동영상을 번역하세요
아랍어에서 영어로
AI 기반 영상 번역으로 아랍어 영상을 명확하고 자연스러운 영어로 변환하세요. HeyGen은 수동 편집이나 기존 더빙 비용 없이, 몇 분 만에 영어 자막을 추가하거나 현실감 있는 AI 음성 더빙을 할 수 있도록 도와줍니다.
YouTube 동영상, 교육용 콘텐츠, 마케팅 캠페인, 교육 자료 등 어떤 콘텐츠를 번역하든, HeyGen은 아랍어에서 영어로의 동영상 번역을 빠르고 정확하며 확장 가능하게 만들어 줍니다.
아랍어 동영상을 영어로 번역하기
HeyGen은 동영상 번역을 위해 특별히 설계된 AI 기반 도구입니다. 이 도구를 사용하면 구어체 아랍어를 의미, 톤, 맥락을 그대로 유지한 채 영어 자막이나 영어 음성 내레이션으로 변환할 수 있습니다. 기본적인 텍스트 번역기와 달리 HeyGen은 실제 영상에서 사람들이 어떻게 말하는지 이해합니다. 음성을 처리하고 자연어 이해를 적용해, 자연스럽고 따라가기 쉬운 영어 결과물을 만들어 냅니다.
비디오 번역
자연스러운 립싱크로 초현실적인 번역을 위해 비디오를 업로드하세요
아랍어에서 영어로 즉시 변환하세요
아랍어 콘텐츠를 영어로 변환하는 데는 몇 분이면 충분합니다. 이 도구를 사용하면 복잡한 편집이나 추가 소프트웨어 없이도 스크립트, 메시지, 전체 영상을 자연스러운 영어로 번역할 수 있습니다. 브라우저에서 바로 자연스러운 영어 자막, 자연스러운 AI 보이스오버, 혹은 완전히 현지화된 영상을 손쉽게 제작해 보세요.
빠른 결과, 간단한 조작, 그리고 처음부터 끝까지 결과물을 세밀하게 조정할 수 있는 유연성을 모두 누릴 수 있습니다. 또한 반대 방향으로 아랍어 콘텐츠를 다루는 경우에도, 동일한 워크플로를 사용해 영어 동영상을 아랍어로 번역할 수 있습니다.
실제 아랍어 음성과 방언을 위해 설계되었습니다
아랍어 영상에는 다양한 억양과 말하기 스타일이 자주 포함됩니다. HeyGen은 격식 있는 아랍어와 일상 회화체 아랍어 모두를 자연스럽게 처리하도록 설계되었습니다.
다음을 지원합니다:
현대 표준 아랍어
이집트 아랍어
걸프 아랍어
레반트 아랍어
이 AI는 단어를 하나하나 옮기는 방식이 아니라 의미와 문맥에 초점을 맞춰 번역하여, 영어 결과물이 자연스럽고 전문적으로 들리도록 돕습니다.
아랍어에서 영어로 동영상 번역하는 인기 활용 사례
HeyGen은 일반적으로 아랍어 동영상을 영어로 번역하는 데 사용됩니다:
아랍어 YouTube 동영상
마케팅 및 광고 캠페인
교육 및 온보딩 영상
교육 및 e러닝 콘텐츠
기업 커뮤니케이션 및 내부 소식 업데이트
소셜 미디어 및 숏폼 동영상
아랍어에서 영어로 영상 번역할 때 HeyGen을 선택해야 하는 이유
HeyGen은 속도, 품질, 그리고 일관성을 모두 필요로 하는 팀과 크리에이터를 위해 만들어졌습니다.
비디오 번역을 위해 특별히 설계된 AI
고품질 영어 자막과 음성 출력
더 나은 시청 경험을 위한 선택형 립싱크 기능
아랍어 방언과 표준 아랍어를 모두 지원합니다
단일 동영상부터 대량 배치까지 빠르게 처리합니다
크리에이터, 마케터, 글로벌 조직이 신뢰하는 서비스
아랍어 동영상을 영어로 번역하는 방법
몇 단계만 거치면 당신의 말로 공유 가능한 전문적인 동영상을 만들 수 있습니다.
동영상을 업로드하세요
동영상 파일을 업로드하거나 YouTube URL과 같은 동영상 링크를 가져오세요.
아랍어와 영어 선택
원본 언어로 아랍어를, 대상 언어로 영어를 선택하세요.
자막 또는 AI 음성을 선택하세요
시청자와 콘텐츠 목표에 따라 영어 자막, AI 보이스 더빙, 또는 둘 다를 선택하세요.
생성하고 공유하기
번역된 동영상을 생성한 뒤, 다양한 플랫폼에 공유하거나 재사용을 위해 다운로드하세요.
HeyGen이 더 나은 점은 무엇인가요?
영향은 분명합니다. 기업들은 HeyGen의 비디오 번역기를 통해 실제 성과를 얻고 있습니다. 영상을 즉시 번역함으로써 비용과 시간을 모두 절감하고, 손쉽게 글로벌 영향력을 확대할 수 있습니다.
비디오 번역 비용 절감
마켓을 즉시 현지화
몇 주나 몇 달이 아니라 영상당 기준으로
자주 묻는 질문
HeyGen을 사용해 아랍어 동영상을 영어로 번역하려면 어떻게 하나요?
아랍어 동영상을 업로드한 뒤, 원본 언어로 아랍어를, 대상 언어로 영어를 선택하고 자막 또는 AI 음성 번역을 선택하면 영어 동영상이 자동으로 생성됩니다.
AI가 아랍어 동영상을 영어로 정확하게 번역할 수 있나요?
네. 오디오가 선명하다면, AI는 단어를 그대로 옮기는 것이 아니라 말하기 패턴, 문맥, 문장 의미를 이해하여 아랍어 동영상을 영어로 정확하게 번역할 수 있습니다.
아랍어 YouTube 동영상을 영어로 자동 번역할 수 있나요?
네. 아랍어 YouTube 동영상을 HeyGen으로 가져와, 원본 영상을 직접 다운로드하거나 편집할 필요 없이 영어 자막이나 AI 음성 번역을 생성할 수 있습니다.
HeyGen은 아랍어 방언도 지원하나요, 아니면 현대 표준 아랍어만 지원하나요?
HeyGen은 현대 표준 아랍어뿐만 아니라 이집트 아랍어, 걸프 아랍어, 레반트 아랍어와 같은 널리 사용되는 방언도 지원하여 보다 자연스러운 영어 번역을 제공합니다.
AI 음성 번역이 영어 자막보다 더 좋나요?
영어 자막은 접근성과 빠른 게시 측면에서 더 유리한 반면, AI 음성 번역은 시청자가 자막을 읽지 않고도 자연스럽게 영상을 볼 수 있어 더 몰입감 있는 시청 경험을 제공합니다.
아랍어에서 영어로의 동영상 번역을 비즈니스나 교육용 콘텐츠에도 사용할 수 있나요?
네. 많은 기업이 온보딩, 교육, 내부 커뮤니케이션을 위해 아랍어에서 영어로의 동영상 번역을 사용합니다. 동일한 워크플로는 힌디어에서 영어로와 같은 지역 언어에도 사용됩니다.
같은 프랑스어 영상의 다국어 버전을 만들 수 있나요?
네. 동일한 프랑스어 동영상을 영어-스페인어 동영상 번역기와 같은 도구를 사용해 여러 언어로 확장할 수 있습니다. 이를 통해 일관된 다국어 콘텐츠 라이브러리를 효율적으로 구축할 수 있습니다
아랍어 동영상을 영어로 번역하는 데 얼마나 걸리나요?
대부분의 아랍어-영어 영상 번역은 영상 길이와 자막, AI 보이스, 립싱크 옵션 선택 여부에 따라 몇 분 안에 완료됩니다. 여기에서 계정을 생성할 수 있습니다. 이는 더욱 원활한 협업과 더 빠른 현지화 워크플로를 지원합니다.
동영상을 175개 이상의 언어로 번역하세요
