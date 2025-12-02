동영상을 번역하세요
스페인어에서 영어로
HeyGen AI를 사용해 스페인어 동영상을 자연스럽고 명확한 영어로 번역하세요. 정확한 영어 자막, 부드러운 영어 보이스오버, 혹은 완전히 현지화된 영어 영상을 스튜디오, 수동 전사, 편집 소프트웨어 없이도 만들 수 있습니다. 동영상을 업로드하고 영어를 선택하면, 몇 분 안에 결과를 받아볼 수 있습니다.
이 도구는 콘텐츠를 명확하고 전문적으로 유지하면서 영어 사용자를 빠르게 확보하고자 하는 크리에이터, 기업, 교육자 및 팀을 위해 제작되었습니다.
- 신용카드 필요 없음
- 1,000개 이상의 아바타
- 언제든지 취소할 수 있습니다
스페인어 동영상을 영어로 번역하기
HeyGen AI를 사용해 어떤 스페인어 영상이든 손쉽게 자연스럽고 명료한 영어로 변환하세요. 이 번역기는 의미, 톤, 맥락을 그대로 유지하면서 정확한 영어 자막이나 보이스오버를 생성합니다. 수동 번역, 재녹음, 복잡한 편집 없이 영어권 시청자에게 다가가고 싶은 크리에이터, 교육자, 기업에 이상적인 솔루션입니다.
비디오 번역
자연스러운 립싱크로 초현실적인 번역을 위해 비디오를 업로드하세요
파일을 여기에 놓으세요파일을 업로드하거나 여기로 드래그 앤 드롭하세요
스페인어에서 영어로 즉시 번역하세요
HeyGen AI를 사용하면 스페인어 콘텐츠를 영어로 변환하는 데 몇 분밖에 걸리지 않습니다. 이 플랫폼을 통해 브라우저에서 바로 스크립트, 음성 대화, 전체 동영상을 자연스러운 영어로 변환할 수 있습니다. 별도의 기술 설정 없이도 깔끔한 자막, 전문적인 보이스오버, 완전히 현지화된 동영상을 손쉽게 제작할 수 있습니다.
이 과정은 빠르고 직관적이며, 업로드부터 내보내기까지 전 과정을 완전히 제어할 수 있도록 설계되었습니다.
영어 사용자를 쉽게 공략하는 방법
영어는 전 세계 플랫폼과 미국 전역에서 여전히 가장 널리 사용되는 언어입니다. 스페인어 동영상을 영어로 번역하면 더 많은 시청자에게 도달하고, 접근성을 개선하며, 콘텐츠를 더 쉽게 이해할 수 있도록 도와줍니다.
교육 자료, 마케팅 영상, 튜토리얼, 제품 데모 등 어떤 콘텐츠를 만들든 워크플로는 간단합니다. 스페인어 파일을 업로드하고, 영어 결과물을 검토한 뒤, 게시할 준비가 된 다듬어진 버전을 내보내기만 하면 됩니다.
원활한 스페인어-영어 번역을 위한 모범 사례
또렷한 스페인어 오디오는 더 나은 영어 결과를 만들어 줍니다. 먼저 깨끗한 원고를 준비해 두면 수정 작업을 쉽고 정확하게 할 수 있습니다. 청중에게 가장 잘 맞는 영어 음성 스타일을 선택하세요. 중립적이든, 전문적이든, 대화체이든 상관없습니다. 자막은 접근성을 높이고, 플랫폼이 당신의 콘텐츠를 더 잘 이해하도록 도와줍니다.
내보내기 전에 짧은 구간을 미리 재생해 타이밍, 자막, 음성 품질을 확인하세요.
스페인어-영어 번역을 위한 맞춤 기능
HeyGen AI는 스페인어 음성을 자연스러운 영어로 자동 변환하며, 깔끔한 자막 또는 보이스오버를 제공합니다. 다양한 영어 음성 중에서 선택하거나, 보이스 클로닝을 사용해 여러 언어에서도 원래 화자의 음색과 정체성을 그대로 유지할 수 있습니다.
내장 편집기를 통해 속도, 타이밍, 자막을 한곳에서 모두 제어할 수 있습니다. 자막은 YouTube와 교육 플랫폼에서 사용할 수 있도록 SRT 또는 VTT 형식으로 내보낼 수 있습니다. 립싱크 기능은 영어 오디오를 입 모양과 정밀하게 맞춰 자연스러운 시청 경험을 제공하며, 필요할 때마다 현지화된 클립도 손쉽게 제작할 수 있습니다.
AI로 스페인어 동영상을 영어로 번역하는 방법
이 AI 동영상 번역기는 스페인어 음성을 자동으로 감지하고, 대본을 생성한 뒤 자연스러운 영어로 변환합니다. 원본의 타이밍과 톤에 맞는 영어 자막, 캡션, 또는 보이스오버 중에서 선택할 수 있습니다. 자막 스타일은 내보내기 전에 브랜드나 플랫폼 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다.
여러 언어로 자연스러운 보이스오버가 필요하다면, 대규모 다국어 내레이션을 위해 AI 더빙 기능도 함께 살펴보세요.
동영상을 선택하세요
동영상 파일을 업로드하거나 링크를 붙여넣으세요. 기기 또는 클라우드 저장소에서 동영상을 추가할 수 있습니다. MP4, MOV, AVI, WebM과 같은 일반적인 형식이 지원됩니다.
업로드하고 전사하기
HeyGen AI는 스페인어 음성을 자동으로 텍스트로 변환합니다. 번역하기 전에 원고를 검토하고 편집하여 정확도를 높일 수 있습니다.
영어로 번역하기
해당 녹취록은 맥락과 어조, 자연스러운 표현을 고려하여 영어로 번역되었습니다.
검토 및 내보내기
영어 결과를 미리 보고, 필요하다면 자막을 원하는 대로 수정한 뒤, SRT나 VTT와 같은 형식으로 동영상 또는 자막 파일을 내보내세요.
HeyGen이 더 나은 점은 무엇인가요?
영향은 분명합니다. 기업들은 HeyGen의 비디오 번역기를 통해 실제 성과를 얻고 있습니다. 영상을 즉시 번역함으로써 비용과 시간을 모두 절약하고, 손쉽게 글로벌 영향력을 확대할 수 있습니다.
영상 번역 비용 절감
시장 현지화를 즉시 구현
몇 주나 몇 달이 아니라 영상당 기준으로
자주 묻는 질문
스페인어 동영상을 영어로 번역하려면 어떻게 하나요?
파일을 업로드한 뒤 스페인어 음성을 받아쓰고, 이를 영어로 변환한 다음 자막이나 내레이션 형태로 내보내면 스페인어 영상을 영어로 번역할 수 있습니다. 시스템이 타이밍과 싱크를 자동으로 맞춰 주기 때문에 최종 영상은 자연스럽고 바로 게시할 수 있는 상태가 됩니다.
스페인어를 영어로 번역할 수 있는 무료 버전이 있나요?
네. 더 긴 동영상이나 고급 기능을 사용하기 위해 업그레이드하기 전에, 짧은 스페인어 클립은 무료로 번역할 수 있습니다. 이를 통해 크리에이터, 교육자, 팀은 유료 요금제를 선택하기 전에 영어 번역 워크플로를 테스트해 볼 수 있습니다.
이 도구는 영어 더빙을 위한 정확한 립싱크를 지원하나요?
네. 영어 오디오는 입술 움직임과 자동으로 동기화되어 자연스러운 립싱크를 구현합니다. 이를 통해 튜토리얼, 설명 영상, 제품 데모, 마케팅 영상에서 시청자 경험이 향상됩니다.
내보내기 전에 영어 대본을 편집할 수 있나요?
네. 자막이나 보이스오버를 내보내기 전에 영어 대본을 검토하고 수정할 수 있습니다. 이렇게 하면 이름, 용어, 표현 방식이 의도한 메시지와 정확히 일치하도록 할 수 있습니다.
스페인어 동영상을 번역할 때 영어 자막도 지원되나요?
네. 영어 자막은 YouTube, 교육 플랫폼 및 접근성 요구 사항을 위해 SRT 또는 VTT 파일로 내보낼 수 있습니다. 또한 자막은 소리 없이 동영상을 시청할 때 도달 범위를 높이는 데 도움이 됩니다.
같은 스페인어 영상의 다국어 버전을 만들 수 있나요?
네. 동일한 스페인어 동영상을 독일어에서 영어로 번역하는 비디오 번역기와 같은 도구를 사용해 다른 언어로 확장할 수 있어, 다국어 콘텐츠를 더욱 효율적으로 확장할 수 있습니다.
이 도구는 교육, 비즈니스 또는 글로벌 커뮤니케이션 콘텐츠에 유용한가요?
네. 많은 팀이 더 명확한 커뮤니케이션을 위해 스페인어 온보딩 동영상, 레슨, 제품 데모를 영어로 번역합니다. 다른 지역을 대상으로 영어 콘텐츠도 현지화하고 있다면 영어-독일어 동영상 번역기를 활용해 도달 범위를 더욱 넓힐 수 있습니다.
동영상을 175개 이상의 언어로 번역하세요
Avatar IV를 사용해 어떤 사진이든 초현실적인 음성과 움직임으로 생생하게 되살리세요.
HeyGen으로 지금 시작하세요
AI로 당신의 아이디어를 전문적인 영상으로 바꾸세요.