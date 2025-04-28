HeyGen logo

영화 같은 애니메이션 전투를 위한 AI 대전 생성기

HeyGen의 AI 전투 생성기를 사용하여 셀카, 캐릭터 아트 또는 제품 사진을 고에너지 전투 클립으로 변환하세요. 한 장 또는 두 장의 이미지를 업로드하고, 스타일을 선택하고, 안무와 사운드를 사용자 정의한 다음, TikTok, Reels, Shorts 또는 AI 전투 비디오에 적합한 고화질 애니메이션을 내보내세요.

무료 이미지에서 비디오 생성기를 사용해 보세요

소셜 크리에이터 및 밈 제작자들

친구, 캐릭터 또는 애완동물을 주인공으로 사용하여 눈길을 끄는 짧은 클립과 반응 밈을 만드세요.

게임 디자이너와 스토리텔러

완전한 애니메이션 파이프라인 없이 예고편, 피치 덱 또는 캐릭터 쇼케이스를 위한 프로토타입 전투 장면.

마케팅 및 제품 콘텐츠

제품 기능에 대한 재미있는 전투 비교를 만들거나, 나란히 시연하거나, 피드에서 두드러지게 할 수 있는 서사적인 전투 장면이 있는 테마 프로모션 단편을 제작하세요.

교육과 풍자

대조를 보여주거나, 토론을 하거나, 역사적 재연을 스타일리시하고 비폭력적인 액션을 사용하여 참여도를 높이세요

AI 격투 비디오에 최적인 HeyGen 이유

HeyGen은 특히 AI 격투 비디오를 제작하는 사람들에게 액션 영화 제작을 쉽게 접근할 수 있게 해줍니다. 우리의 엔진은 얼굴 매핑, 모션 합성, 그리고 영화 같은 VFX를 결합하여 창작자와 마케터가 애니메이션 기술, 장비, 또는 스튜디오 없이도 매력적인 격투 장면을 제작할 수 있게 해주며, 액션으로 가득 찬 전투 비디오에 안성맞춤입니다.

빠르고, 안전하며, 재미있는

몇 분 안에 짧은 격투 클립을 생성하고 즉시 반복하세요. HeyGen은 고급 AI 비디오 생성기를 사용하여 소셜 공유 및 스토리텔링에 적합한 스타일리시하고 비그래픽 액션을 제작합니다.

전체 창의적 통제

구도, 전투 스타일, 카메라 움직임, 그리고 안무의 강도를 선택하세요. 타이밍을 세밀하게 조정하고, 사운드 효과를 추가하며, 배경을 단 한 번의 클릭으로 교체하세요.

소셜 준비 완료

Reels와 Shorts에는 세로 버전, 피드에는 정사각형 버전, YouTube에는 가로 버전으로 플랫폼 최적화 버전을 내보냅니다. 모든 내보내기에는 캡션과 썸네일 옵션이 포함됩니다.

사진으로 얼굴 매핑하여 액션 생성

선명한 사진이나 아트워크를 업로드하면 HeyGen이 얼굴 특징을 애니메이션 리그에 매핑하여 생동감 있는 표정과 일관된 원근감의 움직임을 구현합니다.

이미지를 비디오로

스타일 프리셋 및 안무 팩

애니메이션 대결, 복싱 경기, 쿵푸, 시네마틱 VFX, 아케이드 난투와 같은 스타일 중에서 선택하세요. 각 프리셋에는 장르에 맞춘 모션 템플릿과 카메라 언어가 포함되어 있습니다.

핑크색과 파란색 네온 불빛이 방사형으로 퍼져나가는 생생한 배경 앞에 어두운 틱톡 앱 인터페이스가 표시된 스마트폰.

배경, 소품, 그리고 환경 효과

즉시 장면을 전환하세요: 스타디움, 도시 옥상, 경기장, 그리고 판타지 배경들. 전투 비디오에서 영화 같은 강조를 위해 스파크, 먼지, 슬로우 모션, 충격 플래시를 추가하세요.

배경과 효과

사운드 디자인 및 SFX 라이브러리

내장된 SFX 라이브러리에서 펀치 충격음, 군중 소음, 배경 음악, 그리고 드라마틱한 히트 사운드를 추가하세요. 오디오를 키프레임에 맞추거나 HeyGen이 액션에 맞게 효과를 자동으로 타이밍하도록 하세요.

모션 그래픽 사진을 비디오로

품질, 편리함, 그리고 속도를 중시하는 100,000개 이상의 팀이 사용하고 있습니다

귀하의 비즈니스가 시장에서 가장 혁신적인 이미지에서 비디오로의 플랫폼을 사용하여 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이루는 방법을 확인하세요.

미로
"그것은 우리 작가들이 시각적 스토리텔링 매체에 관해서 내가 가지고 있는 것과 동일한 수준의 창의성을 과정에서 발휘할 수 있게 해주었습니다."

Steve Sowrey, 러닝 미디어 디자이너
비전 크리에이티브 랩스
"저에게 마법 같은 순간은 매주 하던 영화 작업이 있었을 때였어요. 갑자기, 제가 대본을 쓰고 보내기만 하면 다시는 카메라 앞에 설 필요가 없다는 걸 깨달았죠."

로저 허스트, 공동 창업자
워크데이
"HeyGen을 좋아하는 점은 이제 프로젝트를 거절할 필요가 없어졌다는 것입니다. 마치 우리 팀이 확장된 것 같아요. 우리가 가진 자원으로 훨씬 더 많은 일을 할 수 있습니다."

저스틴 마이징어, 프로그램 매니저
작동 원리

AI 전투 생성기 사용 방법

상상 속의 전투를 이 네 가지 간단하고 빠른 단계로 실현시키세요.

1단계

사진이나 아트워크를 업로드하세요

영상 제작을 위해 얼굴이나 캐릭터 아트가 선명한 이미지 1~2개를 제공해 주세요. 최상의 결과를 위해 정면이나 사선에서 찍은 사진을 사용하세요.

2단계

스타일과 안무를 선택하세요

장르, 카메라 프리셋, 그리고 충격 강도를 선택하세요. AI 전투 비디오 생성기를 위한 배경을 선택하거나 직접 업로드하세요.

3단계

오디오 및 타이밍 사용자 설정

음악, 사운드 이펙트 및 자막 텍스트를 추가하세요. 속도, 루프 포인트, 임팩트 프레임을 조정하세요.

4단계

생성 및 내보내기

전투 클립을 렌더링하고, 미리보기를 한 다음 HD, 소셜 프리셋 또는 GIF로 내보냅니다. 필요에 따라 특정 세그먼트를 편집하고 다시 생성하세요.

애플 iMac이 차트와 지표가 있는 데이터 대시보드를 표시하고, 나무 책상 위에 키보드, 스마트폰, 그리고 머그컵이 있습니다.

자주 묻는 질문(FAQ)

AI 싸움 생성기란 무엇인가요?

AI 전투 생성기는 얼굴 매핑, 동작 템플릿, 그리고 VFX를 사용하여 정지된 사진이나 캐릭터 아트를 애니메이션 전투 장면으로 변환합니다. HeyGen은 안무, 카메라 움직임, 그리고 소리를 자동화하여 애니메이션 전문 지식 없이도 공유할 수 있는 액션 클립을 만들 수 있습니다.

생성된 싸움 동영상이 소셜 플랫폼에 안전한가요?

네, 인공지능 싸움 비디오를 만들 수 있습니다. HeyGen은 기본적으로 스타일리시하고 비그래픽한 액션을 제작하며 안전 모드 필터를 포함하고 있습니다. 플랫폼 정책과 커뮤니티 기준에 맞게 인공지능으로 생성된 싸움 비디오에서 강도를 더 제한하고 현실적인 잔인함이나 무기를 제거할 수 있습니다.

얼마나 많은 사진을 업로드할 수 있으며 어떤 파일 형식이 지원되나요?

단일 주제 액션의 경우 한 장의 이미지를, 대결 장면의 경우 두 장의 이미지를 업로드하세요. 지원되는 형식에는 JPG, PNG, 그리고 최상의 결과를 위한 고해상도 아트워크 파일이 포함됩니다.

안무와 카메라 앵글을 제어할 수 있나요?

네. 안무 팩과 카메라 프리셋 중에서 선택한 다음, 간단한 컨트롤을 사용하여 페이싱, 슬로우 모션, 그리고 각도 전환을 세밀하게 조정하세요—키 프레이밍은 필요 없습니다.

내 자신의 음악과 음성 녹음을 추가할 수 있나요?

물론입니다. 사용자 정의 오디오 트랙을 업로드하거나 HeyGen의 라이선스가 부여된 음악 및 SFX 라이브러리에서 선택하세요. 소리를 충돌에 맞추거나 시스템이 액션에 맞게 효과를 자동으로 타이밍하도록 할 수 있습니다.

어떤 내보내기 형식과 크기가 가능한가요?

HD 및 4K MP4, GIF, 플랫폼에 적합한 세로 또는 정사각형 프리셋을 내보낼 수 있습니다. 각 내보내기에는 캡션과 선택 가능한 썸네일 이미지를 포함할 수 있습니다.

내가 만들 수 있는 싸움 동영상의 수에 제한이 있나요?

AI 싸움 비디오 생성기를 위한 HeyGen 플랜에 따라 제한이 있습니다. 무료 체험판은 제한된 수출을 포함하며, 유료 플랜은 더 높은 해상도, 일괄 생성 및 우선 처리를 가능하게 합니다.

내가 생성한 비디오의 소유자는 누구인가요?

당신이 만든 모든 콘텐츠의 소유권을 유지합니다. 업로드하는 사진, 음악 또는 제3자 콘텐츠에 대한 권리를 보유하고 있는지 확인하세요.

HeyGen이 개인 정보 및 삭제된 업로드를 어떻게 처리하나요?

업로드된 파일은 전송 중 암호화되어 안전하게 저장됩니다. 생성과 관련된 임시 파일은 보존 정책에 따라 삭제되며, 개인 저장소 및 사내 워크플로우를 위한 엔터프라이즈 옵션이 귀하의 전투 비디오에 대해 존재합니다.

AI 도구 더 탐색해보세요

Avatar IV를 사용하여 사진에 초현실적인 목소리와 움직임을 불어넣으세요.

