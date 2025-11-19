모든 이야기에 그에 걸맞는 웅장한 서막을 제공하세요. 우리의 AI는 당신의 아이디어를 긴장감을 조성하고 주목을 끌며 사람들이 다음을 기대하게 만드는 강력한 시네마틱 예고편으로 즉시 변환합니다.
무료 이미지에서 비디오 생성기를 사용해 보세요
관객들이 개봉일을 간절히 기다리게 만드는 흥미진진한 순간과 감정적인 비트를 선보이세요. 초기에 흥미를 유발하여 실제 시청자와 팬으로 전환시키세요.
AI 기반 비디오 제작기를 사용하여 캐릭터, 세계, 그리고 주요 테마를 시각적으로 풍부한 미리보기로 만드세요. 독자와 청취자가 영화 같은 스토리텔링을 통해 전체 이야기를 탐험하도록 고화질 AI 비디오에서 영감을 주세요.
모든 것을 다 공개하지 않고 기능이나 혜택을 드러내세요. 클릭, 대화, 그리고 빠르게 퍼지는 사전 출시 분위기를 조성하는 미스터리를 만드세요.
일상적인 공지사항을 흥미진진한 이정표로 변모시키세요. 로고, 텍스트, 그리고 장면에 생명을 불어넣어 초대장을 무시할 수 없게 만드세요.
스크롤의 첫 몇 초 안에 흥미진진한 영화 예고편으로 관객의 이목을 집중시키세요. Reels, Shorts, TikTok에 최적화된 예고편은 모든 시청자가 바로 강렬한 인상을 받도록 보장합니다.
브랜드 스토리를 전달하기 위해 역동적인 움직임과 매력적인 비주얼을 사용하세요. 예고편 스타일의 릴은 캠페인 전반에 걸쳐 더 강한 감정적 반응과 높은 참여도를 유도하여, 고품질의 비디오 마케팅 도구로 자리매김하고 있습니다.
AI 트레일러 메이커를 선택해야 하는 이유
예고편은 몇 초 안에 관객들을 흥분시켜야 합니다. 우리의 AI는 역동적인 페이싱, 드라마틱한 비주얼, 그리고 강렬한 스토리텔링을 형성하는 데 도움을 주어 모든 순간이 기대감과 흥미를 더하게 합니다.
완성된 트레일러를 더 빨리 얻을 수 있으며, 소셜 미디어, 광고, 출시 발표 등에 게시할 수 있는 다양한 버전으로 최대한의 홍보와 참여를 이끌어낼 수 있습니다.
AI는 프롬프트와 일치하는 애니메이션 또는 실사 비주얼을 생성합니다. 효과, 전환 및 대담한 카메라 움직임이 즉시 제작 품질을 향상시키고 시청자들의 완전한 몰입을 유지합니다.
긴장감과 흥분을 조성하는 영화적인 스코어와 표현력 있는 내레이션 스타일을 선택하세요. 사운드 디자인은 가장 드라마틱한 장면을 강조하기 위해 자동으로 동기화됩니다.
긴 촬영과 복잡한 편집을 건너뛰세요. 톤, 스타일, 그리고 스토리 방향을 완전히 통제하면서 시간의 일부만으로 전문적인 예고편을 만드세요.
AI가 생성한 장면 및 시네마틱 샷
AI는 수동 편집 없이도 영화 예고편에 적합한, 영웅적인 순간, 전환 및 움직임을 포함하여 입력한 내용에서 극적인 시각적 효과를 만들어냅니다.
다이내믹 보이스오버 및 사운드 디자인
트레일러의 개성에 맞는 서술 스타일, 어조, 그리고 언어를 선택하세요. 음악과 효과는 감정적인 강도를 높이기 위해 자동으로 선택됩니다.
스마트 트레일러 페이싱 및 편집
각 컷은 시각적 에너지를 극대화하고 긴장감을 유지하기 위해 디자인되었습니다. AI는 영화적 흐름, 빠른 고조, 부드러운 정지, 그리고 강력한 반전을 위한 스토리 구조를 만듭니다.
브랜딩을 위한 창의적인 컨트롤
로고를 업로드하고, 폰트를 선택하며, 스타일리시한 그래픽 카드를 추가하여 전문적으로 보이는 트레일러 비디오를 만드세요. 우리의 AI 기반 비디오 메이커 덕분에, 귀하의 트레일러는 맨 처음 프레임부터 귀하의 브랜드에 맞춤화된 프리미엄 자산처럼 보입니다.
귀하의 비즈니스가 시장에서 가장 혁신적인 이미지에서 비디오로의 플랫폼을 사용하여 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이루는 방법을 확인해 보세요.
AI 트레일러 메이커 사용 방법
AI가 복잡한 부분을 처리하는 동안 창의적 자유를 제공하는 간소화된 과정으로 고품질의 예고편을 만드세요.
분위기, 핵심 순간, 그리고 스토리 라인을 짧은 프롬프트로 공유하세요. AI가 이를 예고편 스타일의 스크립트로 변환하고, 당신의 서사와 완벽하게 어울리는 시각 자료를 선택하여 고품질의 예고편 비디오를 만듭니다.
클립을 교체하고 페이싱을 조정하며 사운드를 미세 조정하세요. 몇 번의 클릭으로 특정 장면을 편집하여 원하는 강도와 스토리텔링을 정확히 조절할 수 있습니다.
나레이션을 선택하고, 브랜드 타이틀을 추가하며, 감정의 절정에 맞는 음악을 적용하세요. AI가 타이밍을 처리하여 모든 디테일이 자연스럽게 전달됩니다.
세로, 정사각형 또는 와이드스크린 형식으로 다운로드하세요. 무료 AI 비디오 생성기를 사용하여 소셜 미디어, 마케팅 페이지 및 미리보기 이벤트에 즉시 예고편을 게시하고, 재편집할 필요 없이 바로 사용할 수 있습니다.
짧은 프롬프트에서 시네마틱 트레일러를 자동으로 생성하는 도구입니다. AI가 장면을 작성하고, 편집 속도를 조절하며, 내레이션과 음악을 추가해서 편집 기술 없이도 전문적인 결과물을 얻을 수 있습니다.
아니요. 시스템은 타이밍, 효과, 오디오 믹싱과 같은 복잡한 제작 작업을 처리합니다. 필요에 따라 톤, 비주얼, 스토리텔링을 개인화하기 위한 작은 변경만 하면 됩니다.
트레일러는 전체 세부 사항이 아닌 티저와 하이라이트에 중점을 둡니다. 그 목적은 예고편을 본 후 시청자들이 더 보거나 알고 싶은 호기심과 흥미를 유발하는 것입니다.
네, 비즈니스 홍보, 브랜드 캠페인, 제품 출시, 고객 프로젝트에 사용할 수 있습니다. 귀하의 내보내기에는 상업적 배포를 위한 사용 권리가 포함되어 있습니다.
가장 효과적인 예고편은 30초에서 90초 사이의 길이입니다. 이 길이는 빠르게 스크롤하는 소셜 피드에서도 관심이 떨어지는 것을 피하면서 빠르게 흥미를 유발합니다.
물론입니다. 로고, 제품 클립, 슬로건, 그리고 여러분의 정체성에 맞는 시그니처 브랜드 요소들을 추가하여 여러분의 예고편을 개선할 수 있습니다.
YouTube, TikTok, Instagram, 웹사이트, 프레젠테이션 및 스트리밍 페이지에 필요한 형식으로 트레일러를 내보내어 즉시 업로드할 수 있습니다.
네. 개별 장면을 다시 생성하거나, 나레이션을 다시 쓰거나, 언제든지 페이싱을 조정할 수 있습니다. AI는 업데이트를 빠르게 해주므로 쉽게 반복하고 개선할 수 있습니다.
당신은 우리의 비디오 편집기를 사용하여, 대상으로 하는 외관, 느낌 및 관객에 맞춤화된 긴장감 넘치는 티저, 감정적인 드라마 예고편, 액션 가득한 공개 영상 또는 장난기 넘치는 인트로를 만들 수 있습니다.
초기 버전은 몇 분 안에 제작되어, 여러 창의적인 각도를 빠르게 테스트할 수 있습니다. 속도는 아이디어에서 출시까지 지체 없이 진행할 수 있게 도와줍니다.
