HeyGen의 AI 기반 몽타주 메이커를 사용하여 시네마틱 비디오 몽타주를 만드세요. 사진, 클립, 아이디어 또는 스크립트를 결합하여 AI가 생성한 비주얼, 전환, 캡션, 음악이 있는 세련된 몽타주로 만들어보세요. 수동 타임라인이나 복잡한 편집 없이, 비디오 몽타주 메이커의 도움으로 몇 분 안에 일관된 비디오 이야기를 만들 수 있습니다.
수동으로 메모리 비디오를 편집하는 것은 시간과 노력이 필요합니다. 인공지능이 생성한 몽타주는 사진과 클립을 의미 있는 하이라이트 릴로 변환하여 아름답게 순간을 보존하고 비디오 편집의 힘을 보여줍니다.
플랫폼별 몽타주를 만드는 것은 반복적일 수 있습니다. 몽타주 메이커는 수동으로 크기를 조정하거나 다시 편집할 필요 없이 소셜 공유에 최적화된 세련된 비디오를 생성합니다.
이벤트 요약은 종종 대량의 영상 자료를 정리하는 것을 필요로 합니다. 인공지능은 최고의 순간들을 자동으로 포착하여 명확하고 매력적인 몽타주로 콘텐츠를 구성합니다.
몽타주 비디오는 브랜드가 빠르고 효과적으로 이야기를 전달하는 데 도움을 주어, 모든 비디오 편집자에게 필수적인 도구입니다. 인공지능 비디오 생성은 캠페인, 출시, 브랜드 하이라이트를 위한 깨끗하고 전문적인 비디오 몽타주를 제작합니다.
여행 영상을 효과적으로 압축하는 것은 어렵습니다. 인공지능은 관람객들을 압도하지 않으면서 경험을 보여주는 매끄러운 몽타주를 만듭니다.
리얼스, 쇼츠, 틱톡을 위한 주목도와 공유성을 최적화한 스낵형 몽타주 클립을 만드세요.
왜 HeyGen이 최고의 몽타주 제작자인가
HeyGen은 AI 비디오 생성을 통해 몽타주 제작을 재고하고 있습니다. 클립과 전환을 수동으로 배열하는 대신, AI 비디오 몽타주 메이커는 의도적이고 부드럽게, 그리고 어떤 채널에서든 공유할 준비가 된 구조화되고 감정적으로 이끄는 몽타주를 자동으로 만들어냅니다.
AI가 콘텐츠를 분석하고 명확한 서사 구조를 생성합니다. 장면, 전환, 그리고 페이싱은 고급 AI 기술 덕분에 자동으로 조정되어, 모자이크가 이어붙여진 것이 아니라 일관된 느낌을 줍니다.
몇 시간이 아닌 몇 분 안에 몽타주 비디오를 만드세요. 인공지능 비디오 생성 기능이 반복적인 편집 작업을 없애주므로 여러 몽타주를 느려지지 않고 제작할 수 있습니다.
이미지, 비디오 클립 또는 텍스트 프롬프트에서 시작하세요. 몽타주 메이커는 다양한 입력에 적응하여, 엄격한 템플릿 없이 하이라이트 릴, 요약, 컴파일레이션을 쉽게 만들 수 있어 어떤 비디오 몽타주에도 완벽합니다.
지능적인 순간 시퀀싱
HeyGen의 몽타주 메이커는 AI를 사용하여 사진, 클립 및 입력을 분석한 다음 자연스러운 내러티브 흐름으로 순간들을 연속시킵니다. 하이라이트는 감정을 구축하고 반복을 피하며 무작위 컴파일 대신 명확한 시작, 중간, 그리고 끝을 만들기 위해 배열됩니다.
감정의 흐름과 리듬 조절
몽타주 메이커는 빠르고 느린 순간을 자동으로 균형을 맞추며, 감정의 절정이 돋보이도록 장면 길이와 전환을 조정합니다. 몽타주가 축하적이든, 향수적이든, 혹은 성찰적이든, 관객들이 급하거나 지루하다고 느끼지 않으면서도 몰입할 수 있도록 페이싱이 최적화되어 있습니다.
끊김없는 사진 및 비디오 혼합
HeyGen의 몽타주 메이커는 정지 이미지와 동영상을 부드럽게 혼합하여 사진에 미묘한 움직임을 추가하고 형식 간의 자연스러운 전환을 만듭니다. 이것은 사진이 살아 있는 것처럼 느껴지고 비디오가 함께 꿰매진 것이 아니라 연결된 것처럼 느껴지는 일관된 시청 경험을 만들어냅니다.
음악 중심의 스토리텔링 정렬
몽타주 제작자는 선택된 음악의 리듬과 구조에 맞추어 장면 변화, 전환, 그리고 핵심 순간들을 맞춥니다. 감정적인 비트는 시각적으로 강화되어, 수동 동기화나 오디오 편집 없이도 몽타주가 의도적이고 영화 같은 느낌을 주도록 돕습니다.
몽타주 메이커 사용 방법
네 단계로 AI가 생성하는 몽타주 비디오를 만드세요.
사진, 클립을 업로드하거나 텍스트 아이디어를 제공하세요. 몽타주 비디오의 목표와 톤을 정의하세요.
관객에 맞게 비주얼 스타일, 음악 취향, 자막, 그리고 화면 비율을 선택하세요.
HeyGen의 AI 비디오 생성기는 동기화된 비주얼, 전환 효과 및 오디오와 함께 몽타주를 제작합니다.
우리의 비디오 메이커를 사용하여 만든 몽타주 비디오를 다운로드하거나 소셜, 웹, 내부 채널에 즉시 게시하세요.
몽타주 메이커는 여러 사진, 비디오 클립 또는 아이디어를 하나의 일관된 비디오로 결합합니다. HeyGen은 장면 구성, 전환 적용, 음악 동기화, 페이싱 균형을 자동으로 조정하는 AI 비디오 생성기 방식을 사용하여 수동 타임라인이나 상세한 비디오 편집 기술이 필요 없게 합니다.
전통적인 비디오 편집기는 클립, 전환, 오디오를 수동으로 배열해야 합니다. AI 몽타주 메이커는 시퀀싱, 타이밍, 흐름을 자동으로 처리하여, 사용자의 입력에 기반한 시네마틱 몽타주를 생성하므로, 기술적인 비디오 편집 작업보다 콘텐츠에 집중할 수 있습니다.
네. 이미지에서 비디오로 변환하는 기능을 사용하여, HeyGen은 정지된 사진에 부드러운 움직임, 전환 효과 및 타이밍을 부여하여 애니메이션을 만듭니다. 이를 통해 녹화된 비디오 영상이나 애니메이션 기술 없이도 이미지만으로 역동적인 몽타주 비디오를 만들 수 있습니다.
네. AI는 배경 음악을 선택하고 시각적 페이싱과 동기화합니다. 장면 변화, 전환, 그리고 감정적 비트가 오디오와 자동으로 맞춰져서 수동 트리밍이나 오디오 편집 없이도 매끄러운 시청 경험을 만들어냅니다.
네. 이미지를 교체하거나 클립 순서를 바꾸거나 입력값을 조정한 후에 즉시 몽타주를 다시 생성할 수 있습니다. AI는 전체 구조와 타이밍을 유지하기 때문에, 업데이트를 위해 비디오를 처음부터 다시 만들 필요가 없습니다.
개인 추억 모음집, 여행 하이라이트, 이벤트 요약, 브랜드 스토리텔링 비디오, 소셜 미디어 컴파일, 교육적 요약 등을 만들 수 있습니다. 몽타주 제작자는 다양한 사용 사례와 대상 청중에 맞게 시각적 요소와 페이싱을 조정하여 전반적인 비디오 몽타주 경험을 향상시킵니다.
아니요. 몽타주 메이커는 모든 기술 수준의 사용자를 위해 설계되었습니다. AI 비디오 생성은 전환, 타이밍, 구조를 자동으로 처리하여 초보자도 훈련 없이 전문가 수준의 몽타주 비디오를 제작할 수 있게 해줍니다.
몽타주 비디오는 소셜 미디어, 웹사이트, 프레젠테이션 및 내부 공유에 적합한 표준 형식으로 내보낼 수 있습니다. 종횡비와 해상도는 추가적인 포맷팅 단계 없이 일반적인 플랫폼에 최적화되어 있습니다.
생성한 모든 몽타주 비디오에 대한 완전한 소유권을 유지합니다. 귀하의 콘텐츠, 입력물, 그리고 최종 비디오는 비공개로 유지되며 소유권 제한 없이 자유롭게 공유하거나 게시할 수 있습니다.
