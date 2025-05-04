1단계 스크립트를 업로드하거나 작성하세요 기사, 수업 또는 스토리 초안에서 텍스트를 붙여넣으세요. HeyGen이 스크립트를 기반으로 내레이션을 자동으로 준비합니다.

2단계 나레이터 목소리를 선택하세요 주제와 청중에 맞는 스타일과 어조를 선택하여, 현실적인 AI 목소리로 메시지를 강화하세요. 목소리는 자신감 있고 전문적인 용도로 사용하기 적합합니다.

3단계 배송 및 속도 조절을 사용자 정의하세요 AI 음성 생성기의 정밀함으로 스토리텔링이나 명확성을 높이기 위해 타이밍과 감정적 어조를 다듬으세요. 음성 복제를 사용하든 전통적인 방법을 사용하든, 말하는 모든 순간을 당신이 통제할 수 있습니다.