동영상을 번역하세요

영어에서 일본어로

크리에이터, 교육자, 비즈니스를 위해 설계된 AI 기반 영상 번역 솔루션으로 영어 영상을 자연스럽고 명료한 일본어 영상으로 변환하세요. 영어 영상을 업로드하면 정확한 일본어 자막이나 보이스오버를 생성하고, 스튜디오나 수동 편집, 복잡한 도구 없이도 몇 분 안에 완성도 높은 결과물을 내보낼 수 있습니다.

YouTube 동영상, 온라인 강의, 비즈니스 프레젠테이션 등 어떤 콘텐츠를 번역하든, 이 워크플로우는 의미, 톤, 문화적 맥락을 그대로 유지하면서 일본어 사용자를 효과적으로 공략할 수 있도록 도와줍니다.