마케팅 노력을 확장하기 위해 AI 스택에 의존하기

Tomorrow.io의 마케팅 팀은 광범위한 범위와 간결한 구조로 운영되며, 단지 다섯 명의 구성원으로 이루어져 있습니다. 무한한 마케팅 자원을 가진 큰 조직들과 경쟁하기 위해, 마케팅 이사인 켈리 피터스는 AI 주도 전략과 기술 스택을 활용합니다.

“우리는 다양한 사업 부문을 대상으로 서비스를 제공합니다. 마케팅 팀이 그렇듯이 우리도 돋보여야 합니다. 하지만 우리의 규모를 고려할 때 특히 더 능동적이어야 한다”고 피터스가 말했다. “그래서 우리는 수동적으로 반응하는 대신 AI에 크게 의존하고 이를 적극적으로 받아들였습니다.”

Tomorrow.io의 마케팅 팀은 비디오에 크게 의존하고 있습니다. 이것은 SEO와 참여도 측면에서 그들의 마케팅 전략에 있어 필수적인 부분입니다. 그러나 전통적인 비디오 제작은 시간이 많이 소요되며, 경영진, 비디오그래퍼, 그리고 광범위한 후반 작업과의 조정이 필요합니다.

“우리는 비디오가 사람들을 더 잘 참여시키고 브랜드 관점에서 더 큰 영향을 줄 것이라는 것을 알고 있습니다,”라고 피터스가 말했습니다. “우리는 그것이 마케팅의 미래에 있어서 필수적일 것으로 보고 있습니다.”

더 ABM 스타일 접근 방식을 취하기 위해, 팀은 계정 및 개인 수준에서 개인화된 콘텐츠를 확장할 방법이 필요했으며, 늘어나는 출력 범위에서 일관성을 유지해야 했습니다. 그것이 그들이 HeyGen을 찾게 된 이유입니다.

콘텐츠 머신에 적합한 플랫폼을 찾기

Synthesia를 사용한 후, 팀은 아바타 품질 측면에서 그들의 요구를 충족시키지 못한다는 것을 깨달았습니다. Tomorrow.io는 생생한 AI 아바타와 경영진의 개인화된 비디오를 만들어 보낼 수 있는 능력 때문에 HeyGen을 선택했습니다.

이제 HeyGen은 Tomorrow.io의 일상 콘텐츠 제작을 위한 동력이 되며, 그들의 콘텐츠 작업 흐름에도 완벽하게 통합되었습니다. 팀은 이 플랫폼을 사용하여 비디오 콘텐츠를 제작하고, 이를 제품 설명자와 경영진 비디오부터 소셜 미디어 게시물 및 이메일 캠페인에 이르기까지 다양한 형식으로 재활용할 수 있습니다.

“대부분의 마케팅 팀은 글로 된 콘텐츠를 계획하고 그것을 바탕으로 비디오를 만듭니다. 반면에 우리는 비디오 콘텐츠를 계획하고 그것들을 글로 된 작품으로 전환합니다,”라고 AI 마케팅 매니저인 루스 파벨라가 말했습니다. “왜 처음부터 여러 콘텐츠로 전환될 수 있는 비디오를 시작하지 않는지 깨달았죠?”

예를 들어, Tomorrow.io는 HeyGen을 사용하여 경영진, CMO를 포함한 AI 아바타를 만들고 고가치 전망 고객을 위한 개인화된 비디오 콘텐츠를 제작합니다. 팀은 이해관계자와 만나 목표를 정의하고, ChatGPT나 Claude로 스크립트를 작성한 다음, HeyGen에 넣어 아바타 비디오를 생성하고, 후반 작업을 위해 내보내기만 하면 됩니다—모두 AI로 처리합니다. 최종 비디오는 그 후 배포 채널에 통합됩니다.

마케팅을 넘어서 HeyGen AI 아바타는 교육 모듈이나 고객 지원 비디오와 같은 잠재적인 사용 사례를 포함하여 여러 부서에서 응용 프로그램을 찾았습니다. “우리 마케팅 팀은 이제 내부적으로는 물론 외부적으로도 AI 마케팅 분야에서 리더십의 등대가 되었습니다,”라고 피터스가 말했습니다.

AI 비디오를 고급 마케팅으로 변환