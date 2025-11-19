HeyGen logo

즉각적인 창의적 스토리텔링을 위한 비디오 콜라주 메이커

좋아하는 사진과 클립을 하나의 역동적인 비디오 콜라주로 결합하세요. HeyGen을 사용하면 깔끔한 레이아웃을 구성하고, 시각적 요소를 음악에 맞추며, 어떤 행사나 채널에도 어울리는 세련된 콜라주를 공유할 수 있습니다. 빠른 편집과 전문적인 결과물로 개인 하이라이트나 브랜드 콘텐츠를 만드세요.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

소셜 미디어 하이라이트와 릴스

소셜 미디어 하이라이트와 릴스

최고의 순간들, 여행 클립, 또는 이벤트 요약들을 펀치력 있는 콜라주로 묶어보세요. TikTok, Reels, YouTube Shorts와 같이 주목이 빠르고 시각적인 요소가 가장 중요한 곳에 적합합니다.

제품 전시 및 브랜드 스토리텔링

제품 전시 및 브랜드 스토리텔링

동시에 여러 각도, 색상 또는 기능을 보여주세요. 구매자가 몇 초 만에 제품의 매력을 이해할 수 있도록 도와주세요.

개인적인 축하 행사 및 이정표 기념일

개인적인 축하 행사 및 이정표 기념일

생일, 기념일 또는 휴일을 의미 있는 시각 자료와 함께 한 곳에서 공유하세요. 친구와 가족이 개인화된 비디오 콜라주로 특별한 순간을 하나의 이야기로 다시 경험할 수 있습니다.

이벤트 요약 및 커뮤니티 참여

이벤트 요약 및 커뮤니티 참여

현지 행사, 축제 또는 팀 활동을 위해 에너지를 높게 유지하려면 군중의 순간, 무대 뒤 장면 및 하이라이트 클립을 결합하세요.

튜토리얼 및 방법 영상

튜토리얼 및 방법 영상

비디오 편집기에서 단계를 나란히 보여주면서 시청자가 방향을 유지할 수 있습니다. 뷰티, 공예, 요리법, 그리고 여러 각도에 의존하는 피트니스 플로우에 아주 좋습니다.

미니 쇼릴과 포트폴리오

미니 쇼릴과 포트폴리오

창의적인 범위를 빠르게 보여줄 수 있는 간결한 포트폴리오를 디자인하세요. 창작자, 디자이너, 인플루언서에게 이상적인, 세련된 시각적 프레젠테이션이 필요합니다.

왜 HeyGen이 최고의 비디오 콜라주 메이커인가

HeyGen을 사용하면 여러 순간을 하나의 조화로운 시각적 이야기로 전환하는 비디오 콜라주를 만들 수 있습니다. 미디어를 드래그하여 배열하고, 부드러운 전환을 추가하며, 최종 콜라주가 압도적이지 않고 매력적으로 느껴지도록 페이싱을 사용자화하세요. 소셜 공유, 제품 홍보, 단일 클립보다 더 많은 것을 담아야 할 추억에 완벽합니다.

더 큰 이야기를 더 적은 노력으로 전달하세요

콜라주 비디오 형식을 사용하여 여러 관점이나 장면을 한 뷰에서 함께 보여주세요. 별도의 클립을 보내는 대신, 우리의 온라인 비디오 콜라주 제작기를 사용하여 관객들이 단 한 번의 시청으로 완성되고 의미 있는 스냅샷을 얻을 수 있습니다.

빠른 편집과 창의성을 위해 설계되었습니다

복잡한 소프트웨어는 건너뛰고, 레이아웃을 선택하고, 미디어를 업로드하고, 간단한 컨트롤로 타이밍을 조정하세요. HeyGen이 애니메이션과 시각적 일관성을 처리하여 모든 것이 잘 어울리도록 합니다.

어디서나 자신감을 가지고 게시하세요

모든 소셜 플랫폼에 맞게 수직, 정사각형, 또는 수평 레이아웃을 생성하세요. 고품질 내보내기는 어떤 기기에서든 당신의 콜라주가 선명하게 보이도록 보장합니다.

미디어 레이아웃 제어 및 원활한 전환

분할 뷰, 그림 속 그림 레이아웃, 또는 완전히 맞춤형 그리드 중에서 선택하여 여러 순간들을 한 번에 보여주십시오. 장면을 정확하게 배열하고, 개별 프레임의 크기를 조정하며, 공간을 조절하여 균형 잡히고 의도적인 구성을 만드십시오.

여러 겹쳐진 삼각형 프레임에 걸쳐 다양한 전문직과 캐주얼한 역할로 나타난 미소 짓는 동일한 여성의 모습.

음악 동기화 및 타이밍 조정

콜라주의 분위기를 각 순간과 어울리는 음악으로 설정하세요. 오디오 트랙을 자르고, 비주얼 컷을 비트에 맞추며, 각 장면 전환마다 자연스럽고 매력적으로 느껴지도록 페이싱을 세밀하게 조정하세요.

다양한 역할과 배경이 겹쳐진 패널 속에서 미소 짓는 젊은 아시아 여성의 콜라주.

텍스트 오버레이 및 브랜드 요소

콜라주에서 맥락을 제공하거나 핵심 순간을 강조하기 위해 캡션, 라벨, 콜아웃을 추가하세요. 개인 스타일이나 브랜드 정체성에 맞게 로고, 색상, 그리고 글꼴을 적용하세요. 깔끔한 배치와 일관된 타이포그래피는 시각적 요소에 초점을 맞추면서도 여러분의 메시지를 강화합니다.

브랜드 폰트와 색상 맞춤 설정 옵션이 있는 웃고 있는 남자와 "Hey Maya! 당신만을 위한 특별한 제안이 있어요!"라는 개인화된 텍스트 오버레이.

모든 플랫폼에 대한 고품질 수출

소셜 미디어, 웹사이트, 메시징 앱에 최적화된 고해상도 형식으로 비디오 콜라주를 내보내세요. 레이아웃을 다시 편집할 필요 없이 즉시 세로, 정사각형 또는 와이드스크린 버전을 생성하세요.

SCORM 내보내기 옵션이 활성화된 UI 대화 상자와 SCORM 1.2가 선택된 웃고 있는 남자.

품질, 편리함, 그리고 속도를 중시하는 100,000개 이상의 팀이 사용합니다

귀하의 비즈니스가 시장에서 가장 혁신적인 이미지에서 비디오로의 플랫폼을 사용하여 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이루는 방법을 확인하세요.

미로
"우리 작가들이 시각적 스토리텔링 매체에 있어서 내가 가지고 있는 것과 동일한 수준의 창의성을 발휘할 수 있게 되었습니다."

Steve Sowrey, 러닝 미디어 디자이너

Steve Sowrey, 러닝 미디어 디자이너
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"저에게 마법 같은 순간은 매주 하던 영화가 있었을 때였어요. 갑자기, 제가 대본을 쓰고 보내면 다시는 카메라 앞에 설 필요가 없다는 걸 깨달았죠."

Roger Hirst, 공동 창업자

Roger Hirst, 공동 창업자
play buttonWatch video
워크데이
"HeyGen에 대해 좋아하는 점은 이제 프로젝트를 거절할 필요가 없어졌다는 것입니다. 마치 우리 팀이 확장된 것 같아요. 우리가 가진 자원으로 훨씬 더 많은 일을 할 수 있습니다."

저스틴 마이징어, 프로그램 매니저

저스틴 마이징어, 프로그램 매니저
play buttonWatch video
작동 원리

비디오 콜라주 메이커 사용 방법

가이드 컨트롤을 사용하여 편집을 빠르게 유지하면서 네 단계로 비디오 콜라주를 만드세요.

1단계

미디어부터 시작하세요

기기나 라이브러리에서 사진과 비디오를 업로드하세요. 공유하고 싶은 이야기에 맞는 콜라주 레이아웃을 선택하세요.

2단계

프레임과 시각 자료를 배치하다

클립을 드래그하여 위치를 조정하고, 내용을 자르거나 트리밍하며, 모든 순간이 디자인에 맞게 화면 비율을 조정하세요.

3단계

오디오 및 개선 기능을 추가하세요

분위기를 강화하는 음악, 자막, 그리고 전환 효과를 포함시키세요. 장면들 사이의 에너지를 높게 유지하기 위해 타이밍을 세밀하게 조정하세요.

4단계

생성하고 게시하다

HeyGen이 선택하신 형식으로 콜라주를 렌더링합니다. 다운로드하거나 어떤 플랫폼에서든 바로 공유하세요.

애플 iMac이 차트와 지표가 있는 데이터 대시보드를 표시하고, 나무 책상 위에 키보드, 스마트폰, 그리고 머그컵이 있습니다.

자주 묻는 질문(FAQ)

비디오 콜라주 메이커란 무엇인가요?

비디오 콜라주 메이커는 여러 사진과 비디오 클립을 하나의 레이아웃으로 결합하여 움직임, 전환 효과 및 오디오를 포함합니다. 이를 통해 여러 각도나 순간들을 하나의 일관된 비디오로 표현할 수 있습니다.

콜라주를 만들기 위해 편집 경험이 필요한가요?

아니요. HeyGen은 레이아웃, 타이밍, 오디오를 위한 간단한 컨트롤을 제공합니다. 당신은 좋아하는 비주얼을 선택하는 데 집중하고 시스템이 디자인 세부 사항을 처리합니다.

한 콜라주에 사진과 비디오를 모두 사용할 수 있나요?

네, 우리의 AI 비디오 생성기를 사용하면 비디오 콜라주를 쉽게 만들 수 있습니다. 이미지, 짧은 클립, 심지어 화면 녹화까지 같은 프로젝트에서 혼합하면서 타이밍과 비주얼을 일관되게 유지할 수 있습니다.

내 콜라주에 음악이나 음성 해설을 추가할 수 있나요?

네. 배경 음악을 추가하고, 볼륨을 조절하며, 장면을 비트에 맞춰 동기화할 수 있습니다. 보이스오버와 캡션을 추가하여 콜라주 비디오에 명확성이나 개성을 더할 수 있습니다.

지원되는 파일 크기와 형식은 무엇인가요?

HeyGen은 일반적인 사진 및 비디오 형식을 지원하며 플랫폼 간 공유를 위한 고품질 렌더링을 제공합니다. 데스크탑이나 모바일에서 미디어를 업로드하고 자유롭게 형식을 혼합하세요.

TikTok이나 Reels용으로 세로 콜라주를 만들 수 있나요?

네. 세로 게시물의 경우 9:16과 같은 종횡비를 선택하거나 정사각형 피드의 경우 1:1을 선택하세요. 온라인 비디오 콜라주 메이커를 사용할 때 각 목적지에 최적화된 내보내기가 자동으로 이루어집니다.

비디오 콜라주는 얼마나 길 수 있나요?

대부분의 비디오 콜라주는 클립 수에 따라 10초에서 60초 사이가 가장 잘 어울립니다. 미디어를 자르거나 장면의 속도를 조절하여 길이를 조정할 수 있습니다.

내 브랜드 요소를 포함할 수 있나요?

네. 마케팅이나 비즈니스 용도로 시각적 일관성을 유지하기 위해 로고, 브랜드 색상, 스타일이 적용된 텍스트를 콜라주에 추가하세요.

편집하는 동안 내 콘텐츠가 안전한가요?

네. 귀하의 업로드 및 생성된 비디오는 비공개이며 암호화됩니다. 최종 콜라주가 어디에 어떻게 공유될지는 귀하가 통제합니다.

제 비디오 콜라주를 나중에 업데이트할 수 있나요?

네. 프로젝트를 다시 열고, 미디어를 교체하거나 레이아웃을 업데이트한 다음, 처음부터 다시 시작하지 않고 새로운 최종 버전을 다시 생성하세요.

Avatar IV를 사용하여 사진에 초현실적인 목소리와 움직임을 불어넣으세요.

