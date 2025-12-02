동영상을 번역하여
영어에서 아랍어로
HeyGen AI를 사용해 영어 동영상을 자연스럽고 명확한 아랍어 영상으로 번역하세요. 정확한 아랍어 자막과 부드러운 보이스오버, 혹은 완전히 현지화된 아랍어 영상을 스튜디오, 수동 전사, 편집 소프트웨어 없이도 손쉽게 만들 수 있습니다. 동영상을 업로드하고, 아랍어를 선택한 뒤, 브라우저에서 전체 작업 흐름을 한 번에 완료하세요.
HeyGen AI는 창작자, 교육자 및 기업이 아랍어를 사용하는 시청자와 소통하면서 콘텐츠의 정확성, 접근성, 그리고 전문성을 유지할 수 있도록 도와줍니다.
- 신용카드 필요 없음
- 1,000개 이상의 아바타
- 언제든지 취소 가능
영어 동영상을 아랍어로 온라인에서 번역하세요
HeyGen을 사용하면 영어 동영상 콘텐츠를 아랍어로 번역하는 일이 쉽고 신뢰성 있게 이루어집니다. 실제 제작 환경에 맞게 설계된 간소화된 워크플로를 통해 음성 대화, 스크립트, 전체 동영상을 아랍어로 손쉽게 변환할 수 있습니다.
비디오 번역
자연스러운 립싱크로 초현실적인 번역을 위해 비디오를 업로드하세요
파일을 여기에 놓으세요파일을 업로드하거나 여기로 드래그 앤 드롭하세요
영어에서 아랍어로 즉시 변환하세요
HeyGen AI를 사용하면 영어에서 아랍어로의 동영상 번역을 몇 주가 아니라 몇 분 만에 완료할 수 있습니다. 성우, 스튜디오, 후반 제작 팀을 조율할 필요 없이 손쉽게 동영상을 현지화할 수 있습니다.
아랍어 영상은 중동과 북아프리카, 전 세계 아랍어 사용 커뮤니티에 이르기까지 귀하의 콘텐츠가 더 깊이 공감되도록 도와주어, 이해도와 참여도를 높여 줍니다.
아랍어 사용 고객에게 다가가는 간단한 방법
아랍어는 전 세계에서 가장 널리 사용되는 언어 중 하나입니다. 영어 동영상을 아랍어로 번역하면 접근성과 신뢰도를 높이는 동시에 새로운 시청자에게 메시지를 전달할 수 있습니다.
튜토리얼, 마케팅 영상, 제품 데모, 교육 콘텐츠 등 어떤 영상을 제작하든 워크플로는 간단합니다. 영어 영상을 업로드하고, 아랍어 결과물을 검토한 뒤, 바로 공유할 수 있는 완성본을 내보내세요.
원활한 영어-아랍어 번역을 위한 모범 사례
먼저 음질이 선명하고 배경 소음이 최소화된 영어 오디오를 준비하세요. 번역 전에 원고를 검토하여 고유명사나 기술 용어를 바로잡으세요. 일반 대중을 대상으로 할 때는 현대 표준 아랍어를 사용하고, 최종 영상을 미리 재생해 보며 자막 타이밍과 음성 속도가 잘 맞는지 확인하세요.
이 단계들을 따르면 아랍어 영상이 자연스럽고 전문적으로 느껴지도록 할 수 있습니다.
영어에서 아랍어로 영상 번역을 위한 맞춤형 기능
HeyGen에는 동영상 현지화를 위해 특별히 설계된 기능들이 포함되어 있습니다:
자동 영어 음성 감지
정확한 영어-아랍어 번역
아랍어 자막 및 캡션
아랍어 보이스오버 생성
자연스러운 립싱크 지원
SRT 및 VTT 형식으로 자막 내보내기
검토와 수정을 위한 브라우저 기반 편집기
모든 번역 및 현지화 단계가 하나의 통합된 워크플로에서 처리됩니다.
동영상 번역, 4단계로 쉽게 따라하기
몇 단계만 거치면 당신의 말로 공유 가능한 전문 동영상을 만들 수 있습니다.
동영상을 업로드하세요
MP4, MOV 또는 오디오 파일을 업로드하세요. 시스템이 영어 오디오 트랙을 자동으로 감지합니다.
영어 대본 생성하기
빠른 기계 생성 결과나 사람 검수 옵션을 활용해 대본 또는 자막을 만들어 보세요.
아랍어로 번역하기
당신의 트랜스크립트를 아랍어로 변환하세요. 자막, 아랍어 보이스오버, 또는 아랍어 아바타 중에서 선택할 수 있습니다.
검토 및 내보내기
타이밍, 립싱크, 자막, 내레이션을 확인하세요. 필요한 부분만 살짝 수정한 뒤 스페인어 영상을 내보내거나 SRT 또는 VTT 파일을 다운로드하세요.
HeyGen이 더 나은 점은 무엇인가요?
영향은 분명합니다. 기업들은 HeyGen의 비디오 번역기를 통해 실제 성과를 얻고 있습니다. 영상을 즉시 번역함으로써 비용과 시간을 모두 절감하고, 손쉽게 글로벌 영향력을 확대할 수 있습니다.
비디오 번역 비용 절감
시장 현지화를 즉시 구현
몇 주나 몇 달이 아니라 영상당 기준으로
자주 묻는 질문
영어 동영상을 아랍어로 번역하려면 어떻게 하나요?
영어 영상 파일을 HeyGen에 업로드한 뒤, 스크립트를 생성하고 아랍어로 번역하여 자막이나 내레이션으로 내보내세요. 타이밍, 정렬, 서식이 자동으로 처리되므로 추가 편집 도구 없이도 아랍어 영상이 바로 게시할 준비가 됩니다.
영어를 아랍어로 번역할 때 사용할 수 있는 무료 버전이 있나요?
네. 짧은 영어 동영상 클립은 무료로 번역해 보면서 워크플로와 결과 품질을 테스트할 수 있습니다. 더 긴 동영상과 고급 기능을 사용하려면 업그레이드하여, 아랍어 동영상을 영어로 번역하는 것과 유사한 확장된 한도를 해제할 수 있습니다.
HeyGen은 아랍어 자막과 보이스오버를 지원하나요?
네. 아랍어 자막, 아랍어 보이스오버, 또는 둘 다 생성할 수 있습니다. 자막은 접근성을 향상시키고, 보이스오버는 내레이션이 들어간 튜토리얼, 마케팅 영상, 교육 콘텐츠에 특히 잘 어울립니다.
내 영상에는 어떤 아랍어 방언을 선택해야 하나요?
대부분의 사용 사례에서는 현대 표준 아랍어를 사용하는 것이 좋습니다. 여러 지역에서 널리 이해되기 때문에 중동과 북아프리카 전역의 시청자들에게 내용을 더 명확하게 전달할 수 있습니다.
YouTube와 교육 플랫폼에서 아랍어 자막을 지원하나요?
예. 아랍어 자막은 SRT 또는 VTT 파일로 내보낼 수 있으며, 이는 YouTube, 학습 관리 시스템(LMS), 주요 플랫폼 전반의 접근성 도구에서 지원됩니다.
이 번역 도구는 MP4, MOV 및 기타 형식을 지원하나요?
예. MP4, MOV, AVI, WebM을 포함한 대부분의 형식이 지원됩니다. 이를 통해 별도의 변환 도구나 추가 준비 작업 없이 거의 모든 영어 동영상을 업로드하고 정확한 아랍어 자막 또는 더빙을 생성할 수 있습니다.
영어에서 아랍어로 번역할 때 어떤 동영상 형식이 지원되나요?
MP4, MOV, AVI, WebM을 포함한 일반적인 형식이 모두 지원됩니다. 이를 통해 파일을 먼저 변환하지 않고도 대부분의 소스에서 동영상을 업로드할 수 있습니다.
영어에서 아랍어로의 영상 번역은 비즈니스나 교육용 콘텐츠에 도움이 되나요?
네. 많은 팀이 온보딩 영상, 제품 데모, 내부 교육 자료를 아랍어로 번역합니다. 남아시아 시청자를 대상으로 현지화도 진행한다면, 작업 흐름은 힌디어에서 영어로의 동영상 번역과 비슷합니다.
동영상을 175개 이상의 언어로 번역하세요
Avatar IV를 사용해 어떤 사진이든 초현실적인 음성과 움직임으로 생생하게 되살리세요.
HeyGen으로 지금 시작하세요
AI로 당신의 아이디어를 전문적인 영상으로 바꾸세요.