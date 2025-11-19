HeyGen logo

몇 초 만에 재미있고 눈길을 끄는 비디오를 만드세요. HeyGen은 표현력 있는 AI 캐릭터, 부드러운 애니메이션, 그리고 관객을 즐겁게 하는 자연스러운 연기로 아이디어를 재미있고 공유할 수 있는 콘텐츠로 바꿔드립니다.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

무료 이미지에서 비디오 생성기를 사용해 보세요

스크립트를 입력하세요
아무 언어로나 입력하세요
바이럴 소셜 미디어 클립

짧은 농담, 밈, 또는 트렌드에서 영감을 받은 아이디어들을 깔끔한 비디오로 만들어 참여, 공유, 댓글을 유도하세요.

코미디 스케치와 캐릭터들

반복되는 스케치나 스토리라인을 위한 애니메이션 캐릭터를 만드세요. 콘텐츠 전반에 걸쳐 일관되게 유머를 전달하는 개성을 구축하여, 추가적인 노력 없이도 비디오를 향상시키세요.

반응 및 해설 영상

AI 아바타를 사용하여 엉뚱한 반응을 나레이션하고, 유머러스한 의견을 제공하거나, 재미있고 흥미로운 방식으로 이야기를 극화하세요.

유머를 이용한 마케팅

우리의 비디오 생성 도구를 활용하여 광고 캠페인에 재기발랄한 에너지를 더하세요. 유머는 귀하의 브랜드를 기억에 남게 하고 소셜 플랫폼 전반에 걸쳐 시청자 유지율을 높입니다.

커뮤니티 및 팬 콘텐츠

관객과의 연결을 강화하는 재미있는 업데이트, 내부 농담 또는 챌린지 비디오를 만드세요.

장난과 깜짝 메시지

개인적인 행사를 축하하거나 사람들을 웃게 만드는 예상치 못한 메시지를 전달하는 재미있는 비디오를 만드세요.

웃긴 AI 비디오를 위해 HeyGen을 선택하는 이유

HeyGen은 연기, 촬영 또는 복잡한 편집 없이 일상적인 아이디어를 재미있고 공유하기 좋은 비디오로 바꿀 수 있는 모든 것을 제공합니다. 우리의 AI 아바타는 유머를 한층 끌어올리고 첫 번째 초부터 시청자들을 사로잡는 표현력 있는 연기를 선보입니다. 빠른 생성과 무한한 창의적 유연성을 통해 영감이 떠오를 때마다 바이럴 감각의 코미디를 제작할 수 있습니다.

아이디어를 현실로 만드세요

예상치 못한 시나리오, 유머러스한 대본, 그리고 기이한 프롬프트를 저희 비디오 제작 도구를 사용하여 완전히 애니메이션된 비디오로 만드세요. HeyGen의 AI 아바타는 표현, 타이밍, 그리고 개성을 더해주어 당신의 농담이 매번 성공하도록 합니다.

관객들이 웃고 공유하게 만들기

재미있는 동영상은 빠르게 퍼집니다. TikTok, Instagram, YouTube 등을 위한 짧고 매력적인 클립을 우리의 비디오 메이커로 만드세요. 표현력 있는 반응과 시각적 유머로 빠르게 주목을 끌고 시청자들이 계속해서 시청하게 만드세요.

무제한 변형 생성

몇 분 안에 펀치라인, 반응, 목소리, 포맷을 테스트해보세요. 프로젝트를 처음부터 다시 시작하지 않고도 고급 비디오 생성 기능 덕분에 어떤 창작물이든 복제하고 다양한 코미디 스타일을 탐색해보세요.

표현력 있는 AI 아바타

ai 생성 비디오에서 자연스러운 얼굴 표정, 코미디적 타이밍, 그리고 감정의 미묘함을 전달하는 캐릭터들 중에서 선택하세요. 그들은 비디오의 모든 펀치라인을 강화하기 위해 귀하의 스크립트에 적응합니다.

파란 배경에 있는 별도의 패널에서 태블릿을 든 남자와 손을 흔드는 여자가 웃고 있는 두 사람.

유연한 스크립트 편집

맞춤형 농담을 쓰고, 대화를 추가하거나, 스토리라인을 쉽게 다듬어보세요. 바로 줄과 타이밍을 업데이트하여 완벽한 코미디 흐름을 만들어내세요.

AI 텍스트 편집기가 Q3 실적 요약과 남자 사진이 있는 프레젠테이션 슬라이드를 생성하는 디지털 인터페이스를 보여줍니다.

음성 및 톤 제어

유머에 맞게 배송 스타일, 억양, 그리고 속도를 조정하세요. 미묘한 반응에서 과장된 연기에 이르기까지, 원하는 대로 비디오를 정확하게 조율하세요.

음성 복제

쉬운 내보내기 및 공유

고품질 비디오를 다운로드하고 몇 초 안에 소셜 플랫폼에 게시하세요. 직접 관객과 공유하고 콘텐츠 파이프라인을 빠르게 유지하세요.

SCORM 1.2로 내용을 내보내기 위한 팝업 메뉴 옆에서 웃고 있는 남자.

품질, 편리함, 그리고 속도를 중시하는 100,000개 이상의 팀이 사용하고 있습니다

귀하의 비즈니스가 시장에서 가장 혁신적인 이미지에서 비디오로 전환하는 플랫폼을 사용하여 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이루는 방법을 확인하세요.

미로
"그것은 저와 같이 시각적 스토리텔링 매체에 있어서 창의성을 발휘할 수 있도록 우리 작가들에게 권한을 부여했습니다."

Steve Sowrey, 러닝 미디어 디자이너
비전 크리에이티브 랩스
"저에게 마법 같은 순간은 매주 하던 영화가 있었을 때였어요. 갑자기, 제가 대본을 쓰고 보내기만 하면 다시는 카메라 앞에 설 필요가 없다는 걸 깨달았죠."

로저 허스트, 공동 창업자
워크데이
"HeyGen을 좋아하는 이유는 더 이상 프로젝트를 거절할 필요가 없기 때문입니다. 마치 우리 팀이 확장된 것 같아요. 우리가 가진 자원으로 훨씬 더 많은 일을 할 수 있습니다."

저스틴 마이징어, 프로그램 매니저
작동 원리

재미있는 AI 비디오 생성기 사용 방법

HeyGen의 재미있는 AI 비디오 생성기로 네 단계만에 유쾌한 아이디어에 생명을 불어넣으세요.

1단계

당신의 아이디어를 설명하세요

프롬프트를 입력하거나 시각 자료를 업로드하세요. 컨텍스트, 톤, 캐릭터 세부사항을 추가하여 재미있는 비디오의 스타일을 형성하세요.

2단계

AI 아바타를 선택하세요

당신의 코미디 스타일에 가장 잘 맞는 아바타를 선택하세요. 인공지능이 생성한 비디오에서 더 나은 전달을 위해 표정, 목소리, 그리고 말하는 속도를 맞춤 설정하세요.

3단계

비디오를 생성하세요

HeyGen은 표현력 있는 애니메이션, 매끄러운 입모양 맞춤, 그리고 자연스러운 움직임으로 여러분의 스크립트를 생생하게 만들어줍니다.

4단계

정제하고 공유하기

장면을 조정하고, 변형을 만들거나, 세부 사항을 다듬으세요. 비디오를 다운로드하여 몇 초 안에 어디서든 게시하세요.

자주 묻는 질문(FAQ)

웃긴 AI 비디오 생성기란 무엇인가요?

인공 지능을 사용하여 여러분의 아이디어나 대본을 애니메이션 코미디 비디오로 변환하는 도구입니다. 캐릭터들이 표현력 있는 움직임과 자연스러운 타이밍으로 여러분의 대사를 연기합니다.

재미있는 비디오를 만들기 위해 편집 기술이 필요한가요?

아니요. HeyGen은 애니메이션, 동기화 및 스타일링을 처리하여 비디오 생성을 쉽게 만들어줍니다. 필요한 것은 당신의 아이디어뿐이며, 플랫폼은 AI 비디오 생성기를 통해 자동으로 성능을 구축합니다.

유머 스타일을 사용자 정의할 수 있나요?

네, 비디오 메이커를 사용하여 쉽게 비디오를 만들 수 있습니다. 비디오가 당신의 코믹한 개성이나 브랜드 스타일에 맞게 톤, 속도, 목소리, 그리고 표현을 정의할 수 있습니다.

내 오디오를 업로드할 수 있나요?

네. 녹음된 대화를 업로드할 수 있으며, HeyGen은 정확한 입 모양으로 아바타의 연기를 당신의 목소리와 동기화할 것입니다.

소셜 미디어에 이 비디오를 사용해도 될까요?

물론입니다. 생성된 모든 비디오는 TikTok, YouTube, Instagram 및 기타 플랫폼에 추가 포맷팅 없이 바로 내보낼 수 있습니다.

아바타가 코미디에 충분히 표현력이 있나요?

네. 그들은 농담이 자연스럽게 전달되게 하고 장면을 더 매력적으로 만들어주는 미묘한 얼굴 표정, 제스처, 그리고 타이밍을 포함하고 있습니다.

여러 가지 농담을 만들어낼 수 있나요?

네. 스크립트나 장면을 복제해서 새로운 테이크를 즉시 만들 수 있습니다. 이것은 유머를 시험하거나 코미디 타이밍을 향상시키기에 이상적입니다.

더 긴 코미디 스케치를 만들 수 있나요?

당신은 저희 비디오 제작 플랫폼을 사용하여 여러 장면을 생성하고 이를 결합하여 더 긴 이야기를 만들 수 있습니다. 각 부분은 속도와 구조에 맞게 사용자 정의할 수 있습니다.

이 비디오를 상업적으로 사용해도 될까요?

네. 수출한 비디오를 비즈니스, 마케팅, 수익 창출 콘텐츠 또는 브랜드 스토리텔링에 사용할 수 있습니다.

어떤 내보내기 형식이 지원되나요?

소셜 미디어, 프레젠테이션, 개인 공유에 적합한 고화질 비디오 파일을 모든 기기에서 다운로드할 수 있습니다.

Avatar IV를 사용하여 사진에 초현실적인 목소리와 움직임을 불어넣으세요.

