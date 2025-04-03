스크립트, 기사 또는 실시간 업데이트를 HeyGen의 고급 AI 비디오 생성기를 사용하여 정교한 뉴스 비디오로 전환하세요. 우리의 AI 뉴스 생성기는 내레이션, 장면 조립, 타이밍 및 자막을 자동화하여 스튜디오나 크루 없이도 시의적절한 뉴스 콘텐츠를 출판할 수 있습니다. 일관되고 브랜드에 맞는 방송을 생산하여 규모를 확장하세요.
무료 이미지에서 비디오 생성기를 사용해 보세요
짧은 속보, 속보 전문, 또는 경보를 웹과 소셜 배포에 적합한 형식의 비디오 세그먼트로 변환하세요.
스크립트나 피드에서 일일 요약을 자동화하여 일관된 브랜드 브리핑을 여러 채널에 게시하세요.
지역 목소리와 자막을 사용하여 커뮤니티 청중에게 서비스를 제공하는 AI 생성 콘텐츠를 이용하여 현장 촬영팀을 보내지 않고 지역화된 뉴스 비디오를 제작하세요.
회사 공지, 리더십 업데이트 및 정책 브리핑을 직원 및 이해관계자를 위한 내레이션 비디오로 게시하세요.
스포츠 요약, 금융 업데이트 또는 기술 브리핑과 같은 분야별 보고서를 각 분야에 맞춰 조정된 템플릿으로 작성하세요.
국제적인 관객을 위해 음성 스타일과 동기화된 자막이 맞춰진 비디오를 번역하고 다시 렌더링하세요.
AI 뉴스 제작을 위해 HeyGen을 선택하는 이유
HeyGen은 뉴스룸, 에이전시, 그리고 정확하고 전문적인 뉴스를 빠르게 게시해야 하는 창작자들을 위해 만들어졌습니다. 우리는 자연스러운 음성 합성, 자동 장면 선택, 그리고 빠른 현지화를 결합하여 귀하의 청중을 계속 정보에 밝히고 참여시키고 있습니다.
HeyGen을 사용하면 전문가 수준의 속도, 하단 그래픽, 깔끔한 장면 전환을 갖춘 방송 준비 세그먼트를 생성할 수 있습니다. HeyGen은 여러분의 뉴스 콘텐츠에 세련된 모습을 제공하여, 스토리 보도에 집중할 수 있게 해줍니다.
텍스트, URL 또는 피드에서 즉시 비디오 도구를 생성하고 몇 분 안에 플랫폼 전반에 업데이트를 게시하세요. HeyGen은 빠른 워크플로우를 처리할 수 있도록 확장되므로 스토리 창을 놓치지 않습니다.
비디오 번역 기능을 사용하여 스크립트를 번역하고, 자연스러운 음성 오버를 제작하며, 다양한 시장을 위한 자막을 동기화하세요. HeyGen은 뉴스 팀이 톤과 명확성을 유지하면서 도달 범위를 확장하는 데 도움을 줍니다.
자동화된 스크립트-씬 변환
스크립트를 붙여넣거나 뉴스 기사 URL을 붙여넣으세요. HeyGen이 그것을 장면으로 나누고 시각 자료와 타이밍을 제안한 후, 즉시 미리 볼 수 있는 초안을 준비합니다. 이것은 수동 편집을 줄이고 제작 속도를 높입니다.
자연스러운, 다국어 음성 녹음
다양한 언어와 악센트의 표현력 있는 AI 목소리 중에서 선택하거나, 일관된 전달을 위해 브랜드 목소리를 복제하세요. 목소리의 속도와 감정은 명확하고 신뢰할 수 있는 해설을 위해 뉴스 스타일에 맞게 조정됩니다.
맞춤형 뉴스 템플릿 및 그래픽
무료 AI 뉴스 도구를 사용하여 준비된 뉴스룸 레이아웃, 로어 서드, 티커 및 헤드라인 오버레이를 적용하세요. 템플릿은 모든 스토리를 브랜드에 맞게 유지하면서 색상과 텍스트를 빠르게 조정할 수 있습니다.
빠른 현지화 및 자막 처리
자동 번역 스크립트, 음성 녹음을 다시 만들고, 각 언어에 맞는 정확한 자막을 생성합니다. HeyGen은 장면 타이밍을 보존하여 번역된 버전이 방송 준비 상태를 유지하도록 합니다.
귀하의 비즈니스가 시장에서 가장 혁신적인 이미지에서 비디오로의 플랫폼을 사용하여 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이루는 방법을 확인하세요.
AI 뉴스 생성기 사용 방법
간단하고 반복 가능한 작업 흐름이 스크립트에서 출판된 비디오로 가는 길을 안내합니다.
텍스트를 붙여넣기, 문서를 업로드하거나 뉴스 기사를 링크하여 시작하세요. HeyGen은 문체와 구조를 분석하고 초기 비디오 초안을 작성합니다.
뉴스 음성을 선택하고, 템플릿을 고르고, 웹, 모바일 또는 TV용 화면 비율을 설정하세요. 헤드라인 그래픽과 화면 요소들을 조정하세요.
생성된 초안을 미리보고, 시각 자료를 교체하고, 문안을 수정하거나 속도를 변경하세요. 작은 편집은 빠르게 재생성되므로 마감 시간을 지킬 수 있습니다.
지역화된 변형을 만들고, MP4를 내보내거나, 소셜, 웹, 방송 파이프라인을 위한 공유 링크와 임베드를 생성하세요.
인공지능 뉴스 생성기는 스튜디오 제작 대신 자동화된 워크플로우를 사용하여, 서면 뉴스 스크립트나 기사를 나레이션, 비주얼, 자막, 뉴스 그래픽이 포함된 완성된 비디오로 변환합니다.
네, HeyGen은 짧은 스크립트나 콘텐츠를 빠르게 처리하여 초안을 생성하고, 몇 분 내에 게시 준비가 완료된 비디오를 내보낼 수 있어, 당신이 속보에 빠르게 대응할 수 있도록 도와줍니다.
HeyGen은 다양한 주요 언어와 지역 악센트를 지원합니다. 청중에 가장 잘 맞는 목소리를 선택하고 지역화된 버전을 자동으로 생성하세요.
아니요, 스튜디오나 카메라 앞의 재능이 필요 없이 HeyGen의 자연스러운 음성 합성을 신뢰하거나 일관된 전달을 위해 허가된 목소리를 복제할 수 있습니다.
네, 로고를 업로드하고 브랜드 색상과 글꼴을 설정하며, 모든 세그먼트가 스토리 전반에 걸쳐 시각적 정체성과 일치하도록 템플릿을 저장하세요.
자막은 명확한 오디오에 대해 매우 정확하며, 내보내기 전에 편집할 수 있습니다. HeyGen은 다양한 자막 스타일과 배치 옵션을 지원합니다.
HeyGen은 스크립트 키워드를 기반으로 스톡 비주얼과 B-롤을 제안하며, 보도 요구에 맞게 자신의 영상을 교체하거나 업로드할 수 있습니다.
사실 확인과 법적 클리어런스에 대한 책임은 당신에게 있습니다. HeyGen은 안전한 제작과 콘텐츠 관리를 위한 도구를 제공하지만, 편집 검토는 여전히 필수적입니다.
