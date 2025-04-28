네, 인공지능 싸움 비디오를 만들 수 있습니다. HeyGen은 기본적으로 스타일리시하고 비그래픽한 액션을 제작하며 안전 모드 필터를 포함하고 있습니다. 플랫폼 정책과 커뮤니티 기준에 맞게 인공지능으로 생성된 싸움 비디오에서 강도를 더 제한하고 현실적인 잔인함이나 무기를 제거할 수 있습니다.