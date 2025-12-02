동영상을 번역하세요

스페인어에서 영어로

HeyGen AI를 사용해 스페인어 동영상을 자연스럽고 명확한 영어로 번역하세요. 정확한 영어 자막, 부드러운 영어 보이스오버, 혹은 완전히 현지화된 영어 영상을 스튜디오, 수동 전사, 편집 소프트웨어 없이도 만들 수 있습니다. 동영상을 업로드하고 영어를 선택하면, 몇 분 안에 결과를 받아볼 수 있습니다.

이 도구는 콘텐츠를 명확하고 전문적으로 유지하면서 영어 사용자를 빠르게 확보하고자 하는 크리에이터, 기업, 교육자 및 팀을 위해 제작되었습니다.