손가락을 멈추게 하는 인스타그램 비디오를 만들어 보세요. 제작하는 데 몇 분 밖에 걸리지 않으면서도 제작된 것처럼 보입니다. HeyGen의 인스타그램 비디오 메이커를 사용하면 모바일에 적합한 템플릿, 음악 동기화, 캡션, 플랫폼 최적화된 내보내기 기능을 통해 인스타그램에서 릴스, 스토리, 피드 등 다양한 형식으로 비디오가 효과적으로 나타납니다. 클립, 사진 또는 텍스트에서 시작하여 비디오 편집 도구를 사용하여 빠르게 게시하세요.
무료 이미지에서 비디오 생성기를 사용해 보세요
아이디어를 펀치력 있는 훅, 음악 싱크, 스크롤을 멈추게 할 빠른 편집으로 Reels로 만드세요.
발견과 전환을 위해 최적화된 간결한 비디오로 기능, 개봉기, 그리고 빠른 데모를 보여주세요.
이벤트 및 한정된 제안을 홍보하기 위해 카운트다운, 스티커, 스와이프 업 링크가 포함된 순차적인 스토리를 만드세요.
쉽게 따라 할 수 있고 캐러셀 스타일 학습에 적합한 단계별 클립으로 방법을 나누세요.
가벼운 편집과 자연스러운 캡션, 분위기를 살린 음악으로 진정한 순간들을 공유하세요.
브랜드와 협업자들을 끌어들이는 짧은 포트폴리오나 소개로 최고의 콘텐츠를 포장하세요.
왜 HeyGen이 최고의 인스타그램 비디오 메이커인가
HeyGen은 소셜 비디오 제작의 불편함을 없애서 자주 게시하고 트렌드를 유지할 수 있게 해줍니다. 템플릿을 선택하고 미디어를 추가하거나 스크립트를 붙여넣은 다음, 브랜드 목소리에 맞게 페이싱, 텍스트, 오디오를 사용자 정의하세요. 결과물은 깔끔하고 플랫폼에 최적화된 창의적 콘텐츠로 바로 게시할 준비가 됩니다.
디자인, 종횡비, 그리고 페이싱은 인스타그램에 최적화되어 있어서 콘텐츠가 원어민처럼 자연스럽게 읽히고, 특히 인스타그램 릴스에서 시청자들이 계속해서 시청하도록 만듭니다.
자르기, 비트 동기화, 자막 추가와 같은 편집을 자동화하면서도 비디오 편집 과정에서 후크, CTA, 시각적 요소에 대한 수동 제어는 유지하세요.
세로형 릴, 정사각형 피드 게시물 및 스토리 시퀀스를 올바른 크기, 지속 시간 및 캡션 파일과 함께 내보내어 모든 업로드 흐름에 맞게 하세요.
플랫폼 최적화 템플릿 및 프리셋
각 템플릿은 최적화된 컷, 텍스트 배치, 그리고 콜투액션 순간들로 사전 구조화되어 있어, 당신의 생일 비디오가 주목을 끌고, 시청자들을 더 오래 붙잡으며, 처음부터 시작하지 않고도 참여를 유도할 수 있도록 도와줍니다.
비트 싱크 및 오디오 도구
복잡한 타임라인이나 수동 키프레임 없이 몇 초 안에 오디오를 자르고, 페이드하며, 타이밍을 조정하세요. 로열티 프리 트랙을 선택하거나 자신의 노래를 업로드하여 모든 비디오를 개인적이고, 세련되며, 완벽한 비트에 맞추세요.
자동 자막 및 편집 가능한 부제목
비디오 내에서 직접 캡션 텍스트를 편집하여 톤, 타이밍, 이름을 맞출 수 있습니다. 정확한 업로드, 접근성 준수 또는 여러 플랫폼 및 형식에서의 쉬운 재사용을 위해 깔끔한 SRT 파일을 내보내세요.
한 번의 클릭으로 크기 조정 및 형식 변경
프로젝트를 세로, 정사각형, 또는 와이드스크린 형식으로 변환하면서 타이밍, 레이아웃, 텍스트 위치, 시각적 균형을 자동으로 유지하여, 공유되는 어디에서나 비디오가 세련되고 의도적으로 보이도록 합니다.
귀하의 비즈니스가 시장에서 가장 혁신적인 이미지에서 비디오로의 플랫폼을 사용하여 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이루는 방법을 확인하세요.
인스타그램 비디오 메이커 사용 방법
HeyGen이 아이디어에서 인스타그램 비디오 게시까지 네 단계로 간단하게 안내하여 제작이 빠르고 반복 가능하게 유지됩니다.
클립을 업로드하고, 사진을 추가하거나, 짧은 스크립트나 캡션을 붙여넣으세요. 게시하고 싶은 인스타그램 형식을 선택하세요.
목표에 맞는 템플릿을 선택하고, 음악과 캡션을 고르며, 내레이션이 필요하다면 보이스오버를 선택하세요.
후크를 편집하고, 장면 길이를 조정하며, 텍스트 오버레이를 다듬으세요. 비트 싱크를 사용하여 음악에 맞춰 컷을 잠그면 최대한의 영향을 줄 수 있습니다.
모바일 최적화된 MP4를 렌더링하거나 한 번에 여러 가로세로 비율을 생성하세요. 파일을 다운로드하거나 호스팅된 링크를 사용하여 직접 공유하세요.
인스타그램 비디오 메이커는 AI 비디오 생성기로서 인스타그램에 특화된 비디오, 예를 들어 릴스, 스토리, 피드 게시물을 만들 수 있게 도와주며, 플랫폼에 최적화된 템플릿, 오디오 도구, 내보내기 설정을 제공합니다.
아니요. HeyGen은 비디오 편집이 처음인 사람들을 포함하여 모든 기술 수준의 창작자를 위해 만들어졌습니다. 템플릿, AI 보조 도구, 안내 편집 기능을 사용하면 고급 편집 지식이 없어도 인스타그램용으로 세련된 비디오를 쉽게 제작할 수 있습니다.
HeyGen은 Reels와 Stories를 위한 세로 9:16, 피드 게시물을 위한 정사각형 1:1, 그리고 와이드스크린 16:9를 지원합니다. 단 한 번의 클릭으로 하나의 프로젝트를 여러 가지 종횡비로 변환할 수 있습니다.
네, 무료 인스타그램 비디오 메이커를 사용하는 것이 시작하기 가장 쉬운 방법입니다. 내장된 비트 싱크를 사용하여 자동으로 음악에 맞춰 컷을 맞추거나, 트랙을 자르고, 섹션을 반복하거나, 자신의 오디오 파일을 업로드하세요.
네. HeyGen은 말하는 오디오나 스크립트 텍스트에서 자막을 자동 생성하고, 인라인으로 편집할 수 있게 해주며, SRT와 같은 자막 파일을 플랫폼 업로드를 위해 내보낼 수 있습니다.
플랫폼에 맞는 비디오를 다운로드하거나 호스팅된 링크를 사용하여 공유할 수 있습니다. 직접 게시는 연결된 계정과 플랫폼 통합에 따라 달라집니다.
짧은 동영상이 종종 가장 좋은 성과를 냅니다. 인스타그램 릴스의 경우 15초에서 60초 사이, 피드 게시물의 경우 60초 미만을 목표로 하세요. 단, 캐러셀이나 여러 부분으로 구성된 콘텐츠를 사용하는 경우는 예외입니다.
네. HeyGen의 원클릭 크기 조정 및 내보내기 도구를 사용하여 같은 프로젝트를 다양한 플랫폼과 종횡비에 맞게 조정하세요.
네. 팀원들을 초대하여 편집하고, 댓글을 남기며, 프로젝트를 관리할 수 있도록 하여 콘텐츠 제작자, 비디오 편집자, 마케터가 함께 작업할 수 있습니다.
HeyGen은 프로젝트에 사용할 수 있는 로열티 프리 음악과 사운드 이펙트를 포함하고 있습니다. 라이선스가 부여된 음악의 경우, 자신의 트랙을 업로드하고 TikTok이나 인스타그램 비디오에 게시할 수 있는 사용 권한을 확인하세요.
네. HeyGen은 인스타그램 업로드에 적합한 추천 코덱, 해상도 및 지속 시간을 갖춘 MP4 파일을 내보냅니다.
네. HeyGen은 모바일 기기와 데스크탑에서 업로드 및 편집을 지원하여 휴대폰으로 프로젝트를 시작하고 더 큰 화면에서 마무리할 수 있습니다.
