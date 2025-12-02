동영상을 번역하여

영어에서 아랍어로

HeyGen AI를 사용해 영어 동영상을 자연스럽고 명확한 아랍어 영상으로 번역하세요. 정확한 아랍어 자막과 부드러운 보이스오버, 혹은 완전히 현지화된 아랍어 영상을 스튜디오, 수동 전사, 편집 소프트웨어 없이도 손쉽게 만들 수 있습니다. 동영상을 업로드하고, 아랍어를 선택한 뒤, 브라우저에서 전체 작업 흐름을 한 번에 완료하세요.

HeyGen AI는 창작자, 교육자 및 기업이 아랍어를 사용하는 시청자와 소통하면서 콘텐츠의 정확성, 접근성, 그리고 전문성을 유지할 수 있도록 도와줍니다.



