AI 기반 영상 번역으로 아랍어 영상을 명확하고 자연스러운 영어로 변환하세요. HeyGen은 수동 편집이나 기존 더빙 비용 없이, 몇 분 만에 영어 자막을 추가하거나 현실감 있는 AI 음성 더빙을 할 수 있도록 도와줍니다.

YouTube 동영상, 교육용 콘텐츠, 마케팅 캠페인, 교육 자료 등 어떤 콘텐츠를 번역하든, HeyGen은 아랍어에서 영어로의 동영상 번역을 빠르고 정확하며 확장 가능하게 만들어 줍니다.