1단계 프롬프트로 시작하세요 제품, 대상 고객 또는 캠페인 목표를 몇 문장으로 설명하세요. HeyGen은 그 입력을 바탕으로 마케팅 목표에 부합하는 맞춤형 스크립트와 초기 스토리보드를 생성합니다.

2단계 스크립트를 검토하고 다듬으세요 생성된 스크립트와 스토리보드를 검토하고, 타이밍에 맞춰 대사를 줄이거나 늘리고, 행동 요구를 수정한 다음, 시각적 요소로 넘어가기 전에 톤과 메시지가 브랜드와 일치하는지 확인하세요.

3단계 시각적 요소와 음성을 사용자화하세요 아바타나 프레젠터를 선택하고, 배경과 이미지를 고르고, 음악과 캡션을 추가하며, 목소리를 선택하거나 직접 녹음하세요. 광고가 자연스럽게 흐르도록 타이밍과 장면 순서를 조정하세요.