HeyGen이 최고의 인스타그램 스토리 메이커인 이유

HeyGen은 생성 디자인, 브랜드 제어 및 출판 준비가 완료된 내보내기를 결합하여 실제로 성과를 내는 스토리를 더 많이 게시할 수 있습니다. 일관된 캠페인을 만들고, 장편 콘텐츠를 스토리 시퀀스로 재활용하며, 디자인 팀 없이도 전 세계 청중을 위한 스토리 세트를 현지화하세요.



