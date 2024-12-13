Favoured는 이제 HeyGen의 AI 아바타 생성 기능을 창의적인 테스트 전략의 핵심으로 활용하고 있습니다. “HeyGen이 우리에게 허용한 것은 UGC 광고용 아바타를 매우 빠르게 생성할 수 있게 해주어, 결국 더 많은 스크립트 변형을 테스트할 수 있게 되었습니다,”라고 Andy가 설명합니다. HeyGen을 통해, 에이전시는 테스트 능력을 대폭 확장하여 한 달에 10-15개의 다른 UGC 변형에서 50에서 100개로 규모를 확대하였고, 이를 통해 더 빠르게 승리하는 창의적인 아이디어를 찾아내고, 증가된 테스트와 최적화를 통해 캠페인의 성능을 궁극적으로 향상시킬 수 있게 되었습니다.

팀은 HeyGen의 사실적인 아바타를 매우 중요하게 생각합니다. “HeyGen을 사용함으로써 우리는 같은 사람을 여러 다른 상황에서 녹화할 수 있었습니다. 샷이나 관점을 변화시켜 소비자에게 더욱 사실감을 줄 수 있는 능력을 가지게 되었죠,”라고 앤디가 덧붙였습니다. 영향력을 극대화하기 위해, Favoured는 HeyGen을 다른 AI 도구들과 통합하여 사용합니다—ElevenLabs로 음성 오버를 향상시키고, Ideogram으로 제품 이미지를 생성하며, Kling으로 B롤을 개발하고 있습니다.

숫자가 그 자체로 말해줍니다

HeyGen이 Favoured에게 가장 잘하는 것에 더 집중할 수 있게 해줍니다: 성과 중심의 마케팅 캠페인을 전달합니다.

“HeyGen은 근본적으로 가장 기본적인 수준에서 성능을 해제합니다,” 앤디가 설명합니다. “우리가 더 많이 테스트할 수 있으면, 관객들에게 어떤 것이 더 호응하는지, 클릭률을 높이는 것은 무엇인지, 클릭당 비용을 줄이는 것은 무엇인지를 더 많이 볼 수 있습니다. 이 모든 것들이 캠페인의 다른 하류 지표들에 연쇄 효과를 미칩니다.”

효율성 향상은 더 분명해질 수 없습니다—이전에는 누군가가 10개의 다른 훅을 읽는 데 20분이 걸렸지만, 이제 Favoured는 거의 즉시 50개의 다른 훅을 생산할 수 있습니다. Favoured에게 성능은 그들의 비즈니스 모델의 기초입니다. 고객 만족도는 광고 지출 수익률(ROAS)과 고객 획득 비용과 같은 핵심 성과 지표에 달려 있습니다. HeyGen의 AI 아바타를 사용함으로써, 그들은 KPI를 더 빨리 달성하고, 캠페인 지출을 더 효과적으로 확대하며, 전통적인 방법에 비해 고객 만족도를 높일 수 있습니다. 더 많은 것을 하여 돋보여야 하는 디지털 환경에서 HeyGen은 Favoured의 마케팅 접근 방식에서 없어서는 안 될 도구로 진화했습니다.