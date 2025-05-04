HeyGen logo

창의적인 공유 가능한 초대장을 만들기 위한 비디오 초대장 제작기

HeyGen으로 몇 분 안에 아름다운 비디오 초대장을 만드세요. 우리의 비디오 초대장 제작기는 사진, 클립, 음악, 목소리를 결합하여 개인적이고 세련되며 RSVP하기 쉬운 초대장을 전달하는 데 도움을 줍니다. 정적인 카드는 건너뛰고, 손님들이 흥미를 느낄 수 있는 클립을 보내고, 간단한 공유 도구로 응답을 추적하세요.

결혼식과 초대장 발송 날짜

사진과 클립으로 짧은 영화를 만들어 여러분의 이야기를 공유하고, 날짜와 장소 세부사항을 포함시키며, RSVP 관리를 쉽게하세요.

생일 및 이정표 파티

분위기를 조성하고, 행사의 로지스틱을 공유하며, 다가올 파티의 하이라이트를 예고하는 생동감 넘치는 초대장으로 축하해 보세요.

기업 행사 및 출시

브랜드가 돋보이는 초대장을 보내세요. 연사의 하이라이트, 아젠다 티저, 등록 링크를 비디오 템플릿에 포함하여 참석률을 높이세요.

베이비 샤워와 성별 공개 행사

음악, 자막, 카운트다운이 있는 달콤하고 공유 가능한 비디오 초대장을 만드세요.

가상 이벤트 및 웨비나

프레젠터 오버레이, 강사 소개, 클릭 가능한 링크를 사용하여 온라인 이벤트 초대장을 전문적이고 참여하기 쉽게 만드세요.

커뮤니티 및 지역 모임

지역 사회 모임, 모금 행사 및 클럽 모임을 위한 초대장 템플릿에 매력적인 시각 자료를 사용하여 지역 참여를 늘리세요.

HeyGen이 최고의 비디오 초대장 제작자인 이유

HeyGen은 초대 영상을 빠르고 유연하며 즐겁게 만들어줍니다. 템플릿, AI 지원 스크립트, 내장된 디자인 컨트롤을 사용하여 행사의 분위기에 맞는 초대장을 만들고, 초대 영상 제작기를 사용하여 링크 하나로 내보내거나 공유하세요. 편집 경험이 필요 없으며, 모든 것이 소셜 및 메시징에 최적화되어 있습니다.

빠른 생성, 전문적인 마무리

템플릿에서 시작하거나 미디어를 업로드하고 간단한 프롬프트를 사용한 다음, 몇 분 안에 세련된 초대장을 얻기 위해 텍스트, 음악, 타이밍을 세밀하게 조정하세요.

대규모 개인화

이름, 이벤트 세부 사항, 맞춤 음성 안내, 애니메이션 오버레이를 추가하여 각 게스트가 직접 초대받은 것처럼 느끼게 하세요. 전체 비디오를 다시 만들 필요 없이요.

어떤 플랫폼이나 형식에도 준비되어 있습니다

비디오 편집기를 통해 정사각형, 세로 또는 와이드스크린 파일을 내보내거나 이메일 및 메시징을 위한 호스팅된 링크를 공유하세요. HeyGen은 여러분의 초대장이 휴대폰, 소셜 피드 및 데스크탑에서 멋지게 보이도록 보장합니다.

템플릿과 가이드 레이아웃

결혼식, 생일, 기업 행사, 출시 등 다양한 행사에 맞는 템플릿을 다양하게 선택하세요. 각 템플릿은 레이아웃, 속도, 시각적 계층 구조를 자동으로 처리하여, 디자인을 추측할 필요 없이 초대장이 세련되게 보이도록 합니다.

'모든 언어로 번역' 배너와 국기들이 있는 남자의 다중 비디오 프레임.

대본 제안 및 음성 녹음

따뜻하고 명확한 초대 메시지를 몇 초 안에 작성할 수 있도록 AI 기반 스크립트 제안을 받으세요. 다양한 언어로 자연스러운 음성을 생성하거나 비디오 초대장 제작기 내에서 직접 메시지를 녹음하세요.

비디오 통화 스타일의 프레임에 있는 세 사람과 '클론된 목소리'라는 오버레이가 표시되어 있으며, 여기서 인간의 목소리가 175개 언어로 AI 목소리로 변환됩니다.

음악, 타이밍, 박자 동기화

이벤트에 맞는 분위기를 설정하기 위해 로열티 프리 배경 음악을 선택하거나 자신의 음악을 업로드하세요. 비디오 길이에 맞게 오디오를 편집하고 시각적 요소를 비트에 자동으로 동기화하여 전환을 부드럽고 의도적으로 느껴지게 하세요.

두 개의 겹쳐진 프레임에서 한 남자가 해변의 차 안에서 기타를 치고 있고, 다른 한 사람이 차 옆에서 촬영하고 있는 모습을 보여줍니다. 그 위에는 보라색 재생 버튼과 반짝이는 아이콘이 겹쳐져 있습니다.

맞춤 텍스트 오버레이 및 애니메이션 RSVP 버튼

작은 화면에 맞게 디자인된 깔끔하고 읽기 쉬운 텍스트 오버레이를 사용하여 이름, 날짜, 장소, 복장 규정 및 방향을 추가하세요. 손님들이 응답하거나 날짜를 저장하거나 자세한 정보를 위해 클릭하도록 유도하는 애니메이션 RSVP 버튼이나 콜아웃을 포함시키세요.

파운데이션 병을 들고 있는 여성이 나오는 인터랙티브 비디오 플레이어로, 커서가 '지금 주문하기' 버튼을 가리키고 있으며 '장바구니에 추가' 버튼도 보입니다.

미로
"우리 작가들이 시각적 스토리텔링 매체에 있어서 내가 가지고 있는 것과 동일한 수준의 창의성을 발휘할 수 있게 되었습니다."

Steve Sowrey, 러닝 미디어 디자이너
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"저에게 마법 같은 순간은 매주 하던 영화가 있었을 때였어요. 갑자기, 제가 대본을 쓰고 보내면 다시는 카메라 앞에 설 필요가 없다는 걸 깨달았죠."

로저 허스트, 공동 창업자
play buttonWatch video
워크데이
"HeyGen에 대해 좋아하는 점은 이제 프로젝트를 거절할 필요가 없어졌다는 것입니다. 마치 우리 팀이 확장된 것 같아요. 우리가 가진 자원으로 훨씬 더 많은 일을 할 수 있습니다."

저스틴 메이싱어, 프로그램 매니저
play buttonWatch video
작동 원리

비디오 초대장 제작기 사용 방법

네 단계로 완성되는 결혼식 초대장을 만드세요, 모든 세부 사항을 사용자 정의할 수 있는 컨트롤이 있습니다.

1단계

기념일이나 템플릿을 선택하세요

행사에 맞는 템플릿을 선택하거나 빈 캔버스에서 시작하여 사용할 플랫폼에 맞는 종횡비를 선택하세요.

2단계

사진, 클립, 그리고 텍스트를 추가하세요

미디어를 업로드하고, 이벤트 세부 사항을 붙여넣고, AI 스크립트 제안을 사용하여 실행 시간에 맞는 따뜻하고 명확한 메시지를 작성하세요.

3단계

음악, 음성, 그리고 RSVP 설정을 선택하세요

배경 음악을 선택하고, 음성 녹음을 생성하거나 녹음한 후, 응답을 수집하기 위한 RSVP 버튼이나 링크를 추가하세요.

4단계

내보내기, 공유하기, 또는 보내기

초대장을 MP4로 렌더링하거나 호스팅된 링크를 사용하여 손님들에게 이메일이나 메시지로 즉시 보내세요. 프로젝트를 언제든지 업데이트하고 새 버전을 다시 생성하세요.

애플 iMac이 차트와 지표가 있는 데이터 대시보드를 표시하고, 나무 책상 위에는 키보드, 스마트폰, 그리고 머그컵이 있습니다.

자주 묻는 질문(FAQ)

비디오 초대장 제작기란 무엇인가요?

비디오 초대장 제작기는 이미지, 비디오, 텍스트, 음악, 그리고 목소리를 결합하여 링크, 이메일 또는 소셜 플랫폼을 통해 공유할 수 있는 짧은 초대 비디오를 만드는 AI 비디오 생성기입니다.

초대장을 만들기 위해 편집 기술이 필요한가요?

아니요. HeyGen은 템플릿, AI 스크립트 제안, 그리고 안내된 컨트롤을 제공하여 누구나 빠르게 정교한 초대장을 제작할 수 있게 해줍니다.

내 비디오에 RSVP 링크나 버튼을 추가할 수 있나요?

네. 비디오에 애니메이션 RSVP 콜아웃을 포함할 수 있으며, HeyGen의 호스팅된 공유 링크나 임베드 옵션을 사용하여 응답을 수집할 수 있습니다.

어떤 파일 형식으로 내보낼 수 있나요?

모바일과 웹에 최적화된 MP4 파일을 내보내세요. 즉시 공유를 위한 호스팅 링크를 생성하거나, 비디오 편집 프로젝트에서 필요한 경우 자막용 SRT 파일을 다운로드할 수도 있습니다.

내 목소리로 나레이션을 녹음할 수 있나요?

네. 비디오 편집기에서 직접 녹음하거나, 여러 언어와 악센트로 AI 음성 생성을 사용하여 당신의 톤에 맞추세요.

다양한 경우를 위한 템플릿이 있나요?

네. HeyGen은 결혼식, 생일, 기업 행사, 베이비 샤워, 가상 모임 등 다양한 행사를 위한 템플릿을 제공합니다.

초대장에 음악을 사용해도 될까요?

네. 도서관의 로열티 프리 트랙 중에서 선택하거나, 자신의 음악을 업로드하고, 초대장 길이에 맞게 트림하거나 반복하세요.

비디오 초대장은 얼마나 길어야 하나요?

대부분의 초대장은 15초에서 60초 사이에 가장 잘 작동합니다. 짧은 클립은 소셜 공유에 잘 맞고, 긴 초대장은 스토리 형식의 발표에 유용합니다.

많은 수신자를 위한 초대장을 개인화할 수 있나요?

네. 이름과 작은 세부 사항들을 위한 자리 표시자를 사용한 다음, 프로젝트를 복제하고 변수를 교체하여 결혼식 초대장의 개인화된 버전을 빠르게 만드세요.

발송 후에 초대장을 수정할 수 있나요?

네. 프로젝트를 열고 편집한 다음 새 파일을 다시 생성하거나 최신 정보를 항상 볼 수 있도록 새로 고친 호스팅 링크를 공유하세요.

내 미디어와 게스트 데이터가 안전한가요?

네. HeyGen은 업로드 및 생성된 프로젝트를 비디오 제작 플랫폼에서 개인적이고 안전한 자산으로 취급합니다. 모든 초대에 대한 접근 및 공유 설정을 직접 관리할 수 있습니다.

HeyGen을 사용하기 위해 계정이 필요한가요?

HeyGen을 무료로 사용해 볼 수 있지만, 프로젝트를 생성하고 저장하거나 워터마크 없이 내보내기 기능은 플랜에 따라 가입이 필요할 수 있습니다.

AI 도구 더 탐색해보세요

Avatar IV를 사용하여 사진에 초현실적인 목소리와 움직임을 불어넣으세요.

