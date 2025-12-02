동영상을 번역하세요
일본어에서 영어로
HeyGen AI를 사용해 일본어 동영상을 자연스럽고 명확한 영어로 번역하세요. 정확한 영어 자막, 부드러운 영어 보이스오버, 혹은 완전히 현지화된 영어 영상까지 스튜디오, 수동 전사, 복잡한 편집 도구 없이도 손쉽게 만들 수 있습니다. 동영상을 업로드하고 영어를 선택하면, 몇 분 안에 결과를 받아볼 수 있습니다.
이 솔루션은 원본 일본어 콘텐츠의 의미와 의도를 그대로 유지하면서 영어 사용 audience와 명확하게 소통하고자 하는 크리에이터, 기업, 교육자 및 팀을 위해 설계되었습니다.
일본어 동영상을 영어로 번역하기
HeyGen AI로 일본어 영상 콘텐츠를 자연스러운 영어로 변환하세요. 번역 과정에서 톤, 맥락, 타이밍을 그대로 유지하면서 깔끔한 영어 자막이나 자연스러운 영어 보이스오버를 제공합니다. 수동 작업이나 재녹음 없이 신뢰할 수 있는 일본어→영어 영상 번역이 필요한 크리에이터, 교육자, 기업 및 기관에 특히 적합합니다.
비디오 번역
자연스러운 립싱크로 초현실적인 번역을 위해 비디오를 업로드하세요
몇 분 만에 일본어를 영어로 번역하세요
HeyGen AI를 사용하면 일본어 동영상 콘텐츠를 영어로 변환하는 작업을 빠르고 간편하게 처리할 수 있습니다. 음성 대사, 스크립트, 전체 동영상까지 브라우저에서 바로 번역할 수 있습니다. 자막, 영어 내레이션, 또는 별도의 기술 설정 없이 완전히 현지화된 동영상을 손쉽게 생성해 보세요.
영어로도 콘텐츠를 제작하고 이를 일본어 사용자에게 현지화하고 싶다면 영어에서 일본어로 비디오 번역 워크플로를 활용해 보세요.
영어 사용자를 쉽게 공략하는 방법
영어는 미국을 비롯한 전 세계 플랫폼과 국제 비즈니스 시장에서 널리 사용되고 있습니다. 일본어 동영상을 영어로 번역하면 도달 범위를 넓히고, 접근성을 향상시키며, 콘텐츠를 더 쉽게 이해할 수 있도록 도와줍니다.
튜토리얼, 교육 자료, 제품 데모, 마케팅 영상 등 어떤 영상을 제작하든 과정은 간단합니다. 일본어 영상을 업로드하고, 영어 결과물을 검토한 뒤, 배포할 준비가 완료된 다듬어진 버전을 내보내기만 하면 됩니다.
AI로 일본어 동영상을 영어로 번역하세요
이 AI 기반 동영상 번역기는 일본어 음성을 자동으로 인식해 스크립트를 생성하고, 이를 자연스러운 영어로 변환합니다. 원본 영상의 타이밍과 말투에 맞는 영어 자막, 캡션, 또는 보이스오버 중에서 선택할 수 있습니다. 자막 형식은 내보내기 전에 브랜드나 플랫폼 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다.
동영상을 추가 언어로 번역하려면 AI 비디오 번역 도구를 활용해 다국어 콘텐츠를 효율적으로 확장할 수도 있습니다.
원활한 일본어-영어 번역을 위한 모범 사례
선명한 일본어 오디오는 더 나은 영어 결과를 제공합니다. 깨끗한 원문으로 시작하면 편집이 쉬워지고 정확도가 향상됩니다. 청중에 맞는 영어 음성 스타일을 선택하세요. 중립적이든, 전문적이든, 대화체이든 상관없습니다. 자막은 접근성을 높이고 플랫폼이 콘텐츠를 더 잘 해석하도록 도와줍니다.
내보내기 전에 짧은 구간을 미리 재생해 타이밍, 자막, 음성 품질을 확인하세요.
일본어 영상과 영어 영상 간 번역을 4단계로 쉽게 하는 방법
몇 단계만 거치면 당신의 말로 공유 가능한 전문 동영상을 만들 수 있습니다.
동영상을 업로드하세요
동영상 파일을 업로드하거나 지원되는 링크를 붙여넣으세요. MP4, MOV, AVI, WebM과 같은 일반적인 형식을 지원합니다.
업로드하고 전사하기
HeyGen AI는 일본어 음성을 자동으로 텍스트로 변환합니다. 번역 전에 명확성을 높이기 위해 전사 내용을 검토하고 수정할 수 있습니다
영어로 번역하기
해당 녹취록은 맥락, 어조, 그리고 자연스러운 표현을 고려하여 영어로 번역되었습니다.
검토 및 내보내기
타이밍, 립싱크, 자막, 내레이션을 확인하세요. 필요한 부분만 가볍게 수정한 뒤 스페인어 영상을 내보내거나 SRT 또는 VTT 파일을 다운로드하세요.
HeyGen이 더 나은 점은 무엇인가요?
영향은 분명합니다. 기업들은 HeyGen의 비디오 번역기를 통해 실제 성과를 얻고 있습니다. 영상을 즉시 번역함으로써 비용과 시간을 모두 절감하고, 손쉽게 글로벌 영향력을 확대할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
일본어 동영상을 영어로 번역하려면 어떻게 하나요?
일본어 동영상을 영어로 번역하려면, 동영상을 업로드한 뒤 일본어 대본을 생성하고 이를 영어로 변환하세요. 그런 다음 타이밍과 정렬이 자동으로 처리된 영어 자막이나 보이스오버를 내보낼 수 있습니다.
일본어 영상을 영어로 번역할 때 무료 옵션이 있나요?
네, 짧은 일본어 동영상 클립은 무료로 영어로 번역할 수 있습니다. 이를 통해 크리에이터, 교육자, 그리고 팀은 더 긴 동영상이나 고급 기능으로 업그레이드하기 전에 자막 품질과 영어 음성 출력 상태를 테스트해 볼 수 있습니다.
이 도구는 영어 더빙을 위한 정확한 립싱크를 지원하나요?
네, 영어 오디오는 입 모양과 정확히 맞춰 자연스러운 립싱크가 되도록 정렬됩니다. 이를 통해 튜토리얼, 제품 데모, 마케팅 영상 및 기타 음성 기반 영상 콘텐츠에서 시청자 경험이 향상됩니다.
영상 내보내기 전에 영어 대본을 편집할 수 있나요?
네, 자막이나 보이스오버를 내보내기 전에 영어 스크립트를 검토하고 수정할 수 있습니다. 이를 통해 원본 일본어 콘텐츠를 정확하게 반영하도록 철자, 이름, 기술 용어, 문장 표현을 올바르게 다듬을 수 있습니다.
일본어 동영상을 번역할 때 영어 자막도 지원되나요?
예, 일본어에서 영어로 영상 번역을 할 때 영어 자막이 자동으로 생성됩니다. 자막은 편집할 수 있으며, YouTube나 교육용 시스템과 같은 플랫폼에 게시할 수 있도록 SRT 또는 VTT 파일로 내보낼 수 있습니다.
영어 번역에 가장 적합한 일본어 영상 유형은 무엇인가요?
튜토리얼, 교육 강의, 인터뷰, 제품 데모, 교육용 콘텐츠처럼 음성이 또렷한 영상일수록 번역 품질이 가장 좋습니다. 잡음이 적고 깨끗한 오디오는 더 정확한 영어 자막과 보이스오버를 만드는 데 도움이 됩니다.
같은 일본어 영상으로 다른 언어 버전도 만들 수 있나요?
네, 일본어 동영상을 업로드한 후에는 여러 언어로 번역할 수 있습니다. 이를 통해 원본 동영상을 다시 업로드하거나 새로 제작할 필요 없이 다른 시장으로 쉽게 확장할 수 있습니다.
일본어에서 영어로의 영상 번역은 비즈니스 및 교육용 콘텐츠에 적합한가요?
네, 많은 조직이 교육, 온보딩, 마케팅 및 글로벌 커뮤니케이션을 위해 일본어 동영상을 영어로 번역합니다. 영어 자막과 보이스오버는 국제 팀 전반에 걸쳐 명확성과 일관성을 보장하는 데 도움이 됩니다.
여기에서 계정을 생성할 수 있습니다, 이는 더 원활한 협업과 더 빠른 현지화 워크플로를 지원합니다.
동영상을 175개 이상의 언어로 번역하세요
