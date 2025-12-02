동영상을 번역하세요
영어에서 일본어로
크리에이터, 교육자, 비즈니스를 위해 설계된 AI 기반 영상 번역 솔루션으로 영어 영상을 자연스럽고 명료한 일본어 영상으로 변환하세요. 영어 영상을 업로드하면 정확한 일본어 자막이나 보이스오버를 생성하고, 스튜디오나 수동 편집, 복잡한 도구 없이도 몇 분 안에 완성도 높은 결과물을 내보낼 수 있습니다.
YouTube 동영상, 온라인 강의, 비즈니스 프레젠테이션 등 어떤 콘텐츠를 번역하든, 이 워크플로우는 의미, 톤, 문화적 맥락을 그대로 유지하면서 일본어 사용자를 효과적으로 공략할 수 있도록 도와줍니다.
AI로 영어 동영상을 일본어로 번역하세요
영상 번역은 정확하고 효율적이며 관리하기 쉬워야 합니다. HeyGen AI를 사용하면 영어 음성을 자동으로 감지하고, 텍스트로 변환한 뒤 일본어로 번역하여 영상 타임라인과 정확하게 동기화할 수 있습니다. 콘텐츠 목표에 따라 일본어 자막, 일본어 보이스오버, 또는 완전한 일본어 더빙 중에서 선택할 수 있습니다. 모든 작업은 온라인에서 이루어지며, MP4와 MOV 같은 일반적인 형식도 완벽히 지원하므로 바로 번역을 시작할 수 있습니다.
비디오 번역
자연스러운 립싱크로 초현실적인 번역을 위해 비디오를 업로드하세요
영어에서 일본어로 즉시 변환하세요
기존의 영상 번역은 며칠씩 걸리고 여러 업체가 관여하는 경우가 많습니다. 이 AI 기반 워크플로는 전체 과정을 몇 분 만에 끝낼 수 있도록 단축합니다.
번역가, 성우, 편집자를 따로 조율할 필요 없이 영어 영상을 일본어로 자동 번역할 수 있습니다. 모든 작업이 한 곳에서 이루어지므로, 일관되게 영상을 발행하고 영상 라이브러리를 손쉽게 확장할 수 있습니다.
일본 고객에게 다가가는 가장 간단한 방법
일본어는 글로벌 교육, 엔터테인먼트, 비즈니스 분야에서 가치가 높은 언어입니다. 영어 동영상을 일본어로 번역하면 도달 범위를 넓히고, 접근성을 개선하며, 다양한 플랫폼에서 참여도를 높이는 데 도움이 됩니다.
이 접근 방식은 특히 다음과 같은 경우에 효과적입니다:
YouTube 크리에이터 및 콘텐츠 발행자
교육자 및 온라인 강의 제작자
마케팅 및 제품 팀
기업 교육 및 내부 커뮤니케이션
많은 글로벌 기업들은 이를 영어에서 스페인어로 동영상 번역과 함께 활용하여 하나의 콘텐츠 워크플로우로 여러 국제 시장을 지원합니다.
영어에서 일본어로 영상 번역할 때의 모범 사례
최상의 결과를 얻으려면, 잡음이 거의 없는 선명한 영어 오디오로 시작하세요. 번역하기 전에 영어 원문을 검토하여 문맥과 용어가 정확한지 확인하세요.
접근성이 가장 중요할 때는 일본어 자막을, 완전히 현지화된 시청 경험을 원할 때는 일본어 더빙을 선택하세요. 게시하기 전에 항상 최종 결과를 미리 확인하여 타이밍, 톤, 가독성이 모두 적절한지 확인해야 합니다.
영어에서 일본어 번역을 위해 설계된 기능
이 솔루션은 실제 비디오 현지화 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.
자동 영어 음성 인식
영어에서 일본어로 비디오 번역
SRT, VTT, TXT 형식으로 내보내기가 가능한 일본어 자막
자막 스타일 및 타이밍 조정
일본어 보이스오버 및 더빙 옵션
다양한 일본어 음성 스타일과 톤
여러 영상에서 일관된 음성 유지
자연스러운 재생을 위한 립싱크 지원
MP4, MOV, AVI 및 WebM 형식 지원
HeyGen AI를 사용하면 전사, 번역, 내보내기까지 모든 작업을 하나의 간소화된 워크플로에서 처리할 수 있습니다.
영어 동영상을 일본어 동영상으로 번역하는 4가지 간단한 방법
몇 단계만 거치면 당신의 말로 공유 가능한 전문 동영상을 만들 수 있습니다.
영어 동영상 업로드
영어 동영상 파일을 업로드하거나 동영상 URL을 사용해 가져오세요. 시스템이 자동으로 음성 영어를 감지하고 전사 작업을 준비합니다.
영어 대본 생성
고급 음성 인식 기술을 사용해 동영상이 자동으로 전사됩니다. 번역 전에 전사본을 검토하고 편집하여 이름, 기술 용어, 표현 등을 정확하게 수정할 수 있습니다.
영어를 일본어로 번역하기
영어 대본을 자연스러운 일본어로 변환하세요. 최종 결과물을 어떤 형식으로 받을지 선택하세요
검토 및 내보내기
타이밍, 립싱크, 자막, 내레이션을 확인하세요. 필요한 부분만 살짝 수정한 뒤 스페인어 영상을 내보내거나 SRT 또는 VTT 파일을 다운로드하세요.
HeyGen이 더 나은 점은 무엇인가요?
영향은 분명합니다. 기업들은 HeyGen의 비디오 번역기를 통해 실제 성과를 얻고 있습니다. 영상을 즉시 번역함으로써 비용과 시간을 모두 절감하고, 손쉽게 글로벌 영향력을 확대할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
영어 동영상을 일본어로 번역하려면 어떻게 해야 하나요?
파일을 업로드한 뒤 영어 대본을 생성하고, 이를 일본어로 번역한 다음, 정확한 타이밍과 싱크에 맞춰 자막이나 보이스오버로 내보내면 영어 영상을 일본어로 번역할 수 있습니다.
영어 동영상을 일본어로 온라인에서 무료로 번역할 수 있나요?
네, 짧은 영어 동영상 클립을 온라인에서 무료로 번역해 자막 정확도와 음성 품질을 테스트한 뒤, 더 긴 동영상이나 고급 기능을 사용할 때 유료 플랜으로 업그레이드할 수 있습니다.
이 도구는 일본어 자막을 지원하나요?
네, 정확한 일본어 자막을 생성하고 YouTube, 온라인 강의, 접근성 준수에 적합한 표준 형식으로 내보낼 수 있습니다.
동영상도 다른 언어로 번역할 수 있나요?
네, 많은 팀이 영어 동영상을 여러 언어로 번역하며, 다음과 같은 워크플로를 포함합니다:포르투갈어에서 영어로 동영상 번역, 이를 통해 전 세계 시청자에게 일관된 품질로 콘텐츠를 제공하고 있습니다.
이것은 비즈니스, 교육 또는 교육용 영상에 유용한가요?
네, 많은 조직에서 이 솔루션을 활용해 영어 온보딩, 교육, 마케팅, 내부 커뮤니케이션 영상을 국제 팀을 위해 일본어로 자주 번역합니다.
이 번역 도구는 MP4, MOV 및 기타 형식도 지원하나요?
네. MP4, MOV, AVI, WebM을 포함한 대부분의 형식이 지원됩니다. 따라서 별도의 변환 도구나 추가 준비 작업 없이도 거의 모든 프랑스어 동영상을 업로드해 정확한 스페인어 자막 또는 더빙을 생성할 수 있습니다.
영어에서 일본어 번역을 위해 어떤 동영상 형식을 지원하나요?
MP4, MOV, AVI, WebM을 포함한 대부분의 일반적인 형식이 지원되므로, 파일을 변환할 필요 없이 영어 동영상을 바로 번역할 수 있습니다.
이 도구는 교육, 비즈니스, 또는 글로벌 커뮤니케이션 콘텐츠에 유용한가요?
네. 많은 팀이 더 넓은 도달 범위를 위해 프랑스어 온보딩 영상, 제품 데모, 교육 콘텐츠를 스페인어로 번역하고 있습니다. 다국어 제작을 확장할 계획이라면 여기에서 계정을 생성할 수 있습니다. 이는 더 원활한 협업과 더 빠른 현지화 워크플로를 지원합니다.
동영상을 175개 이상의 언어로 번역하세요
