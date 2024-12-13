새로운 약물이 인체 내에서 어떻게 상호 작용할지를 연구하고 정확히 예측하는 것과 관련하여, 도구는 시간을 단축하고 실패율을 줄이는 데 중추적인 역할을 합니다. 바로 여기에서 약물 발견, 개발 연구 및 규제 제출을 지원하는 제약 시뮬레이션 소프트웨어가 등장합니다.

우리는 약물이 인체 내에서 어떻게 작용하는지 예측하고 의료 전문가들을 훈련시키는 시뮬레이션 기반 소프트웨어를 제공하는 한 기업과 대화를 나누었습니다. 더 정확한 예측을 통해 연구원들은 전통적으로 비용이 많이 들고 불확실한 과정을 간소화하면서 더 안전하고 효과적인 치료법 개발에 집중할 수 있습니다. 그들의 팀은 사용자들이 임상 시험 프로토콜과 최선의 방법을 마스터할 수 있도록 교육하는 것뿐만 아니라 사용자들에게 권한을 부여하는 자료를 만드는 데 집중하고 있습니다.

HeyGen의 도움으로 시뮬레이션 소프트웨어 제작 팀은 비디오 전달 시간을 절반으로 단축하는 데 성공하여 컨설팅 및 트레이닝 비디오의 품질을 크게 향상시켰습니다. HeyGen은 팀이 생명을 구하는 기술과 연구의 한계를 뛰어넘는 데 결정적인 역할을 하여, 궁극적으로 약물 개발을 가속화하고 혁신적인 치료법 발견에 기여하고 있습니다.

도전

그들의 제작 팀이 직면한 도전은 일반적인 비디오 제작에 따르는 높은 비용과 상당한 시간이었습니다.

해당 팀은 의료 산업을 위한 시뮬레이션 스타일의 훈련 모듈을 제작합니다. 각 모듈에는 50개에서 100개의 비디오가 포함되어 있으며, 장소 섭외, 제작팀 고용, 촬영 및 편집 과정을 관리하는 데 모듈 당 최대 2주가 소요됩니다.

HeyGen과 작업하기 전에, 제작 팀은 복잡한 의학 용어와 약품 이름의 잘못된 발음과 같은 촬영 및 편집 과정에서 시간을 많이 소모하는 병목 현상에 직면했으며, 이는 종종 모듈 비디오를 다시 촬영하는데 더 많은 시간과 비용을 들이게 했습니다. 또한, 그의 팀은 국제 고객들을 위한 콘텐츠 번역 시에도 이길 수 없는 상황에 처했습니다: 배우들을 정확하게 모방하지 않는 언어 더빙 기능을 사용하기 위해 예산을 두 배로 늘리거나 다른 언어로 촬영하기 위해 5주 더 촬영하는 것 중 하나를 선택해야 했습니다.

이 광범위하고 비용이 많이 드는 과정을 해결하기 위해, 그들은 HeyGen에 의지했습니다.

해결책

HeyGen의 생생한 아바타를 사용함으로써, 제작 팀은 더 이상 모듈을 계속해서 재촬영할 필요가 없게 되었습니다. 대신에, 팀은 HeyGen의 API와 그들의 콘텐츠 도구 사이에 새로운 워크플로우 통합을 만들어내어 사용자들이 비디오 모듈 안에 생생한 아바타를 삽입할 수 있게 되었습니다.

예를 들어, 의학적 배경을 가진 배우를 고용하는 데 어려움을 겪는 대신에, 그들은 HeyGen에서 아바타를 위한 대본을 만들어 복잡한 의학 용어와 약품 이름의 정확한 발음을 보장할 수 있습니다.

게다가, 그들은 HeyGen의 음성 변환 기능을 사용하여 몇 분 안에 언어를 전환할 수 있으며, 이를 통해 비즈니스는 비디오를 175개 이상의 언어와 방언으로 현지화할 수 있습니다.

이전에는 제작 팀이 다른 언어로 녹음 과정을 완료하는 데 5주가 걸렸습니다. HeyGen을 사용하면 그 과정이 단 하루로 단축됩니다.

결과

HeyGen을 단 세 달만 사용한 후, 그들의 생산 팀은 생산 비용의 상당한 절감과 눈에 띄는 효율성 향상을 경험했습니다.

그들은 리테이크, 비디오 스티칭, 언어를 맞추기 위한 추가 효과가 필요 없게 함으로써 비디오 전달 시간을 50% 줄였습니다 – 12주에서 6주로 – 이 효율성은 그들의 팀이 더 많은 프로젝트를 수행하고 고객 기반을 확장할 수 있게 해주면서도 팀을 확장할 필요가 없게 합니다.

이제 그들의 팀은 스튜디오 제작 요구 사항을 HeyGen에 위임함으로써 제작 스튜디오 비용을 80% 줄일 수 있게 되었습니다.

“비용을 줄이고 콘텐츠 개발 속도를 높이고 싶다면 HeyGen이 답입니다. 소프트웨어가 발전함에 따라 아바타는 더욱 현실적으로 변하고 있습니다. 경쟁사 제품도 사용해 봤지만, 그들의 아바타는 생동감이 떨어지고 HeyGen을 사용할 때와 같은 성능을 내지 못했습니다. HeyGen을 사용하면 아바타라는 것을 알아채기 어렵고, 우리 고객들은 여전히 같은 가치를 받고 있다고 느낍니다.”

시뮬레이션 소프트웨어에서 기술 전달 책임자