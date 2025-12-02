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스페인어에서 포르투갈어로

스페인어 영상을 몇 분 만에 자연스럽고 명료한 이탈리아어로 번역하세요. 이 동영상 번역 도구를 사용하면 이탈리아어 자막, 보이스오버 또는 완전히 현지화된 영상을 손쉽게 제작할 수 있습니다. 또한 스페인어 영상을 몇 분 만에 자연스럽고 명료한 포르투갈어로 번역할 수 있습니다. 이 동영상 번역 솔루션은 수동 편집이나 복잡한 워크플로 없이 포르투갈어 자막, 보이스오버 또는 완전히 현지화된 영상을 만들 수 있도록 도와줍니다.

스페인어 동영상을 업로드하고 포르투갈어를 선택한 뒤, 모든 과정을 브라우저에서 바로 진행하세요. 하나의 간편한 워크플로우로 전사, 번역, 더빙, 타이밍, 자막 파일까지 모두 받아볼 수 있습니다.

