HeyGen의 AI 기반 여행 비디오 제작기를 사용하여 영화 같은 여행 영상을 만드세요. 아이디어, 대본, 이미지 또는 기존 영상으로부터 완성된 여행 비디오를 자동 시각 효과, 음성, 자막, 음악과 함께 생성하세요. 촬영 팀, 수동 편집, 또는 제작의 복잡함 없이 말이죠.
무료 이미지에서 비디오 생성기를 사용해 보세요
전통적인 블로깅은 여행 후에 촬영과 편집이 필요합니다. 인공지능 비디오 생성을 이용하면 여행 노트, 사진 또는 하이라이트를 노력 없이 완성된 비디오로 만들 수 있습니다.
촬영지 프로모션은 비용이 많이 들고 시간이 오래 걸립니다. 인공지능을 사용하여 대규모로 장소, 경험 및 제안을 보여주는 전문 여행 마케팅 비디오를 제작하세요.
소셜 플랫폼에서 일관성을 유지하는 것은 수동 제작으로는 어렵습니다. 여행 비디오 제작기를 사용하여 Reels, Shorts, TikTok을 위한 짧은 형식의 여행 영상을 빠르게 생성하고, 매력적인 자막을 넣으세요.
카메라로 목적지를 설명하는 것은 계획, 재촬영, 그리고 효과적인 비디오 콘텐츠 제작을 필요로 합니다. AI 비디오 생성은 서면 가이드를 명확하고 매력적인 여행 비디오로 변환하여 쉽게 업데이트할 수 있게 만듭니다.
호텔, 투어, 관광청은 제작 팀 없이도 유익한 여행 영상을 만들 수 있습니다. 인공지능이 시각적 요소, 음성, 그리고 속도를 자동으로 처리합니다.
글로벌 여행자에게 다가가기 위해서는 콘텐츠를 재창조하는 것이 종종 필요합니다. 음성과 타이밍을 유지하면서 다양한 언어로 여행 비디오를 생성할 수 있는 비디오 번역 기능을 사용하세요.
왜 HeyGen이 최고의 여행 비디오 제작자인가
HeyGen은 대규모 AI 비디오 생성을 위해 만들어졌습니다. 여행 추억부터 목적지 마케팅에 이르기까지, 이 플랫폼은 창의적인 통제와 속도, 그리고 글로벌한 도달 범위를 핵심으로 하면서 고품질의 여행 비디오를 자동으로 생성합니다.
AI 비디오 편집 도구를 사용하여 여행 영상을 처음부터 끝까지 생성하세요. 시각적 요소, 움직임, 음성, 타이밍이 자동으로 생성되어, 전통적인 비디오 제작 작업 흐름이 필요 없어집니다.
국제적인 관객을 위한 여행 영상을 다국어 음성, 자막, 비디오 번역 지원 및 매력적인 애니메이션과 함께 제작하세요. AI는 지역 간 일관성을 유지하면서 전달 방식을 적응시킵니다.
텍스트, 이미지 또는 기존 클립에서 시작하여 여행 영상을 손쉽게 만드세요. HeyGen은 다양한 입력에 맞게 조정되므로 여행 크리에이터와 팀이 경직된 템플릿이나 수동 타임라인 없이 비디오를 생성할 수 있습니다.
AI 여행 비디오 제작의 종단 간
단일 아이디어에서 완성된 여행 영상을 만드세요. HeyGen의 AI 비디오 생성기는 장면, 페이싱, 자막, 오디오를 자동으로 구성하여 여행 개념을 몇 분 안에 게시 준비가 된 영상으로 전환합니다.
이미지와 영상으로부터의 시각적 창작
이미지를 비디오 기술로 여행 사진을 애니메이션하거나 기존 클립을 향상시키세요. AI는 수동 편집이나 스톡 검색 없이도 움직임, 전환 및 시각적 연속성을 추가하여 비디오 콘텐츠 제작을 간소화합니다.
자연스러운 목소리, 입모양 맞추기 및 내레이션
여행 이야기를 생생하게 만들기 위해 정확한 립싱크로 리얼한 내레이션을 추가하세요. 브이로그, 가이드, 혹은 프로모션의 분위기에 맞게 다양한 목소리 스타일이나 언어를 선택하세요.
타임라인 없는 스마트 편집
콘텐츠를 조정하여 여행 비디오를 편집하고, 장면을 다시 편집하는 대신 시각적 요소, 내레이션 또는 언어를 업데이트하여 일관된 품질로 즉시 비디오를 재생성하세요.
귀하의 비즈니스가 시장에서 가장 혁신적인 이미지에서 비디오로의 플랫폼을 사용하여 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이루는 방법을 확인하세요.
트래블 비디오 메이커 사용 방법
AI를 사용하여 네 단계로 전문 여행 영상을 생성하고, 사용자 정의 가능한 비디오 템플릿을 이용하세요.
아이디어, 대본, 이미지 또는 클립으로 시작하세요. 여행 비디오의 스타일과 목표를 정의하세요.
시각적 스타일, 나레이션, 자막, 그리고 언어를 선택하세요. 콘텐츠에 맞게 필요할 때 얼굴 바꾸기나 목소리 옵션을 적용하세요.
HeyGen의 AI 비디오 생성 엔진은 동기화된 비주얼, 모션, 오디오, 애니메이션과 함께 완벽한 여행 비디오를 제작합니다.
여행 비디오를 다운로드하거나 입력 값을 조정하고 처음부터 다시 만들지 않고 재생성하여 나중에 업데이트할 수 있습니다.
AI 여행 비디오 제작기는 AI 비디오 생성 기능을 사용하여 완성된 여행 비디오를 자동으로 만듭니다. 전통적인 촬영이나 편집 없이 시각적 요소, 움직임, 내레이션, 자막을 생성합니다.
HeyGen은 텍스트, 이미지, 영상 등 다양한 입력으로 AI 비디오 생성을 지원합니다. 단순히 스크립트를 장면으로 변환하는 것이 아니라 전체 비디오 제작에 중점을 둡니다.
네. HeyGen은 지능적인 장면 생성, 자연스러운 목소리, 정확한 입모양 동기화를 사용하여 세련되고 영화 같은 느낌의 여행 비디오를 제작합니다.
네. 내장된 번역 및 음성 기능을 사용하여 수동으로 콘텐츠를 다시 만들지 않고 여러 언어로 여행 비디오를 생성할 수 있습니다.
네. 이미지를 비디오로 변환하는 도구들은 사진에 움직임과 전환 효과를 부여하여, 여전히 이미지들로부터 매력적인 여행 비디오를 만들 수 있게 해줍니다.
아니요. 이 플랫폼은 편집자가 아닌 사람들을 위해 설계되었습니다. AI가 기술적인 제작을 처리하므로, 여러분은 스토리와 메시지에 집중할 수 있습니다.
소셜 미디어, 웹사이트, 프레젠테이션 및 내부 사용에 적합한 일반 형식으로 여행 비디오를 내보낼 수 있습니다.
네. 입력 값을 수정하거나, 언어를 변경하거나, 시각적 요소를 업데이트한 후 비디오를 처음부터 다시 만들지 않고 재생성할 수 있어, 비디오 편집 과정을 간소화할 수 있습니다.
네. 귀하의 콘텐츠는 비공개 상태로 유지되며, HeyGen을 사용하여 생성된 모든 휴가 영상에 대한 모든 권리를 유지합니다.
AI 도구 더 탐색해보세요
Avatar IV를 사용하여 사진에 초현실적인 목소리와 움직임을 불어넣으세요.
AI를 활용하여 여러분의 아이디어를 전문적인 비디오로 변환하세요.