몇 분 만에 영어를 페르시아어로 변환하세요

자막을 일일이 수동으로 제작하는 대신, HeyGen은 하나의 워크플로에서 음성 전사, 번역, 타이밍 정렬을 모두 처리하여 제작 시간을 획기적으로 단축합니다.

페르시아어 사용 고객에게 다가가세요

페르시아어 콘텐츠를 통해 이란 현지와 전 세계 페르시아어 사용 커뮤니티의 다양한 시청자와 소통할 수 있으며, 기존 콘텐츠 라이브러리를 새로 만들 필요 없이 도달 범위를 확장할 수 있습니다.

시간과 제작 비용 절감

전사, 번역, 내보내기를 한곳에서 처리함으로써 HeyGen은 여러 도구나 프리랜서, 복잡한 인수인계에 대한 필요성을 줄여 줍니다.

여러 플랫폼에 게시하기

YouTube, 교육 플랫폼, 소셜 미디어, 자막 업로드를 지원하는 내부 도구 등 콘텐츠를 게시하는 모든 채널에서 문제없이 사용할 수 있는 형식으로 파일을 내보내세요.

만약 수요가 높은 다른 언어로도 콘텐츠를 게시한다면, 동일한 시스템을 재사용하여 영어에서 스페인어로 현지화할 수 있습니다: