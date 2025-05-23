1단계 당신의 아이디어를 설명하거나 참고 자료를 업로드하세요 비디오 제작을 위한 분위기를 담은 텍스트 프롬프트를 입력하거나, 짧은 스크립트를 붙여넣거나, 이미지를 업로드하세요. HeyGen이 이를 사용하여 귀하의 개념을 반영하는 장면 개요와 시각적 방향을 제안합니다.

2단계 스타일, 형식, 그리고 기간을 선택하세요 예술적인 스타일을 선택하고, 종횡비를 설정한 다음 비디오 실행 시간을 결정하세요. 이것은 소셜 클립, 배경 루프 또는 더 긴 서사적 작품을 위한 캔버스를 준비합니다.

3단계 장면, 동작, 그리고 오디오를 세밀하게 다듬으세요 각 장면을 검토하고, 설명을 조정하며, AI 비디오의 동작 강도를 조율하세요. 나레이션, 음악, 그리고 자막을 추가하여 예술 작품을 명확한 스토리나 분위기에 뿌리내리게 하세요. 작은 변화들이 최종 작품의 느낌을 극적으로 바꿀 수 있습니다.