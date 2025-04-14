텍스트를 즉시 사람처럼 자연스러운 음성으로 변환하세요. 로봇 같은 느낌은 전혀 없습니다. 175개 이상의 언어로 제공되는 300개 이상의 자연스러운 AI 보이스 중에서 선택하고, 발화의 모든 디테일을 세밀하게 조정한 뒤, 완성된 영상에 바로 내레이션을 삽입할 수 있습니다.
Features of HeyGen's AI Text to Speech
175개 이상의 언어로 제공되는 300개 이상의 현실적인 AI 음성
연령, 억양, 말투가 다양한 목소리를 둘러보며 콘텐츠에 가장 잘 어울리는 목소리를 찾아보세요. HeyGen의 AI voice generator에 있는 모든 옵션은 긴 스크립트에서도 음질이 일정하게 유지되어, 10분짜리 교육 모듈도 10초짜리 광고만큼 안정적으로 들립니다.
감정, 말 속도, 발음을 자유롭게 조절하세요
성우를 디렉팅하듯이 리드를 지시해 보세요. 텍스트 에디터에서 톤, 속도, 일시 정지, 보이스 스타일까지 모두 직접 설정해 완전한 크리에이티브 컨트롤을 가질 수 있으며, 감정 컨트롤 기능을 사용해 전체 스크립트를 다시 생성하지 않고도 한 줄의 표현력과 감정 전달만 섬세하게 조정할 수 있습니다.
Clone Your Voice from a Short Sample
짧은 샘플을 녹음하고 AI 음성 클로닝을 사용해 당신과 똑같이 들리는 사람 같은 목소리를 만들어 보세요. 이렇게 만든 클론 음성은 당신이 입력하는 모든 스크립트를 낭독하여, 수백 개의 영상 전반에 걸쳐 하나의 일관된 브랜드 보이스를 유지해 줍니다. 스튜디오 녹음, 재촬영, 스크립트가 바뀔 때마다 다시 녹음할 필요도 없습니다.
영상 출력에 최적화된 텍스트 음성 변환
대부분의 텍스트-투-스피치 도구는 오디오 파일만 제공하고 영상 제작은 사용자에게 맡깁니다. HeyGen은 장면을 구성하는 동일한 비디오 편집기 안에서 음성을 생성하므로, 음성 콘텐츠와 자막, 타이밍이 첫 초안부터 최종 내보내기까지 항상 완벽하게 맞춰집니다.
Lip-Synced Narration in Every Language
생성된 음성은 화면 속 입 모양과 AI 립싱크를 통해 정교하게 맞춰져, 스크립트를 말하는 AI 아바타가 더빙이 아니라 실제 촬영한 것처럼 보입니다. 목소리를 스페인어, 힌디어, 일본어 등으로 바꿔도 입 모양이 175개 이상의 언어와 여러 방언에 걸쳐 음소 하나하나에 맞춰 자연스럽게 따라갑니다.
나레이션을 여러 번 다시 녹음하느라 시간을 낭비하지 마세요. 스크립트를 붙여넣기만 하면, 채널에 딱 맞는 AI 보이스오버를 생성하고, 마이크를 따로 세팅할 필요 없이 매일 일정에 맞춰 영상 콘텐츠를 발행할 수 있습니다.
정책이 업데이트될 때마다 보이스오버를 다시 녹음하면 L&D 팀의 진행이 지연됩니다. 편집된 스크립트만으로 각 교육 영상의 내레이션을 생성하고, 같은 날 변경 사항을 반영해 하나의 일관된 목소리로 최신 모듈을 LMS에 배포하세요.
Agencies quote hundreds of dollars for a two minute voiceover. Write the ad copy, generate voiceovers in seconds, and test five different voices against each other before the campaign ships.
Founders and PMs rarely have time to narrate walkthroughs. Type what each screen does, generate a clear voice track for your product demo video, and update the audio whenever the interface changes.
매일 Reels, Shorts, TikTok을 올리려면 끊임없이 보이스오버를 만들어야 합니다. 캡션과 훅을 몇 초 만에 텍스트를 음성으로 변환하고, 모든 클립과 모든 플랫폼에서 동일한, 한 번에 알아볼 수 있는 AI 오디오 시그니처를 유지하세요.
경쟁 도구들은 오디오 파일에서 멈춥니다. HeyGen의 AI 비디오 번역기는 175개 이상의 언어로 음성을 다시 생성하고, 원래 목소리를 복제하며, 입 모양까지 정확히 맞춰 하나의 영상을 전 세계를 위한 콘텐츠 라이브러리로 바꿔 줍니다.
AI 텍스트 음성이 작동하는 방식
HeyGen의 음성 생성기는 붙여 넣은 스크립트만으로 네 단계에 걸쳐 내레이션이 입혀진 공유용 영상을 만들어 줍니다. 대부분의 첫 사용자들은 몇 분 안에 작업을 끝냅니다.
편집기에 텍스트를 입력하거나 붙여넣으세요. 긴 스크립트는 자동으로 장면별로 나뉩니다.
언어, 억양, 연령, 스타일별로 300개 이상의 보이스를 둘러보거나, 나만의 음성 클론을 사용해 보세요.
감정, 속도, 말 사이의 멈춤, 발음을 조정해 낭독이 당신의 의도와 완전히 일치하도록 만드세요.
Render the finished video in HD or 4K, download the MP4, or publish straight to your channels.
AI 텍스트 음성 변환은 음성 합성이라고 불리는 과정을 통해 작성된 텍스트를 음성 오디오로 변환합니다. 사람의 음성을 기반으로 학습된 고급 AI 텍스트 음성 변환 모델은 억양, 리듬, 강세를 익혀, 영상 내레이션, 오디오북, 팟캐스트, 그리고 접근성을 향상시키는 도구 등에 사용할 수 있는 자연스러운 음성을 생성합니다.
아니요. 예전 TTS가 부자연스럽게 들리는 가장 큰 이유는 평평하고 일정한 속도로만 말하기 때문입니다. HeyGen은 문맥에 따라 말의 속도와 억양을 다양하게 조절해 주고, 사용자가 직접 일시 정지나 강조를 넣을 수 있게 해주기 때문에 20분짜리 내레이션이라도 처음부터 끝까지 감정이 살아 있고 자연스럽게 들리는 음성을 유지할 수 있습니다.
스크립트를 텍스트를 비디오로 워크플로에 붙여넣고, 목소리를 선택한 뒤 생성하세요. AI 텍스트-투-스피치 엔진이 내레이션을 만들어 주는 동안 HeyGen이 이에 맞는 장면을 구성하고 자막을 동기화해 주어, 단순한 오디오 트랙이 아닌 완성된 MP4 파일을 바로 내보낼 수 있습니다.
대부분의 TTS 도구는 오디오 파일 다운로드까지만 제공합니다. HeyGen은 완전한 비디오 엔진 안에서 초현실적인 음성을 생성하고, 원할 경우 입 모양까지 정확히 맞춘 온스크린 프레젠터를 추가하며, 결과물을 175개 이상의 언어로 현지화해 하나의 스크립트만으로도 완성된, 바로 게시 가능한 비디오를 만들어 줍니다.
팀이 콘텐츠를 기획하는 방식을 바꿀 만큼 충분합니다. Advantive는 음성 녹음 제작 시간을 며칠에서 2~3시간으로 단축했으며, 이 성과는 Advantive 고객 사례에 문서화되어 있습니다. 또한 HeyGen의 AI 기반 워크플로로 전환한 후 전체 콘텐츠 제작 시간도 50% 줄였습니다.
영상에 사용될 내레이션이라면, 네, 비용이 발생합니다. 무료 텍스트-투-스피치 요금제로 먼저 목소리를 테스트하고 영상을 생성해 볼 수 있으며, 무료 AI 플랜은 신용카드 없이 이용할 수 있습니다. 유료 플랜은 월 $24부터 시작하며, 엔터프라이즈의 경우 맞춤형 계약으로 확장할 수 있습니다.
네. 8만 5천 개가 넘는 비즈니스 고객이 YouTube, 유료 광고, 클라이언트 납품물 등에 AI로 생성한 내레이션을 게시하고 있습니다. 상업적으로 게시하기 전에, 사용 중인 요금제의 약관을 확인해 작업 용도에 맞는 사용 등급인지 꼭 확인하세요.
네. 짧은 샘플을 한 번만 녹음하면 HeyGen이 이를 바탕으로 클론을 만들어, 음성 변조기 없이도 당신이 입력하는 어떤 스크립트든 자연스러운 내레이션으로 생성해 줍니다. 이 클론은 당신의 고유한 음색은 그대로 유지하면서, 녹음 부스에서는 불가능한 속도로 콘텐츠를 제작할 수 있게 해 주며, 당신이 배운 적 없는 언어로도 말할 수 있습니다.
오류가 발생한 스크립트를 수정하세요. 단어를 실제 발음대로 적고, 그 앞뒤에 잠시 멈춤을 넣은 뒤 해당 라인을 다시 생성하면 됩니다. 모든 라인은 생성 후에도 계속 수정할 수 있으므로, 몇 초 만에 자연스러운 발음의 오디오로 고칠 수 있고 전체를 다시 녹음할 필요가 없습니다.
네. HeyGen은 텍스트-투-스피치 기능과 음성 생성 기능을 API와 SDK 형태로 제공하며, LiveAvatar는 초저지연 응답으로 실시간 음성 에이전트를 구동합니다. 이를 통해 제품은 자체 사용자에게 내레이션이 포함된 동영상이나 실시간 음성 상호작용 기능을 제공할 수 있습니다.
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Avatar IV를 사용하여 사진에 초현실적인 목소리와 움직임을 불어넣으세요.
AI로 당신의 아이디어를 전문적인 영상으로 바꾸세요.