동영상을 번역하세요

일본어에서 영어로

HeyGen AI를 사용해 일본어 동영상을 자연스럽고 명확한 영어로 번역하세요. 정확한 영어 자막, 부드러운 영어 보이스오버, 혹은 완전히 현지화된 영어 영상까지 스튜디오, 수동 전사, 복잡한 편집 도구 없이도 손쉽게 만들 수 있습니다. 동영상을 업로드하고 영어를 선택하면, 몇 분 안에 결과를 받아볼 수 있습니다.

이 솔루션은 원본 일본어 콘텐츠의 의미와 의도를 그대로 유지하면서 영어 사용 audience와 명확하게 소통하고자 하는 크리에이터, 기업, 교육자 및 팀을 위해 설계되었습니다.