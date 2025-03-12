AI로 스크립트와 간단한 아이디어를 영화로 만들어보세요. HeyGen은 캐릭터, 장면, 음성 녹음, 그리고 동작을 한 곳에서 창조할 수 있는 도구를 제공합니다. 카메라도, 편집 타임라인도 필요 없이, 상상력을 제어할 수 있는 AI 영화 제작자와 함께 영화 창작을 하세요.
무료 이미지에서 비디오 생성기를 사용해 보세요
AI 캐릭터, 음성 오버 및 동작을 사용하여 전체 스토리 아크를 만드세요. 큰 제작진 없이도 영화제나 온라인 관객을 위한 전문적인 단편 영화를 제작하세요.
다양한 시각적 스타일과 캐릭터로 애니메이션 스토리를 디자인하세요. 복잡한 애니메이션 도구를 배우지 않고도 새로운 장르를 탐험해보세요.
수업과 방법 자료를 관객들의 참여를 높이는 AI 비디오 생성기를 사용하여 영화 같은 비디오로 만드세요. 시각적 학습은 흥미로운 AI 비디오 콘텐츠를 통해 관객이 더 빨리 이해할 수 있도록 돕습니다.
제품 스토리나 브랜드 내러티브를 명확한 시각 자료와 내레이션으로 보여주세요. 론칭 비디오, 스토리 중심 광고, 그리고 제품 시연을 만드세요.
소셜 채널에서 주목을 끌 수 있는 빠른 시네마틱 스토리를 제작하세요. 빠르게 성장하는 플랫폼에 맞게 디자인된 스타일과 형식으로 실험해 보세요.
영화 개념을 시각화하여 아이디어를 자신 있게 제시하세요. 승인이나 제작 결정을 더 빠르게 확보하는 데 도움이 되는 장면들을 공유하세요.
왜 HeyGen이 최고의 AI 영화 제작자인가
HeyGen은 스토리텔러가 몇 분 안에 컨셉에서 완성된 장면으로 넘어갈 수 있도록 돕습니다. 세련된 비주얼, 자연스러운 목소리, 음악 및 사운드가 있는 전체 스토리를 만드세요. 결과물은 촬영이나 복잡한 소프트웨어 없이 만들어진 영화 같은 느낌을 줍니다.
스크립트, 프롬프트 또는 스토리보드 아이디어로 시작하여 HeyGen이 캐릭터와 환경을 생생하게 만들어내는 것을 지켜보세요. 스토리에 집중하면서 창의적으로 더 빠르게 영화를 만드세요.
비디오 편집 과정에서 페이싱, 비주얼 또는 퍼포먼스를 빠르게 변경하고 지속적으로 반복하세요. 카메라 움직임, 나레이션 및 사운드를 안내하면서 AI가 무거운 제작 작업을 처리합니다.
보고 싶은 영화 장면을 내보내어 어떤 플랫폼에서든 공유할 수 있습니다. 모든 버전은 검토 및 개선이 가능하여 스토리텔링 목표에 더 가까워질 수 있습니다.
시나리오로부터 장면 생성
스크립트나 아이디어를 붙여넣기 하면 HeyGen이 장면, 캐릭터, 나레이션을 구축합니다. 빠르게 발전하여 세련된 시퀀스가 되는 출발점을 얻게 됩니다.
시네마틱 카메라 움직임과 방향
각 장면에서 캐릭터와 카메라가 분위기와 템포에 맞게 움직이는 방법을 안내합니다. 전문적으로 연출된 것처럼 느껴지는 시각적 조정을 즉시 적용하세요.
성우 녹음 및 완벽한 사운드 디자인
성격과 어조에 맞는 목소리를 선택하세요. 각 순간이 감정과 분위기로 생생하게 느껴지도록 사운드 이펙트와 음악을 추가하세요.
즉시 비디오 생성 및 내보내기
신속하게 장면을 제작하고 공유할 준비가 된 영화 파일을 다운로드하세요. 최고의 영화적 결과를 얻기 위해 각 수출을 지속적으로 다듬을 수 있습니다.
귀하의 비즈니스가 시장에서 가장 혁신적인 이미지에서 비디오로의 플랫폼을 사용하여 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이루는 방법을 확인하세요.
AI 무비 메이커 사용 방법
HeyGen을 사용하면 편집 장벽 없이 영화를 만들 수 있는 워크플로우를 제공합니다. 모든 단계에서 제작이 가속화되고 스토리텔링에 집중할 수 있습니다.
AI 비디오 생성기를 위한 콘셉트를 입력하고 캐릭터, 스타일, 스토리 흐름에 대한 메모를 추가하세요. 이러한 세부 사항들이 영화의 첫 버전을 형성합니다.
당신의 이야기와 어울리는 예술적인 외모와 동작을 선택하세요. 상상하는 세계에 진실되게 느껴지는 캐스트를 구축하세요.
스토리가 진화함에 따라 타이밍, 성능 또는 환경에 대한 빠른 변경을 수행하세요. 비디오 제작 과정에서 창의적 결정을 완전히 통제할 수 있습니다.
공유하거나 피칭을 위해 영화를 다운로드하세요. 당신의 아이디어가 영화 형식으로 생생하게 구현되는 것을 즐기세요.
인공지능 영화 제작자는 아이디어나 대본으로부터 장면, 시각적 요소, 그리고 내레이션을 자동으로 창조합니다. 이는 영화 제작을 가속화하고 창작자들이 스토리와 연출에 집중할 수 있도록 돕습니다.
아니요. HeyGen은 카메라 움직임, 캐릭터 동작, 그리고 연기를 처리하여 창의적인 작업에 집중할 수 있게 해줍니다. 영화 같은 결과물을 얻기 위해 편집이나 제작 지식이 필요하지 않습니다.
대부분의 장면들은 AI 비디오 생성기를 통해 몇 분 안에 생성되어, 제작 속도를 높입니다. 여러 버전을 빠르게 시도해보고 가장 좋은 방향을 빨리 찾을 수 있습니다.
네, 무료 AI 도구들을 사용하면 창의력에 한계가 없습니다. AI 비디오 생성기를 사용하여 카메라 각도, 페이싱, 캐릭터 움직임, 그리고 장면 조명을 세밀하게 조정할 수 있습니다. 비디오 제작 주기에서 조정이 빠르게 이루어져 개선 주기를 원활하고 창의적으로 유지합니다.
네. HeyGen으로 만든 콘텐츠를 공유, 출판 또는 수익화할 수 있습니다. 업로드된 미디어의 권리가 상업적 사용에 대해 허가되었는지 확인하세요.
네. 여러 협업자들이 자산을 검토하고, 편집하며, 공유할 수 있습니다. 창의적인 팀들은 효율적으로 작업하고 최신 비디오 콘텐츠 전략에 맞춰 생산을 유지합니다.
네. 텍스트를 비디오로 변환하는 방식을 사용하여 여러 장면과 챕터가 포함된 영화를 만들 수 있습니다. 각 장면은 전체 서사 시간표를 지원하도록 업데이트될 수 있습니다.
네. 다양한 장르에 맞게 시네마틱한 룩, 애니메이션 스타일 또는 리얼리스틱한 장면을 선택하세요. 제작 과정에서 스타일을 바꿔가며 창의력을 탐구할 수 있습니다.
네. 사용자 정의 오디오 트랙, 사운드 디자인 또는 음성 녹음을 업로드하여 비디오 콘텐츠를 향상시킬 수 있습니다. 이러한 요소들은 감정적 영향과 브랜딩을 강화합니다.
네. 영화는 소셜 채널과 프레젠테이션에 적합한 고해상도 형식으로 내보낼 수 있으며, 비디오 콘텐츠의 품질을 향상시킵니다. 여러 번의 수정을 거쳐도 품질은 강력하게 유지됩니다.
