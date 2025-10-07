HeyGen logo

비디오 광고 제작기: 몇 분 안에 창의적인 광고 만들기

카메라, 크루, 복잡한 편집 도구 없이 스튜디오 품질의 비디오 광고를 만들어보세요. HeyGen을 사용하면 단순한 아이디어를 주목을 끌고 실제 비즈니스 성과를 이끌어내는 세련되고 영향력 있는 광고 크리에이티브로 변환할 수 있습니다. 더 많은 광고를 제작하고, 빠르게 테스트하며, 캠페인을 손쉽게 확장하세요.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

무료 이미지에서 비디오 생성기를 사용해 보세요

아바타를 선택하세요
생성 후 립싱크 적용됨
스크립트를 입력하세요
아무 언어로나 입력하세요
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
제품 출시 광고

제품 출시 광고

제품의 특징을 명확한 시각 자료와 메시지로 보여주어 대상 고객이 왜 그 제품이 눈에 띄고 왜 그들이 조치를 취해야 하는지 이해할 수 있게 하세요.

UGC 스타일 비디오 광고

UGC 스타일 비디오 광고

아바타와 자연스러운 음성 해설을 사용하여 진정성 있고 공감 가는 비디오를 만드세요. 신뢰, 신용도 및 소셜 증명을 통한 전환에 중점을 둔 브랜드에 적합합니다 – 인공지능 광고를 통해.

브랜드 인지도 캠페인

브랜드 인지도 캠페인

당신의 미션과 개성을 강조하는 광고로 이야기를 전하세요. 가시성을 높이고 브랜드 인지도를 강화하는 기억에 남는 콘텐츠를 만드세요.

퍼포먼스 마케팅 광고

퍼포먼스 마케팅 광고

전환을 최적화하기 위한 강력한 훅, 깔끔한 비주얼, 유료 채널 전반에서 ROAS를 향상시키기 위해 구축된 메시징을 갖춘 광고를 제작하세요.

전자상거래 프로모션

전자상거래 프로모션

온라인 비디오 광고 제작기를 사용하여 제품의 이점을 강조하고 구매 결정을 수월하게 만드는 동영상으로 판매 촉진, 번들 또는 계절 행사를 홍보하세요.

코스 및 서비스 광고

코스 및 서비스 광고

프로그램을 설명하고 주요 혜택을 강조하여 가입이나 예약을 유도하는 광고로 교육하고 영감을 주세요.

비디오 광고에 HeyGen을 사용하는 이유

HeyGen은 AI가 구동하는 완벽한 비디오 제작 워크플로우를 제공하여, 모든 채널에서 전환율이 높은 광고를 쉽게 만들 수 있게 해줍니다. 스크립트부터 비주얼, 아바타까지 모든 것이 우리의 비디오 광고 생성기를 통해 하나의 원활한 경험으로 처리됩니다. 캠페인을 더 빠르게 시작하고 귀하의 도달 범위를 극대화하세요.

빠른 성장을 위한 신속한 생산

모든 플랫폼에서 성능을 위해 맞춤화된 AI 제작 스크립트, 비주얼, 메시징으로 몇 분 안에 설득력 있는 광고를 생성하세요.

성능을 위해 설계됨

각 광고는 참여도를 높이고 클릭률을 개선하여 우리의 인공지능 비디오 도구를 사용하여 모든 캠페인에서 더 많은 가치를 얻을 수 있도록 설계되었습니다.

대규모로 창조하기

즉시 다양한 변형, 현지화 및 새로운 광고 개념을 생산하여, 추가 자원 없이도 팀이 일관된 결과물을 유지할 수 있도록 도와줍니다.

AI 스크립트 생성

간단한 프롬프트를 사용하여 제품의 가치를 부각시키는 매력적이고 설득력 있는 광고 스크립트로 변환하세요. 우리의 AI는 각 메시지를 구성하여 시청자들의 관심을 빠르게 끌고 행동으로 이끌어갑니다.

'다이앤'이라는 채팅 인터페이스 옆 소파에 여자가 앉아 있으며 소파를 설명하고 있습니다.

AI 아바타 및 음성 오버

여러 언어로 자연스러운 아바타와 표현력 있는 음성을 통해 여러분의 메시지를 생생하게 전달하세요. 무료 비디오 광고 제작기를 사용하여 촬영이나 프레젠터 고용 없이도 정교한 비디오를 만들 수 있습니다.

전문직 여성이 전화기를 들고 가리키며, "1분짜리 제품 데모 만들기"라는 텍스트와 "제품 추가"라고 표시된 전화기 화면 옆에 서 있다.

다양한 형식으로 내보내기

TikTok, Instagram, YouTube 등의 플랫폼에 맞게 세로, 정사각형, 혹은 가로 형식으로 광고를 내보낼 수 있도록 저희 온라인 비디오 광고 제작기를 사용하세요. 관객이 어디에 있든 일관되게 브랜드 이미지에 맞는 크리에이티브를 전달합니다.

'Export as SCORM' 옵션을 보여주는 사용자 인터페이스 옆에 파란 셔츠를 입고 웃고 있는 남자가 SCORM 1.2를 선택했습니다.

시각 향상 도구

자동 조명, 템포 및 디자인 개선을 통해 광고의 외관을 개선하여 효과적인 광고 비디오를 만드세요. 이전에 비디오 편집 경험이 없더라도 깔끔하고 전문적인 비주얼을 제작할 수 있습니다.

다양한 다섯 명의 개인이 각각 둥근 비디오 통화 프레임에 있는 모습.

품질, 편리함, 그리고 속도를 중시하는 100,000개 이상의 팀이 사용하고 있습니다

귀하의 비즈니스가 시장에서 가장 혁신적인 이미지에서 비디오로의 플랫폼을 사용하여 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이루는 방법을 확인하세요.

미로
"그것은 우리 작가들이 시각적 스토리텔링 매체에 관해서 내가 가지고 있는 것과 동일한 수준의 창의성을 발휘할 수 있게 해주었습니다."

Steve Sowrey, 러닝 미디어 디자이너
play buttonWatch video
비전 크리에이티브 랩스
"저에게 마법 같은 순간은 매주 하던 영화 작업이 있었을 때였어요. 갑자기, 제가 대본을 쓰고 보내기만 하면 다시는 카메라 앞에 설 필요가 없다는 걸 깨달았죠."

Roger Hirst, 공동 창업자
play buttonWatch video
워크데이
"HeyGen을 좋아하는 점은 이제 프로젝트를 거절할 필요가 없다는 것입니다. 마치 우리 팀이 확장된 것 같아요. 우리가 가진 자원으로 훨씬 더 많은 일을 할 수 있습니다."

저스틴 마이징어, 프로그램 매니저
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
작동 원리

비디오 광고 제작기 사용 방법

HeyGen을 사용하면 누구나 준비된 비디오 광고를 쉽게 제작할 수 있습니다. 비디오 광고를 몇 분 안에 만들기 위해 장비, 편집 기술, 또는 제작 경험이 필요하지 않습니다.

1단계

프롬프트로 시작하세요

제품, 대상 고객 또는 캠페인 목표를 몇 문장으로 설명하세요. HeyGen은 그 입력을 바탕으로 마케팅 목표에 부합하는 맞춤형 스크립트와 초기 스토리보드를 생성합니다.

2단계

스크립트를 검토하고 다듬으세요

생성된 스크립트와 스토리보드를 검토하고, 타이밍에 맞춰 대사를 줄이거나 늘리고, 행동 요구를 수정한 다음, 시각적 요소로 넘어가기 전에 톤과 메시지가 브랜드와 일치하는지 확인하세요.

3단계

시각적 요소와 음성을 사용자화하세요

아바타나 프레젠터를 선택하고, 배경과 이미지를 고르고, 음악과 캡션을 추가하며, 목소리를 선택하거나 직접 녹음하세요. 광고가 자연스럽게 흐르도록 타이밍과 장면 순서를 조정하세요.

4단계

내보내기 및 실행

소셜, 웹, 스트리밍을 위한 프리셋을 사용하여 플랫폼에 적합한 버전을 렌더링하거나 MP4 파일을 다운로드하세요. 테스트를 위한 다양한 변형을 만든 후 업로드하고 캠페인을 시작하세요.

애플 iMac이 차트와 지표가 있는 데이터 대시보드를 표시하고, 나무 책상 위에 키보드, 스마트폰, 그리고 머그컵이 있습니다.

자주 묻는 질문(FAQ)

비디오 광고 제작자란 무엇인가요?

비디오 광고 제작자는 AI 스크립트, 아바타, 템플릿 및 시각적 향상 기능을 사용하여 홍보 비디오를 빠르게 만들 수 있게 도와주는 도구입니다. 이것은 전체 광고 제작 과정을 단순화합니다.

HeyGen을 사용하기 위해 편집 경험이 필요한가요?

ai 비디오 생성기와 도구를 사용하기 위한 경험이 필요하지 않습니다. HeyGen이 스크립팅, 비주얼, 보이스오버, 포맷팅을 자동으로 처리하기 때문에 누구나 세련되고 효과적인 광고를 제작할 수 있습니다.

HeyGen이 생성하는 광고를 사용자 정의할 수 있나요?

네, 저희의 무료 비디오 광고는 사용자 친화적입니다. 브랜드와 캠페인 목표에 맞게 스크립트, 비주얼, 아바타, 언어, 속도, 스타일을 개인화할 수 있습니다.

HeyGen으로 어떤 종류의 광고를 만들 수 있나요?

마케팅 채널에 맞게 제품 프로모션, UGC 스타일 광고, 브랜드 비디오, 설명자, 퍼포먼스 광고, 사용 후기 등을 만들 수 있습니다.

다른 언어로 광고를 만들 수 있나요?

물론입니다. HeyGen은 다국어 음성과 아바타를 지원하여, 몇 초 안에 전 세계 관객을 위한 광고를 현지화할 수 있게 해줍니다.

HeyGen이 플랫폼별 포맷을 지원하나요?

네. TikTok, Instagram, YouTube, Facebook 및 기타 플랫폼에 맞게 광고를 맞출 수 있도록 9:16, 1:1, 16:9 등 모든 주요 크기의 비디오를 내보낼 수 있습니다.

이 광고들을 상업적 목적으로 사용해도 될까요?

네. HeyGen이 생성한 모든 콘텐츠는 유료 및 자연 검색 채널을 통한 상업 광고에 사용할 수 있습니다.

비디오 광고를 제작하는 데 얼마나 걸리나요?

대부분의 사용자들은 몇 분 만에 출시 준비가 완료된 고품질 비디오 광고를 만듭니다. 인공지능이 무거운 작업을 처리하여 여러분이 더 빠르고 자신 있게 작업할 수 있습니다.

여러 가지 광고 버전을 테스트해 볼 수 있나요?

네. 광고 생성기를 사용하여 새로운 훅, 스크립트, 스타일, 포맷을 즉시 생성하고 A/B 테스트를 진행하며 마케팅 성과를 최적화할 수 있습니다.

HeyGen을 사용하기 위해 소프트웨어를 다운로드해야 하나요?

다운로드가 필요 없습니다. HeyGen은 완전히 온라인에서 작동하여, 인터넷 연결이 있는 어떤 기기에서든 비디오 광고를 만들 수 있게 해줍니다.

AI 도구 더 탐색해보세요

Avatar IV를 사용하여 사진에 초현실적인 목소리와 움직임을 불어넣으세요.

AI 비디오 생성기비디오 번역기텍스트에서 비디오로오디오를 비디오로립 싱크 AI페이스스왑 비디오AI 음성 생성기AI UGC 광고비디오로 가는 URL스크립트에서 비디오로AI 바이럴 릴 생성기AI 아바타 생성기이미지에서 비디오로음성 복제유튜브 비디오 번역기비디오 아바타AI 유튜브 비디오 메이커AI 틱톡 비디오 생성기AI 자막 생성기비디오에 텍스트 추가AI 자막 생성기비디오 스크립트 생성기텍스트를 음성으로 변환하는 아바타비디오에 이모티콘 추가하기비디오에 사진 추가

HeyGen으로 창작을 시작하세요

AI를 활용하여 여러분의 아이디어를 전문적인 비디오로 변환하세요.

CTA background