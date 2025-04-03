1단계 스크립트, 기사 또는 URL을 추가하세요 텍스트를 붙여넣기, 문서를 업로드하거나 뉴스 기사를 링크하여 시작하세요. HeyGen은 문체와 구조를 분석하고 초기 비디오 초안을 작성합니다.

2단계 음성, 스타일, 그리고 레이아웃을 선택하세요 뉴스 음성을 선택하고, 템플릿을 고르고, 웹, 모바일 또는 TV용 화면 비율을 설정하세요. 헤드라인 그래픽과 화면 요소들을 조정하세요.

3단계 검토하고 다듬기 생성된 초안을 미리보고, 시각 자료를 교체하고, 문안을 수정하거나 속도를 변경하세요. 작은 편집은 빠르게 재생성되므로 마감 시간을 지킬 수 있습니다.