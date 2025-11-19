홈 도구 인스타그램 비디오 메이커

리얼, 스토리, 피드용 인스타그램 비디오 메이커, 몇 분 안에

손가락을 멈추게 하는 인스타그램 비디오를 만들어 보세요. 제작하는 데 몇 분 밖에 걸리지 않으면서도 제작된 것처럼 보입니다. HeyGen의 인스타그램 비디오 메이커를 사용하면 모바일에 적합한 템플릿, 음악 동기화, 캡션, 플랫폼 최적화된 내보내기 기능을 통해 인스타그램에서 릴스, 스토리, 피드 등 다양한 형식으로 비디오가 효과적으로 나타납니다. 클립, 사진 또는 텍스트에서 시작하여 비디오 편집 도구를 사용하여 빠르게 게시하세요.