카메라, 크루, 복잡한 편집 도구 없이 스튜디오 품질의 비디오 광고를 만들어보세요. HeyGen을 사용하면 단순한 아이디어를 주목을 끌고 실제 비즈니스 성과를 이끌어내는 세련되고 영향력 있는 광고 크리에이티브로 변환할 수 있습니다. 더 많은 광고를 제작하고, 빠르게 테스트하며, 캠페인을 손쉽게 확장하세요.
무료 이미지에서 비디오 생성기를 사용해 보세요
제품의 특징을 명확한 시각 자료와 메시지로 보여주어 대상 고객이 왜 그 제품이 눈에 띄고 왜 그들이 조치를 취해야 하는지 이해할 수 있게 하세요.
아바타와 자연스러운 음성 해설을 사용하여 진정성 있고 공감 가는 비디오를 만드세요. 신뢰, 신용도 및 소셜 증명을 통한 전환에 중점을 둔 브랜드에 적합합니다 – 인공지능 광고를 통해.
당신의 미션과 개성을 강조하는 광고로 이야기를 전하세요. 가시성을 높이고 브랜드 인지도를 강화하는 기억에 남는 콘텐츠를 만드세요.
전환을 최적화하기 위한 강력한 훅, 깔끔한 비주얼, 유료 채널 전반에서 ROAS를 향상시키기 위해 구축된 메시징을 갖춘 광고를 제작하세요.
온라인 비디오 광고 제작기를 사용하여 제품의 이점을 강조하고 구매 결정을 수월하게 만드는 동영상으로 판매 촉진, 번들 또는 계절 행사를 홍보하세요.
프로그램을 설명하고 주요 혜택을 강조하여 가입이나 예약을 유도하는 광고로 교육하고 영감을 주세요.
비디오 광고에 HeyGen을 사용하는 이유
HeyGen은 AI가 구동하는 완벽한 비디오 제작 워크플로우를 제공하여, 모든 채널에서 전환율이 높은 광고를 쉽게 만들 수 있게 해줍니다. 스크립트부터 비주얼, 아바타까지 모든 것이 우리의 비디오 광고 생성기를 통해 하나의 원활한 경험으로 처리됩니다. 캠페인을 더 빠르게 시작하고 귀하의 도달 범위를 극대화하세요.
모든 플랫폼에서 성능을 위해 맞춤화된 AI 제작 스크립트, 비주얼, 메시징으로 몇 분 안에 설득력 있는 광고를 생성하세요.
각 광고는 참여도를 높이고 클릭률을 개선하여 우리의 인공지능 비디오 도구를 사용하여 모든 캠페인에서 더 많은 가치를 얻을 수 있도록 설계되었습니다.
즉시 다양한 변형, 현지화 및 새로운 광고 개념을 생산하여, 추가 자원 없이도 팀이 일관된 결과물을 유지할 수 있도록 도와줍니다.
AI 스크립트 생성
간단한 프롬프트를 사용하여 제품의 가치를 부각시키는 매력적이고 설득력 있는 광고 스크립트로 변환하세요. 우리의 AI는 각 메시지를 구성하여 시청자들의 관심을 빠르게 끌고 행동으로 이끌어갑니다.
AI 아바타 및 음성 오버
여러 언어로 자연스러운 아바타와 표현력 있는 음성을 통해 여러분의 메시지를 생생하게 전달하세요. 무료 비디오 광고 제작기를 사용하여 촬영이나 프레젠터 고용 없이도 정교한 비디오를 만들 수 있습니다.
다양한 형식으로 내보내기
TikTok, Instagram, YouTube 등의 플랫폼에 맞게 세로, 정사각형, 혹은 가로 형식으로 광고를 내보낼 수 있도록 저희 온라인 비디오 광고 제작기를 사용하세요. 관객이 어디에 있든 일관되게 브랜드 이미지에 맞는 크리에이티브를 전달합니다.
시각 향상 도구
자동 조명, 템포 및 디자인 개선을 통해 광고의 외관을 개선하여 효과적인 광고 비디오를 만드세요. 이전에 비디오 편집 경험이 없더라도 깔끔하고 전문적인 비주얼을 제작할 수 있습니다.
귀하의 비즈니스가 시장에서 가장 혁신적인 이미지에서 비디오로의 플랫폼을 사용하여 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이루는 방법을 확인하세요.
비디오 광고 제작기 사용 방법
HeyGen을 사용하면 누구나 준비된 비디오 광고를 쉽게 제작할 수 있습니다. 비디오 광고를 몇 분 안에 만들기 위해 장비, 편집 기술, 또는 제작 경험이 필요하지 않습니다.
제품, 대상 고객 또는 캠페인 목표를 몇 문장으로 설명하세요. HeyGen은 그 입력을 바탕으로 마케팅 목표에 부합하는 맞춤형 스크립트와 초기 스토리보드를 생성합니다.
생성된 스크립트와 스토리보드를 검토하고, 타이밍에 맞춰 대사를 줄이거나 늘리고, 행동 요구를 수정한 다음, 시각적 요소로 넘어가기 전에 톤과 메시지가 브랜드와 일치하는지 확인하세요.
아바타나 프레젠터를 선택하고, 배경과 이미지를 고르고, 음악과 캡션을 추가하며, 목소리를 선택하거나 직접 녹음하세요. 광고가 자연스럽게 흐르도록 타이밍과 장면 순서를 조정하세요.
소셜, 웹, 스트리밍을 위한 프리셋을 사용하여 플랫폼에 적합한 버전을 렌더링하거나 MP4 파일을 다운로드하세요. 테스트를 위한 다양한 변형을 만든 후 업로드하고 캠페인을 시작하세요.
비디오 광고 제작자는 AI 스크립트, 아바타, 템플릿 및 시각적 향상 기능을 사용하여 홍보 비디오를 빠르게 만들 수 있게 도와주는 도구입니다. 이것은 전체 광고 제작 과정을 단순화합니다.
ai 비디오 생성기와 도구를 사용하기 위한 경험이 필요하지 않습니다. HeyGen이 스크립팅, 비주얼, 보이스오버, 포맷팅을 자동으로 처리하기 때문에 누구나 세련되고 효과적인 광고를 제작할 수 있습니다.
네, 저희의 무료 비디오 광고는 사용자 친화적입니다. 브랜드와 캠페인 목표에 맞게 스크립트, 비주얼, 아바타, 언어, 속도, 스타일을 개인화할 수 있습니다.
마케팅 채널에 맞게 제품 프로모션, UGC 스타일 광고, 브랜드 비디오, 설명자, 퍼포먼스 광고, 사용 후기 등을 만들 수 있습니다.
물론입니다. HeyGen은 다국어 음성과 아바타를 지원하여, 몇 초 안에 전 세계 관객을 위한 광고를 현지화할 수 있게 해줍니다.
네. TikTok, Instagram, YouTube, Facebook 및 기타 플랫폼에 맞게 광고를 맞출 수 있도록 9:16, 1:1, 16:9 등 모든 주요 크기의 비디오를 내보낼 수 있습니다.
네. HeyGen이 생성한 모든 콘텐츠는 유료 및 자연 검색 채널을 통한 상업 광고에 사용할 수 있습니다.
대부분의 사용자들은 몇 분 만에 출시 준비가 완료된 고품질 비디오 광고를 만듭니다. 인공지능이 무거운 작업을 처리하여 여러분이 더 빠르고 자신 있게 작업할 수 있습니다.
네. 광고 생성기를 사용하여 새로운 훅, 스크립트, 스타일, 포맷을 즉시 생성하고 A/B 테스트를 진행하며 마케팅 성과를 최적화할 수 있습니다.
다운로드가 필요 없습니다. HeyGen은 완전히 온라인에서 작동하여, 인터넷 연결이 있는 어떤 기기에서든 비디오 광고를 만들 수 있게 해줍니다.
AI 도구 더 탐색해보세요
