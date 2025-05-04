홈 도구 비디오 초대장 제작기

창의적인 공유 가능한 초대장을 만들기 위한 비디오 초대장 제작기

HeyGen으로 몇 분 안에 아름다운 비디오 초대장을 만드세요. 우리의 비디오 초대장 제작기는 사진, 클립, 음악, 목소리를 결합하여 개인적이고 세련되며 RSVP하기 쉬운 초대장을 전달하는 데 도움을 줍니다. 정적인 카드는 건너뛰고, 손님들이 흥미를 느낄 수 있는 클립을 보내고, 간단한 공유 도구로 응답을 추적하세요.