아니요. 예전 TTS가 부자연스럽게 들리는 가장 큰 이유는 평평하고 일정한 속도로만 말하기 때문입니다. HeyGen은 문맥에 따라 말의 속도와 억양을 다양하게 조절해 주고, 사용자가 직접 일시 정지나 강조를 넣을 수 있게 해주기 때문에 20분짜리 내레이션이라도 처음부터 끝까지 감정이 살아 있고 자연스럽게 들리는 음성을 유지할 수 있습니다.