HeyGen으로 몇 분 안에 아름다운 비디오 초대장을 만드세요. 우리의 비디오 초대장 제작기는 사진, 클립, 음악, 목소리를 결합하여 개인적이고 세련되며 RSVP하기 쉬운 초대장을 전달하는 데 도움을 줍니다. 정적인 카드는 건너뛰고, 손님들이 흥미를 느낄 수 있는 클립을 보내고, 간단한 공유 도구로 응답을 추적하세요.
무료 이미지에서 비디오 생성기를 사용해 보세요
사진과 클립으로 짧은 영화를 만들어 여러분의 이야기를 공유하고, 날짜와 장소 세부사항을 포함시키며, RSVP 관리를 쉽게하세요.
분위기를 조성하고, 행사의 로지스틱을 공유하며, 다가올 파티의 하이라이트를 예고하는 생동감 넘치는 초대장으로 축하해 보세요.
브랜드가 돋보이는 초대장을 보내세요. 연사의 하이라이트, 아젠다 티저, 등록 링크를 비디오 템플릿에 포함하여 참석률을 높이세요.
음악, 자막, 카운트다운이 있는 달콤하고 공유 가능한 비디오 초대장을 만드세요.
프레젠터 오버레이, 강사 소개, 클릭 가능한 링크를 사용하여 온라인 이벤트 초대장을 전문적이고 참여하기 쉽게 만드세요.
지역 사회 모임, 모금 행사 및 클럽 모임을 위한 초대장 템플릿에 매력적인 시각 자료를 사용하여 지역 참여를 늘리세요.
HeyGen이 최고의 비디오 초대장 제작자인 이유
HeyGen은 초대 영상을 빠르고 유연하며 즐겁게 만들어줍니다. 템플릿, AI 지원 스크립트, 내장된 디자인 컨트롤을 사용하여 행사의 분위기에 맞는 초대장을 만들고, 초대 영상 제작기를 사용하여 링크 하나로 내보내거나 공유하세요. 편집 경험이 필요 없으며, 모든 것이 소셜 및 메시징에 최적화되어 있습니다.
템플릿에서 시작하거나 미디어를 업로드하고 간단한 프롬프트를 사용한 다음, 몇 분 안에 세련된 초대장을 얻기 위해 텍스트, 음악, 타이밍을 세밀하게 조정하세요.
이름, 이벤트 세부 사항, 맞춤 음성 안내, 애니메이션 오버레이를 추가하여 각 게스트가 직접 초대받은 것처럼 느끼게 하세요. 전체 비디오를 다시 만들 필요 없이요.
비디오 편집기를 통해 정사각형, 세로 또는 와이드스크린 파일을 내보내거나 이메일 및 메시징을 위한 호스팅된 링크를 공유하세요. HeyGen은 여러분의 초대장이 휴대폰, 소셜 피드 및 데스크탑에서 멋지게 보이도록 보장합니다.
템플릿과 가이드 레이아웃
결혼식, 생일, 기업 행사, 출시 등 다양한 행사에 맞는 템플릿을 다양하게 선택하세요. 각 템플릿은 레이아웃, 속도, 시각적 계층 구조를 자동으로 처리하여, 디자인을 추측할 필요 없이 초대장이 세련되게 보이도록 합니다.
대본 제안 및 음성 녹음
따뜻하고 명확한 초대 메시지를 몇 초 안에 작성할 수 있도록 AI 기반 스크립트 제안을 받으세요. 다양한 언어로 자연스러운 음성을 생성하거나 비디오 초대장 제작기 내에서 직접 메시지를 녹음하세요.
음악, 타이밍, 박자 동기화
이벤트에 맞는 분위기를 설정하기 위해 로열티 프리 배경 음악을 선택하거나 자신의 음악을 업로드하세요. 비디오 길이에 맞게 오디오를 편집하고 시각적 요소를 비트에 자동으로 동기화하여 전환을 부드럽고 의도적으로 느껴지게 하세요.
맞춤 텍스트 오버레이 및 애니메이션 RSVP 버튼
작은 화면에 맞게 디자인된 깔끔하고 읽기 쉬운 텍스트 오버레이를 사용하여 이름, 날짜, 장소, 복장 규정 및 방향을 추가하세요. 손님들이 응답하거나 날짜를 저장하거나 자세한 정보를 위해 클릭하도록 유도하는 애니메이션 RSVP 버튼이나 콜아웃을 포함시키세요.
귀하의 비즈니스가 시장에서 가장 혁신적인 이미지에서 비디오로의 플랫폼을 사용하여 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이루는 방법을 확인하세요.
비디오 초대장 제작기 사용 방법
네 단계로 완성되는 결혼식 초대장을 만드세요, 모든 세부 사항을 사용자 정의할 수 있는 컨트롤이 있습니다.
행사에 맞는 템플릿을 선택하거나 빈 캔버스에서 시작하여 사용할 플랫폼에 맞는 종횡비를 선택하세요.
미디어를 업로드하고, 이벤트 세부 사항을 붙여넣고, AI 스크립트 제안을 사용하여 실행 시간에 맞는 따뜻하고 명확한 메시지를 작성하세요.
배경 음악을 선택하고, 음성 녹음을 생성하거나 녹음한 후, 응답을 수집하기 위한 RSVP 버튼이나 링크를 추가하세요.
초대장을 MP4로 렌더링하거나 호스팅된 링크를 사용하여 손님들에게 이메일이나 메시지로 즉시 보내세요. 프로젝트를 언제든지 업데이트하고 새 버전을 다시 생성하세요.
비디오 초대장 제작기는 이미지, 비디오, 텍스트, 음악, 그리고 목소리를 결합하여 링크, 이메일 또는 소셜 플랫폼을 통해 공유할 수 있는 짧은 초대 비디오를 만드는 AI 비디오 생성기입니다.
아니요. HeyGen은 템플릿, AI 스크립트 제안, 그리고 안내된 컨트롤을 제공하여 누구나 빠르게 정교한 초대장을 제작할 수 있게 해줍니다.
네. 비디오에 애니메이션 RSVP 콜아웃을 포함할 수 있으며, HeyGen의 호스팅된 공유 링크나 임베드 옵션을 사용하여 응답을 수집할 수 있습니다.
모바일과 웹에 최적화된 MP4 파일을 내보내세요. 즉시 공유를 위한 호스팅 링크를 생성하거나, 비디오 편집 프로젝트에서 필요한 경우 자막용 SRT 파일을 다운로드할 수도 있습니다.
네. 비디오 편집기에서 직접 녹음하거나, 여러 언어와 악센트로 AI 음성 생성을 사용하여 당신의 톤에 맞추세요.
네. HeyGen은 결혼식, 생일, 기업 행사, 베이비 샤워, 가상 모임 등 다양한 행사를 위한 템플릿을 제공합니다.
네. 도서관의 로열티 프리 트랙 중에서 선택하거나, 자신의 음악을 업로드하고, 초대장 길이에 맞게 트림하거나 반복하세요.
대부분의 초대장은 15초에서 60초 사이에 가장 잘 작동합니다. 짧은 클립은 소셜 공유에 잘 맞고, 긴 초대장은 스토리 형식의 발표에 유용합니다.
네. 이름과 작은 세부 사항들을 위한 자리 표시자를 사용한 다음, 프로젝트를 복제하고 변수를 교체하여 결혼식 초대장의 개인화된 버전을 빠르게 만드세요.
네. 프로젝트를 열고 편집한 다음 새 파일을 다시 생성하거나 최신 정보를 항상 볼 수 있도록 새로 고친 호스팅 링크를 공유하세요.
네. HeyGen은 업로드 및 생성된 프로젝트를 비디오 제작 플랫폼에서 개인적이고 안전한 자산으로 취급합니다. 모든 초대에 대한 접근 및 공유 설정을 직접 관리할 수 있습니다.
HeyGen을 무료로 사용해 볼 수 있지만, 프로젝트를 생성하고 저장하거나 워터마크 없이 내보내기 기능은 플랜에 따라 가입이 필요할 수 있습니다.
AI 도구 더 탐색해보세요
Avatar IV를 사용하여 사진에 초현실적인 목소리와 움직임을 불어넣으세요.
AI를 활용하여 여러분의 아이디어를 전문적인 비디오로 변환하세요.