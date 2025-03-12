홈 도구 AI 무비 메이커

AI 무비 메이커: 어떤 아이디어로도 시네마틱 스토리 만들기

AI로 스크립트와 간단한 아이디어를 영화로 만들어보세요. HeyGen은 캐릭터, 장면, 음성 녹음, 그리고 동작을 한 곳에서 창조할 수 있는 도구를 제공합니다. 카메라도, 편집 타임라인도 필요 없이, 상상력을 제어할 수 있는 AI 영화 제작자와 함께 영화 창작을 하세요.