HeyGen의 인스타그램 스토리 메이커로 몇 분 안에 시선을 사로잡는 인스타그램 스토리를 디자인하세요. 프롬프트를 붙여넣기, 이미지나 클립을 업로드하면 AI가 애니메이션 스토리 슬라이드, 캡션, 음성 해설, 플랫폼 최적화된 내보내기를 생성합니다—디자인이나 편집 기술이 필요 없습니다.
무료 이미지에서 비디오 생성기를 사용해 보세요
비디오, 팟캐스트 또는 기사에서 하이라이트를 추출하여 전체 콘텐츠로 이끄는 스토리 길이의 순간들로 변환하세요.
비싼 디자인 작업이 필요 없이 프리미엄한 느낌의 애니메이션 초대장, 카운트다운, RSVP 리마인더를 보내세요.
글로벌 브랜드 가이드라인과 타이밍 정확성을 유지하면서 지역별 메시징과 크리에이티브를 대량으로 전개하세요.
팔로워들이 계속 참여하도록 빠른 방법, 뒷이야기 클립 또는 일관된 시각적 목소리를 유지하는 인물 중심 스토리 스레드로 관심을 끌어보세요.
캡션과 음성 해설이 있는 순차적인 스토리 슬라이드로 수업을 나누세요—빠른 팁과 수업 요약에 이상적입니다.
티저 시퀀스, 카운트다운 슬라이드, 기능을 강조하고 전환을 유도하는 스와이프 업 CTA 스토리를 만드세요.
HeyGen이 최고의 인스타그램 스토리 메이커인 이유
HeyGen은 생성 디자인, 브랜드 제어 및 출판 준비가 완료된 내보내기를 결합하여 실제로 성과를 내는 스토리를 더 많이 게시할 수 있습니다. 일관된 캠페인을 만들고, 장편 콘텐츠를 스토리 시퀀스로 재활용하며, 디자인 팀 없이도 전 세계 청중을 위한 스토리 세트를 현지화하세요.
몇 분 안에 아이디어를 완성된 스토리 시퀀스로 전환하세요. HeyGen은 레이아웃, 모션, 타이밍을 자동화하여 몇 시간 걸리던 인스타그램 스토리를 몇 분 만에 만들 수 있게 도와줍니다.
모든 스토리에 브랜드 키트—색상, 글꼴, 로고, 템플릿—를 적용하세요. 일관된 이미지를 유지하기 위해 템플릿을 재사용하며 동일한 스토리 시리즈를 제작하세요.
모든 스토리는 모바일 보기에 맞게 크기가 조정되고, 캡션과 애니메이션이 추가됩니다. 빠르게 로딩되고 인스타그램에서 멋지게 보이는 스티커와 아이콘을 완비한 수직 MP4 또는 스토리용 이미지 스택을 내보낼 수 있습니다.
AI 기반 스토리 생성
분위기, 이벤트 또는 메시지를 설명하면 HeyGen이 애니메이션 텍스트, 전환 효과 및 장면 제안이 포함된 멀티 슬라이드 스토리 시퀀스를 작성합니다. 단일 프롬프트에서 프로모션 시퀀스, 카운트다운, 튜토리얼 또는 이벤트 초대장을 생성하세요.
사전 제작된 템플릿과 적응형 레이아웃
출시, 세일, 튜토리얼, FAQ, 그리고 뒷이야기를 위한 큐레이션된 템플릿 중에서 선택하세요. 템플릿은 모든 슬라이드에서 완벽한 구성을 위해 자동으로 귀하의 텍스트와 자산에 맞게 조정됩니다.
캡션 우선 디자인 및 자막 자동화
스토리는 무음 자동 재생을 위해 디자인되었습니다. HeyGen은 읽기 쉬운 캡션을 자동 생성하고, 가독성을 극대화하기 위해 스타일을 적용한 후, 모바일 화면에서 가장 잘 보이는 위치에 배치합니다.
이미지에서 비디오로 및 애니메이션 자산
정지된 사진, 제품 이미지 또는 포스터를 패럴랙스, 모션 및 동적 오버레이를 사용하여 애니메이션 스토리 슬라이드로 만드세요. 이미지를 비디오로 사용하여 더 풍부하고 매력적인 스토리 시퀀스를 만들어보세요.
인스타그램 스토리 메이커 사용 방법
이 네 가지 간단한 단계로 Instagram Story Maker로 여러분의 아이디어를 현실로 만드세요.
프롬프트를 입력하거나 이벤트 복사본을 붙여넣거나 이미지와 짧은 클립을 업로드하세요. 스타일, 길이, 그리고 CTA를 지정하세요.
템플릿(프로모션, 튜토리얼, 카운트다운)을 선택하고, 음성 또는 음악 트랙을 선택한 다음, 브랜드 키트를 적용하세요.
인스타그램 스토리를 최적화하기 위해 간단한 자연어 지시를 사용하여 캡션, 타이밍 또는 움직임을 조정하세요. 단일 슬라이드 또는 전체 세트를 다시 생성하십시오.
세로 방향 MP4, 스토리 이미지 시퀀스 또는 GIF를 Instagram 스토리 제작을 위한 무료 온라인 도구를 사용하여 내보내세요. 스케줄링 통합 기능을 사용하거나 수동 게시를 위한 자산을 다운로드하세요.
인스타그램 스토리 메이커는 프롬프트, 이미지 또는 스크립트를 애니메이션화된 모바일 최적화 스토리 시퀀스로 변환하는 AI 기반 도구입니다. HeyGen은 레이아웃, 캡션, 음성 해설, 내보내기를 자동화하여 빠르게 게시 준비가 완료된 스토리를 얻을 수 있습니다.
아니요. HeyGen은 복잡한 디자인 도구를 배우고 싶지 않은 창작자와 팀을 위해 만들어졌습니다. 템플릿을 선택하거나 여러분의 아이디어를 설명하면 AI가 구성, 움직임, 타이밍을 자동으로 처리합니다.
네, 저희는 다양한 형식의 인스타그램 스토리를 만드는 것도 지원합니다. 브랜드 키트를 색상, 글꼴, 로고, 템플릿과 함께 한 번 적용하면 HeyGen이 이러한 규칙을 모든 스토리에 적용하여 일관된 시각적 정체성을 대규모로 유지할 수 있습니다.
네. HeyGen은 무음 자동 재생 중 가독성을 극대화하기 위해 모바일 우선 스타일링과 배치로 자막을 자동 생성합니다. 내보내기 전에 문구와 스타일을 편집할 수 있습니다.
물론입니다. 자연스러운 AI 음성을 추가하거나, 당신의 목소리를 복제하거나, 트랙을 업로드하세요. HeyGen은 오디오를 자동으로 믹싱하여 목소리와 음악이 모바일 기기에서 훌륭하게 들리도록 합니다.
네. 게스트 이름, 날짜 또는 링크가 포함된 CSV를 업로드하면 HeyGen이 대량으로 개인화된 스토리 세트를 생성해, 초대장, 지역화된 캠페인 또는 대규모 아웃리치에 적합합니다.
Instagram 스토리에 최적화된 수직 MP4를 내보내고, 애니메이션 GIF 또는 이미지 스택을 만드세요. HeyGen은 SRT 자막 파일과 스케줄링 도구에 권장되는 메타데이터도 제공합니다.
대부분의 스토리 초안은 1분 이내에 생성됩니다. 전체 렌더링 시간은 길이, 복잡성 및 배치 크기에 따라 달라집니다. 편집 및 재생성은 빠르므로 반복적인 작업 흐름이 원활합니다.
당신이 만든 모든 자산에 대한 완전한 소유권을 유지합니다. HeyGen은 자산을 안전하게 저장하고 전송합니다; 엔터프라이즈 플랜에는 강화된 접근 제어 및 개인 저장 옵션이 포함되어 있습니다.
네. HeyGen은 하이라이트를 추출하고 긴 형식의 비디오를 여러 스토리 슬라이드로 변환하여, 자막과 참여도를 극대화하기 위한 제안된 훅을 완비합니다.
