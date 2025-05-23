당신의 아이디어를 생동감 있는 애니메이션 작품으로 변환하세요. HeyGen의 AI 아트 비디오 생성기를 사용하면 복잡한 타임라인이나 편집 소프트웨어 없이도 프롬프트, 스크립트, 이미지를 모션, 색상, 사운드가 어우러진 비디오 콘텐츠로 만들 수 있습니다. 손으로 만든 것처럼 보이는 루프, 클립, 전체 시퀀스를 몇 분 안에 제작하세요.
AI 아트와 함께 노래, 비트 또는 분위기 있는 트랙을 매치하세요. 라이브 세트용 루핑 배경, 가사 없는 음악 비디오, 혹은 단 한 장의 영상도 촬영하지 않고 리듬과 분위기에 맞는 비주얼라이저를 만들어보세요.
브랜드 가치, 캠페인 테마 또는 선언문 복사본을 AI 비디오 생성기를 사용하여 추상적이거나 준현실적인 시퀀스로 전환하세요. 세부 사항에 들어가기 전에 분위기를 설정하기 위해 출시, 이벤트 및 히어로 섹션에서 예술 중심의 비디오를 사용하세요.
애니메이션 페인팅처럼 보이는 클립으로 피드에서 돋보이세요. 게시물, 스크립트 또는 태그라인에서 가져온 문장을 짧은 아트 비디오로 재창조하여 몇 초 만에 스크롤을 멈추게 하는 Reels, TikTok, Shorts용 비디오 생성 기술을 사용하세요.
직접적인 화면 녹화보다는 은유와 시각 자료를 사용하여 아이디어를 설명하세요. 웰니스, 철학, 혁신 또는 스토리텔링과 같은 개념을 설명할 때 감정이 사실만큼 중요하므로 스타일화된 예술을 사용하세요.
당신의 취향과 방향성을 보여주는 시퀀스를 만드세요. 텍스트, 음악, 그리고 AI가 생성한 아트를 결합하여 당신의 스타일을 고객, 협업자 또는 관객들에게 소개하는 생동감 있는 포트폴리오 작품을 창조하세요.
무대, 로비 또는 설치를 위해 AI로 아트 비디오를 생성하세요. 루프와 변주를 사용하여 회의, 갤러리 또는 팝업 경험 내내 디스플레이를 새롭게 유지하고, 모든 것을 동일한 프로젝트에서 관리하세요.
HeyGen이 최고의 AI 아트 비디오 생성기인 이유
HeyGen은 아티스트, 마케터, 창작자들이 간단한 입력으로 예술 중심의 비디오를 만들 수 있도록 안내하는 방법을 제공합니다. 당신의 아이디어를 설명하고, 스타일을 선택한 다음, AI가 당신의 비전에 맞는 내레이션, 음악, 그리고 움직임이 있는 시퀀스를 조합하게 하세요. 창의적인 통제권을 유지하면서 시스템이 비디오 생성 과정에서 페이싱, 레이아웃, 렌더링을 처리합니다.
텍스트 한 줄, 분위기, 또는 간단한 개념으로 시작하세요. HeyGen은 프롬프트를 장면 아이디어로 변환하고 예술적인 움직임을 적용하여 비디오 콘텐츠가 무작위가 아닌 의도적으로 느껴지게 합니다. AI 비디오의 시각적 요소가 머릿속 이야기와 일치할 때까지 각 패스를 다듬을 수 있습니다.
프로젝트를 처음부터 다시 만들 필요 없이 화가의 추상적인, 애니메이션, 또는 영화 같은 느낌을 실험해보세요. 스타일을 바꾸고, 새로운 색상 팔레트를 시도하며, 동일한 스크립트와 구조를 유지하면서 강도를 조절하세요. 이를 통해 창의적인 방향을 빠르게 탐색할 수 있습니다.
키프레임이나 무거운 소프트웨어는 건너뛰세요. HeyGen은 전환, 구도, 타이밍을 자동화하여 테마, 상징성, 스토리텔링에 집중할 수 있게 해줍니다. 세부 사항을 조정해야 할 때는 간단한 컨트롤로 빠르고 되돌릴 수 있는 편집이 가능합니다.
텍스트, 이미지, 스크립트 기반 생성
짧은 프롬프트, 전체 스크립트 또는 참조 이미지에서 시작하세요. HeyGen이 입력 내용을 해석하여 구조를 제안하고, 비디오 생성 맥락에서 설명과 일치하는 아트 중심의 장면들을 생성합니다. 언제든지 장면을 추가, 제거 또는 재정렬할 수 있습니다.
예술적 스타일, 동작, 그리고 페이싱 컨트롤
화가의 스케치 같은 스타일부터 대담한 그래픽이나 영화 같은 스타일까지 선택하세요. 장면이 전개되는 속도, 동작의 역동성, 화면에 나타나는 디테일의 양을 조정하여 비디오가 당신의 서사와 플랫폼에 맞게 조정하세요.
성우, 사운드 디자인 및 자막
더 추상적인 시퀀스를 안내하기 위해 나레이션, 시적인 문장 또는 간결한 캡션을 추가하세요. 비디오가 비문자적이거나 실험적일 때도 완성된 느낌이 들도록 배경 음악과 미묘한 효과음을 층층이 입혀주세요.
고품질 수출 및 재사용
소셜 미디어, 웹, 라이브 디스플레이에 적합한 형식으로 AI 아트 비디오를 내보내세요. 레이아웃과 페이싱은 유지하면서 스크립트, 색상 또는 사운드를 교체하여 프로젝트를 템플릿으로 재사용할 수 있습니다. 이를 통해 일회성 작품이 아닌 일련의 AI 생성 비디오를 쉽게 제작할 수 있습니다.
AI 아트 비디오 생성기 사용 방법
HeyGen은 아이디어에서 시작하여 렌더링된 공유 가능한 AI 아트 비디오로 끝나는 창의적인 작업 흐름을 제공합니다. 애니메이션 경험이 필요 없으며, 시각적으로 탐구하고 싶은 개념만 있으면 됩니다.
비디오 제작을 위한 분위기를 담은 텍스트 프롬프트를 입력하거나, 짧은 스크립트를 붙여넣거나, 이미지를 업로드하세요. HeyGen이 이를 사용하여 귀하의 개념을 반영하는 장면 개요와 시각적 방향을 제안합니다.
예술적인 스타일을 선택하고, 종횡비를 설정한 다음 비디오 실행 시간을 결정하세요. 이것은 소셜 클립, 배경 루프 또는 더 긴 서사적 작품을 위한 캔버스를 준비합니다.
각 장면을 검토하고, 설명을 조정하며, AI 비디오의 동작 강도를 조율하세요. 나레이션, 음악, 그리고 자막을 추가하여 예술 작품을 명확한 스토리나 분위기에 뿌리내리게 하세요. 작은 변화들이 최종 작품의 느낌을 극적으로 바꿀 수 있습니다.
AI 아트 비디오를 만들고 결과를 미리 보세요. 필요한 해상도로 내보내고, 새로운 스타일이나 버전을 시도하기 위해 프로젝트를 복제하세요. 반복 작업이 빠르므로 같은 아이디어에서 여러 방향을 AI 비디오 생성을 통해 탐색할 수 있습니다.
인공 지능 비디오 생성기는 프롬프트, 텍스트, 이미지를 애니메이션 아트 비디오로 변환하는 도구입니다. 실제 영상을 촬영하는 대신, 시스템은 AI를 사용하여 시각적 이미지를 만들고, 그 다음에 움직임, 타이밍, 선택적으로 사운드를 추가하여 최종 결과물이 마치 정교하게 제작된 작품처럼 느껴지도록 합니다.
아니요. HeyGen은 비디자이너도 프롬프트와 간단한 조작으로 아트 비디오를 만들 수 있도록 구축되었습니다. 아이디어를 정의하고 스타일을 선택하면 시스템이 애니메이션, 전환 효과 및 레이아웃을 처리합니다.
프롬프트, 짧은 스크립트, 블로그 발췌문 또는 참조 이미지에서 시작할 수 있습니다. 텍스트 프롬프트와 이미지를 결합하는 것은 AI에게 분위기와 주제에 대한 더 명확한 감각을 제공하며, 이는 비디오 생성에서 더 의도적으로 보이는 결과로 이어집니다.
네. 다양한 시각적 스타일 중에서 선택하고 동작과 속도를 조절할 수 있습니다. 또한 음악과 타이밍을 통해 색상, 느낌, 리듬을 변경하여 비디오가 여러분이 원하는 감정, 차분함, 에너지 넘치는, 몽환적인, 또는 강렬한 느낌을 반영하도록 할 수 있습니다.
네. AI 아트 장면을 업로드한 클립이나 이미지와 섞을 수 있습니다. 이는 제품이나 사람과 같은 현실적인 장면과 더 추상적이거나 상상력이 풍부한 연속 장면을 함께 원할 때 유용합니다.
소셜 플랫폼에 게시하거나, 웹사이트에 내장하거나, 이벤트 스크린에서 재생하거나, 프레젠테이션 내에서 사용할 수 있습니다. 포맷이 채널과 일치한다면, 인공지능 아트 비디오는 다른 비디오 파일처럼 작동할 것입니다.
네. 음성 오버를 생성하거나 직접 녹음하거나 둘을 결합할 수 있습니다. 내레이션은 시적인 작품이나 예술적인 비주얼을 설명하는 영상, 또는 진화하는 예술에 말을 입히고 싶은 인트로에 잘 어울립니다.
소셜 채널에서는 10초에서 1분 사이의 예술적인 클립들이 잘 퍼포먼스를 보입니다. 배경 루프나 설치 작업을 위해서는 인공지능 비디오 제작 시 더 긴 시간을 선택할 수 있습니다. 장면 수와 페이싱을 변경하여 길이를 조정할 수 있습니다.
네. AI 비디오 제작에서 동일한 구조를 유지하면서 다른 스타일이나 오디오를 적용하기 위해 프로젝트를 복제할 수 있습니다. 이를 통해 같은 스크립트나 아이디어에서 여러 가지 시각적 방향을 쉽게 테스트할 수 있습니다.
HeyGen 이용 약관에 따라 내보낸 비디오에 대한 권리는 여전히 유지됩니다. 프로젝트에서 사용하기 위해 업로드하는 텍스트, 오디오 또는 참조 이미지가 사용에 문제가 없도록 책임져야 합니다.
