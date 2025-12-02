동영상을 번역하세요
이탈리아어에서 페르시아어로
영어 영상을 페르시아어로 번역하고 싶은데, 자막을 일일이 만들거나 복잡한 후반 작업을 조율하느라 몇 시간을 쓰고 싶지 않으신가요? HeyGen을 사용하면 영어 영상을 선명한 페르시아어 자막으로 바꾸고, 자연스러운 페르시아어 보이스오버를 생성하거나, 몇 분 만에 바로 게시할 수 있는 AI 더빙 영상으로 만들 수 있습니다.
HeyGen은 빠른 작업 처리, 일관된 품질, 그리고 바로 내보낼 수 있는 파일이 필요한 크리에이터, 마케터, 교육자 및 팀을 위한 실용적인 선택으로, 이 모든 것을 브라우저 기반 워크플로에서 제공합니다.
- 신용카드 필요 없음
- 1,000개 이상의 아바타
- 언제든지 취소 가능
영어에서 페르시아어로 영상 번역을 손쉽게
영어에서 페르시아어로의 동영상 번역은 단순한 텍스트가 아니라 동영상에 맞춰 설계되었을 때 가장 쉽습니다. HeyGen은 영어 오디오를 인식해 시간 코드가 포함된 스크립트로 변환한 뒤, 의미와 톤, 말하는 속도를 그대로 유지하면서 자연스러운 페르시아어로 번역합니다.
이것이 중요한 이유는 구어체 언어는 단어 하나하나를 그대로 옮겨서는 자연스럽게 번역되지 않기 때문입니다. HeyGen의 비디오 우선 접근 방식은 자막을 내보내든, 음성 더빙용 번역 스크립트를 준비하든 페르시아어 결과물이 매끄럽고 읽기 편하게 느껴지도록 도와줍니다.
영어에서 페르시아어로 영상 번역하기의 이점
몇 분 만에 영어를 페르시아어로 변환하세요
자막을 일일이 수동으로 제작하는 대신, HeyGen은 하나의 워크플로에서 음성 전사, 번역, 타이밍 정렬을 모두 처리하여 제작 시간을 획기적으로 단축합니다.
페르시아어 사용 고객에게 다가가세요
페르시아어 콘텐츠를 통해 이란 현지와 전 세계 페르시아어 사용 커뮤니티의 다양한 시청자와 소통할 수 있으며, 기존 콘텐츠 라이브러리를 새로 만들 필요 없이 도달 범위를 확장할 수 있습니다.
시간과 제작 비용 절감
전사, 번역, 내보내기를 한곳에서 처리함으로써 HeyGen은 여러 도구나 프리랜서, 복잡한 인수인계에 대한 필요성을 줄여 줍니다.
여러 플랫폼에 게시하기
YouTube, 교육 플랫폼, 소셜 미디어, 자막 업로드를 지원하는 내부 도구 등 콘텐츠를 게시하는 모든 채널에서 문제없이 사용할 수 있는 형식으로 파일을 내보내세요.
만약 수요가 높은 다른 언어로도 콘텐츠를 게시한다면, 동일한 시스템을 재사용하여 영어에서 스페인어로 현지화할 수 있습니다:
더 나은 영어-페르시아어 번역을 위한 모범 사례
몇 가지 작은 단계만으로도 눈에 띄게 결과를 개선할 수 있습니다:
명확한 영어 음성과 최소한의 배경 소음으로 시작하세요
가능하면 여러 사람이 동시에 말하는 상황을 피하세요
페르시아어로 번역하기 전에 영어 원문을 먼저 검토하세요
시청자가 편하게 읽을 수 있도록 자막을 간결하게 유지하세요
내보내기 전에 미리 보기로 타이밍과 줄 바꿈을 확인하세요
핵심 명칭, 제품 용어, 약어가 일관되게 사용되었는지 다시 한 번 확인하세요
이러한 방식들은 최종 페르시아어 버전이 다듬어지고 자연스럽게 느껴지며, 바로 게시할 수 있는 상태가 되도록 도와줍니다.
영어에서 페르시아어로 영상 번역을 위한 맞춤형 기능
HeyGen은 처음부터 끝까지 전문적인 동영상 번역 워크플로를 지원하도록 설계되었습니다. 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:
음성 인식을 사용해 타임코드가 포함된 스크립트를 생성하세요
문맥을 유지하면서 영어를 자연스러운 페르시아어로 번역하세요
가독성을 높이도록 자막 타이밍을 자동으로 맞추세요
페르시아어 자막을 SRT 또는 VTT 형식으로 내보내기
번역된 스크립트를 보이스오버나 더빙에 재사용하세요
필요할 때 음성 교체로 AI 더빙을 제작하세요
프로세스를 다시 구축할 필요 없이 동일한 워크플로를 여러 언어로 확장하세요
자주 콘텐츠를 게시하는 YouTube 크리에이터와 팀을 위해, YouTube 전용 워크플로우가 자막 게시 과정을 간소화해 줍니다:
영어 동영상을 페르시아어로 번역하는 4가지 쉬운 단계
HeyGen AI를 사용해 이탈리아어 동영상을 영어로 번역하는 것은 매우 간단합니다.
동영상을 업로드하세요
MP4 또는 MOV와 같은 동영상 파일을 업로드하거나, 지원되는 동영상 링크를 가져오세요.
영어 대본 생성하기
HeyGen은 동영상에서 시간 코드가 포함된 영어 대본을 생성합니다. 번역 전에 이 대본을 검토하고 편집하여 이름, 브랜드 용어, 기술 용어 등을 바로잡을 수 있으며, 이를 통해 번역 정확도를 높일 수 있습니다.
영어를 페르시아어로 번역하기
해당 스크립트는 문장 구조와 의미를 유지하도록 학습된 문맥 기반 머신 러닝 모델을 사용해 러시아어로 번역됩니다.
검토 및 내보내기
결과를 미리 확인하고, 필요하다면 수정한 뒤 최종 영상 또는 자막 파일을 내보내세요.
HeyGen의 어떤 점이 더 좋나요?
영향은 분명합니다. 기업들은 HeyGen의 비디오 번역기를 통해 실제 성과를 얻고 있습니다. 영상을 즉시 번역함으로써 비용과 시간을 모두 절약하고, 손쉽게 글로벌 영향력을 확대할 수 있습니다.
비디오 번역 비용 절감
시장 현지화를 즉시 구현
영상 하나당, 몇 주나 몇 달이 아니라 몇 분 만에
자주 묻는 질문
영어 영상을 페르시아어로 정확하게 번역하려면 어떻게 해야 하나요?
동영상을 HeyGen에 업로드한 뒤 영어 대본을 생성하고, 이름과 핵심 용어를 검토한 다음 페르시아어로 번역하세요. 그런 다음 SRT 또는 VTT 자막을 내보내기 전에 타이밍을 미리 확인하세요.
영어 동영상을 페르시아어로 자동 번역할 수 있나요?
네. HeyGen은 구어체 영어를 받아 적은 뒤, 하나의 워크플로우에서 페르시아어로 번역합니다. 전문적인 용도로 사용할 경우, 용어와 톤이 적절한지 결과물을 검토하는 것이 좋습니다.
이 서비스는 페르시아어 보이스오버와 더빙을 지원하나요?
네. 스크립트를 페르시아어로 번역한 뒤 보이스오버에 다시 사용하거나 AI 더빙에 활용할 수 있습니다. 음성 교체 워크플로의 경우,
영어 YouTube 동영상을 페르시아어로 번역할 수 있나요?
네. 페르시아어 자막을 내보낸 뒤 YouTube Studio에 업로드하세요. 자주 게시한다면 YouTube 번역 워크플로를 사용하면 자막 게시가 더 쉬워집니다:
영어에서 페르시아어로의 영상 번역은 무료인가요?
내보내기 전에 번역을 미리 확인하여 품질을 검토할 수 있습니다. 더 긴 동영상과 전체 내보내기를 진행하려면, 안정적이고 일관된 처리를 위해 일반적으로 로그인해야 합니다.
같은 영어 영상으로 다른 언어 버전도 만들 수 있나요?
네. 동영상을 업로드하고 나면, 처음부터 다시 만들 필요 없이 영어에서 스페인어로와 같이 추가 언어 버전을 계속 생성해 재사용할 수 있습니다.
어떤 동영상 형식을 지원하나요?
MP4를 포함한 대부분의 일반적인 동영상 형식과 기타 표준 파일 형식을 지원합니다. 자막은 SRT 또는 VTT 형식으로 내보낼 수 있어 다양한 플랫폼과의 호환성을 보장합니다.
번역을 위해 어떤 형식의 동영상이든 업로드할 수 있나요?
HeyGen은 MP4와 같이 널리 사용되는 형식과 기타 일반적인 동영상 파일을 지원합니다. 자막을 SRT 또는 VTT 형식으로 내보내면 YouTube 및 대부분의 동영상 플랫폼과의 호환성이 보장됩니다.
영어 오디오를 교체할 계획이라면 HeyGen의 AI 더빙 도구를 사용해 자연스러운 러시아어 음성을 생성하세요:
번역 도구에서 페르시아어와 파르시어는 같은 언어인가요?
대부분의 번역 도구에서 Persian과 Farsi는 같은 언어를 가리킵니다. “Persian”이나 “Farsi”라는 표현이 서로 바꿔 쓰이는 것을 보실 수 있지만, 실제 번역 결과는 동일한 사용자층을 대상으로 합니다.
비디오를 175개 이상의 언어로 번역하세요
Avatar IV를 사용해 어떤 사진이든 실제 같은 음성과 자연스러운 움직임으로 생생하게 되살리세요.