에 자연스럽고 명료한 이탈리아어로 번역하세요. 이 동영상 번역 도구를 사용하면 이탈리아어 자막, 보이스오버 또는 완전히 현지화된 영상을 손쉽게 제작할 수 있습니다. 또한 스페인어 영상을 몇 분 만에 자연스럽고 명료한 포르투갈어로 번역할 수 있습니다. 이 동영상 번역 솔루션은 수동 편집이나 복잡한 워크플로 없이 포르투갈어 자막, 보이스오버 또는 완전히 현지화된 영상을 만들 수 있도록 도와줍니다.
스페인어 동영상을 업로드하고 포르투갈어를 선택한 뒤, 모든 과정을 브라우저에서 바로 진행하세요. 하나의 간편한 워크플로우로 전사, 번역, 더빙, 타이밍, 자막 파일까지 모두 받아볼 수 있습니다.
- 신용카드 필요 없음
- 1,000개 이상의 아바타
- 언제든지 해지 가능
스페인어에서 포르투갈어로 즉시 변환하세요
스페인어 동영상 콘텐츠를 포르투갈어로 번역하는 데는 몇 분밖에 걸리지 않습니다. 수동 편집이나 복잡한 기술 없이 전체 동영상, 강의, 마케팅 메시지를 손쉽게 변환할 수 있습니다.
하나의 플랫폼에서 처음부터 끝까지 깔끔한 포르투갈어 자막, 자연스러운 보이스오버, 또는 완전히 현지화된 영상을 제작하세요.
포르투갈어 사용 고객에게 다가가는 가장 간단한 방법
포르투갈어는 브라질, 포르투갈, 그리고 전 세계 여러 지역 사회에서 널리 사용됩니다. 스페인어 동영상을 포르투갈어로 번역하면 도달 범위를 넓히고, 접근성을 향상시키며, 새로운 시청자에게 콘텐츠를 전달하는 데 도움이 됩니다.
영어권 시장을 대상으로 콘텐츠 현지화도 함께 진행하고 있다면, 스페인어에서 영어로 동영상 번역과 같은 도구를 활용해 동일한 영상을 여러 지역에서 효율적으로 재사용할 수 있습니다.
원활한 스페인어-포르투갈어 번역을 위한 모범 사례
스페인어 음성이 또렷할수록 전사가 더 정확해지고 포르투갈어 번역 품질도 향상됩니다. 먼저 스크립트를 검토해 두면 이후 수정 작업을 쉽고 정확하게 진행할 수 있습니다.
대상 시청자에 맞도록 브라질 포르투갈어와 유럽 포르투갈어 중에서 신중하게 선택하세요. 자막은 가독성을 높이기 위해 간결하게 유지하고, 내보내기 전에 짧은 클립을 미리 재생해 타이밍, 캡션, 음성의 선명도를 꼭 확인하세요.
스페인어에서 포르투갈어로 영상 번역을 위한 맞춤형 기능
시스템이 스페인어 음성을 자동으로 감지하여 자막 또는 내레이션과 함께 자연스럽고 유창한 포르투갈어로 변환합니다. 전문적인 전달을 위해 설계된 자연스러운 포르투갈어 음성도 선택할 수 있습니다.
내장 편집기를 통해 타이밍, 속도, 자막을 자유롭게 조정할 수 있습니다. 자막은 YouTube, 교육 플랫폼 및 접근성 요구에 맞게 SRT 또는 VTT 형식으로 내보낼 수 있습니다.
립싱크 기능은 포르투갈어 오디오를 입 모양과 정밀하게 맞춰 자연스러운 시청 경험을 제공합니다. 소셜 플랫폼에 콘텐츠를 게시하는 크리에이터라면, 이 워크플로우를 YouTube 동영상 번역기와 함께 사용해 스페인어 동영상을 포르투갈어 사용자를 위한 현지화 콘텐츠로 제작할 수 있습니다.
AI로 스페인어 동영상을 포르투갈어로 번역하는 방법
이 AI 비디오 번역기는 스페인어 음성을 자동으로 감지하고, 대본을 생성한 뒤 자연스러운 영어로 변환합니다. 원본의 타이밍과 톤에 맞는 영어 자막, 캡션 또는 보이스오버 중에서 선택할 수 있습니다.
스페인어 동영상 업로드하기
스페인어 동영상 또는 오디오 파일을 업로드하세요. 시스템이 스페인어 음성을 자동으로 감지하고, 별도의 설정 없이 바로 전사할 수 있도록 준비합니다.
스페인어 대본 생성하기
자동 음성을 활용해 시간 코드가 포함된 스페인어 대본을 생성하세요. 번역 전에 대본을 검토하고 편집하여 이름, 용어, 표현 등을 수정하면 최종 정확도가 향상됩니다.
Traduza espanhol para português
스페인어 대본을 자연스러운 포르투갈어로 변환하세요. 포르투갈어 자막, 포르투갈어 보이스오버, 또는 둘 다 중에서 선택할 수 있습니다. 타깃 시청자에 따라 브라질 포르투갈어와 유럽 포르투갈어 중 원하는 버전을 선택하세요.
검토 및 내보내기
미리보기에서 타이밍, 자막, 립싱크, 오디오를 확인하세요. 마지막으로 세부 조정을 마친 뒤, 이탈리아어 영상으로 내보내거나 SRT 또는 VTT 형식의 자막 파일을 다운로드하세요.
HeyGen은 무엇이 더 좋나요?
영향은 분명합니다. 기업들은 HeyGen의 비디오 번역기를 통해 실제 성과를 얻고 있습니다. 영상을 즉시 번역함으로써 비용과 시간을 모두 절약하는 동시에, 손쉽게 글로벌 영향력을 확대할 수 있습니다.
비디오 번역 비용 절감
시장 현지화를 즉시 구현
영상 하나당, 몇 주나 몇 달이 아니라
자주 묻는 질문
스페인어 동영상을 포르투갈어로 정확하게 번역하려면 어떻게 해야 하나요?
스페인어 동영상을 업로드한 뒤, 스크립트를 생성하고 꼼꼼히 검토한 다음 포르투갈어로 번역하세요. 자막이나 보이스오버를 내보내기 전에 타이밍을 미리 확인할 수 있으며, 시스템이 자동으로 싱크를 맞춰 줍니다.
브라질 포르투갈어와 유럽 포르투갈어 중에서 선택할 수 있나요?
네. 타깃 고객에 따라 브라질 포르투갈어 또는 유럽 포르투갈어를 선택할 수 있습니다. 이렇게 하면 발음, 어휘, 말투가 자연스럽고 해당 지역에 알맞게 들리도록 할 수 있습니다.
스페인어 영상에 포르투갈어 자막을 추가할 수 있나요?
네. 스페인어 동영상에서 포르투갈어 자막을 생성한 뒤 SRT 또는 VTT 파일로 내보내거나, 동영상에 바로 입힐 수 있습니다.
이 도구는 포르투갈어 보이스오버와 더빙을 지원하나요?
네. AI 더빙을 사용해 포르투갈어 보이스오버를 만들 수 있으며, 자연스러운 음성을 생성하고 원본 스페인어 오디오와 타이밍을 매우 가깝게 맞춰 줍니다. 자세한 내용은 AI 더빙을(를) 여기에서 확인하세요:
스페인어 YouTube 동영상을 포르투갈어로 번역할 수 있나요?
Yes. You can translate Spanish YouTube videos into Portuguese by exporting subtitles or a dubbed version using a YouTube video translator workflow.
스페인어에서 포르투갈어로의 영상 번역은 무료인가요?
짧은 스페인어 동영상을 포르투갈어로 무료 번역해 본 뒤, 더 긴 동영상이나 고급 기능이 필요할 때 업그레이드할 수 있습니다. 이렇게 하면 결제 전에 품질을 미리 확인할 수 있습니다.
같은 스페인어 영상으로 다른 언어 버전도 만들 수 있나요?
네. 스페인어 영상이 업로드되면, 영어에서 포르투갈어로 와 같이 추가 언어 버전을 파일을 다시 업로드하지 않고도 생성할 수 있습니다.
비디오를 175개 이상의 언어로 번역하세요
Avatar IV를 사용해 어떤 사진이든 실제 같은 음성과 자연스러운 움직임으로 생생하게 되살리세요.