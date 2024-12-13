How do marketing agencies keep up with the new pace of digital advertising? For Favoured, a full-service performance marketing agency based in the UK, the answer lies in being boldly strategic and leveraging new tools to unlock results. With a suite of clients ranging from start-ups to legacy brands, like teapigs, Avon, and Kodak, Favoured provides expert digital marketing services with its highly specialized fully integrated team.
콘텐츠 제작 노력을 확대하기 위해 HeyGen을 사용하게 되었고, 이로 인해 더 엄격한 창의적 테스트를 진행하고 시청자들의 창의적 피로도를 줄일 수 있었습니다. HeyGen을 통해 Favoured는 AI 기술과 인간의 창의성 사이에 적절한 균형을 이루는 볼륨 플레이를 찾아내어 고객들을 위한 최고 수준의 마케팅 캠페인을 전달할 수 있었습니다.
창의력 피로와 제한된 자원에 맞서기
HeyGen 이전에 Favoured는 두 가지 주요 병목 현상에 직면했습니다: 자원 집약적인 콘텐츠 제작과 창의력 소진 가속화. 각 개별 고객에 맞춰진 고객 접근 방식은 결과를 가져왔지만 방대한 인적 자원을 필요로 했습니다. 제품의 사전 제작 설정과 배송을 포함한 전통적인 UGC 제작 과정은 시간이 많이 소요되었을 뿐만 아니라 촬영할 수 있는 배우의 수에도 제한이 있었습니다.
경쟁 우위를 유지하기 위해, Favoured는 대규모로 콘텐츠를 생산하는 전략적 가치를 이해하고 있으며, 심지어 승리하는 창작물도 관객의 피로감과 맞서고 있습니다. Favoured의 공동 창립자인 앤디 윌러스는 다음과 같이 설명합니다: "만약 우리가 플랫폼에서 지출을 확대했다면, TikTok과 같은 일부 플랫폼에서는 창작물이 단순히 더 빨리 피로해집니다. 그것은 사용자가 창작물을 본 횟수가 많을수록 캠페인의 성과가 더 나빠진다는 것을 의미합니다." UGC 콘텐츠를 새롭게 하는 것이 캠페인 성과를 유지하는 데 중요해졌고, 그것의 수동 프로세스가 효율적으로 충족시킬 수 없는 끊임없는 요구를 만들어냈습니다.
"HeyGen 이전에는 이 과정이 훨씬 수동적이었고, 같은 결과를 얻기 위해 더 많은 인적 자원이 필요했습니다," - Favoured의 공동 창립자 앤디 윌러스
그들은 비디오 생성을 위해 Runway를 사용하고 있었지만, Favoured에서 콘텐츠 크리에이터인 GG가 HeyGen에 대해 듣고 나서, 그것이 그들의 워크플로우에 게임 체인저가 될 것임을 알았습니다. 앤디는 말합니다, "우리는 아바타 생성에서 비슷한 일을 하려고 다른 도구들을 사용해 보았지만, HeyGen이 그것을 가장 잘하는 것 같았습니다."
HeyGen의 아바타 솔루션으로 더 많을수록 더 즐겁습니다
Favoured는 이제 HeyGen의 AI 아바타 생성 기능을 창의적인 테스트 전략의 핵심으로 활용하고 있습니다. “HeyGen이 우리에게 허용한 것은 UGC 광고용 아바타를 매우 빠르게 생성할 수 있게 해주어, 결국 더 많은 스크립트 변형을 테스트할 수 있게 되었습니다,”라고 Andy가 설명합니다. HeyGen을 통해, 에이전시는 테스트 능력을 대폭 확장하여 한 달에 10-15개의 다른 UGC 변형에서 50에서 100개로 규모를 확대하였고, 이를 통해 더 빠르게 승리하는 창의적인 아이디어를 찾아내고, 증가된 테스트와 최적화를 통해 캠페인의 성능을 궁극적으로 향상시킬 수 있게 되었습니다.
팀은 HeyGen의 사실적인 아바타를 매우 중요하게 생각합니다. “HeyGen을 사용함으로써 우리는 같은 사람을 여러 다른 상황에서 녹화할 수 있었습니다. 샷이나 관점을 변화시켜 소비자에게 더욱 사실감을 줄 수 있는 능력을 가지게 되었죠,”라고 앤디가 덧붙였습니다. 영향력을 극대화하기 위해, Favoured는 HeyGen을 다른 AI 도구들과 통합하여 사용합니다—ElevenLabs로 음성 오버를 향상시키고, Ideogram으로 제품 이미지를 생성하며, Kling으로 B롤을 개발하고 있습니다.
숫자가 그 자체로 말해줍니다
HeyGen이 Favoured에게 가장 잘하는 것에 더 집중할 수 있게 해줍니다: 성과 중심의 마케팅 캠페인을 전달합니다.
“HeyGen은 근본적으로 가장 기본적인 수준에서 성능을 해제합니다,” 앤디가 설명합니다. “우리가 더 많이 테스트할 수 있으면, 관객들에게 어떤 것이 더 호응하는지, 클릭률을 높이는 것은 무엇인지, 클릭당 비용을 줄이는 것은 무엇인지를 더 많이 볼 수 있습니다. 이 모든 것들이 캠페인의 다른 하류 지표들에 연쇄 효과를 미칩니다.”
효율성 향상은 더 분명해질 수 없습니다—이전에는 누군가가 10개의 다른 훅을 읽는 데 20분이 걸렸지만, 이제 Favoured는 거의 즉시 50개의 다른 훅을 생산할 수 있습니다. Favoured에게 성능은 그들의 비즈니스 모델의 기초입니다. 고객 만족도는 광고 지출 수익률(ROAS)과 고객 획득 비용과 같은 핵심 성과 지표에 달려 있습니다. HeyGen의 AI 아바타를 사용함으로써, 그들은 KPI를 더 빨리 달성하고, 캠페인 지출을 더 효과적으로 확대하며, 전통적인 방법에 비해 고객 만족도를 높일 수 있습니다. 더 많은 것을 하여 돋보여야 하는 디지털 환경에서 HeyGen은 Favoured의 마케팅 접근 방식에서 없어서는 안 될 도구로 진화했습니다.