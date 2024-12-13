Creatore di Video Demo del Sito Web: Crea Demo di Prodotti Coinvolgenti

Produci video demo del sito web accattivanti con generazione vocale fluida e visuali dinamiche.

Crea un video tutorial di 1 minuto rivolto agli sviluppatori software, mostrando una complessa integrazione di una nuova API. Lo stile visivo dovrebbe includere registrazioni dello schermo ad alta risoluzione dell'ambiente di codifica con annotazioni sottili, accompagnate da una generazione vocale AI precisa e tecnica per spiegare ogni passaggio. Sfrutta la generazione vocale di HeyGen per garantire chiarezza e professionalità, rendendo i concetti complessi di "demo software" facilmente comprensibili.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un coinvolgente demo prodotto interattivo di 45 secondi progettato per i professionisti delle vendite, evidenziando l'efficienza di una nuova funzionalità del flusso di lavoro. Questo video dovrebbe adottare uno stile dinamico e visivamente accattivante, utilizzando transizioni animate rapide tra azioni simulate dell'utente e musica di sottofondo vivace, migliorando l'esperienza dei "video demo prodotto". Utilizza efficacemente i Template e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente una presentazione professionale e incorpora "media di stock" dalla sua libreria per un tocco visivo.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo dettagliato di 2 minuti rivolto agli agenti di supporto clienti, spiegando il processo passo-passo per utilizzare una nuova funzionalità di "registratore dello schermo". Il video richiede un approccio visivo istruttivo e calmo con chiari sovrapposizioni di testo sullo schermo che evidenziano i clic chiave, il tutto narrato da un avatar AI amichevole e informativo. Utilizza gli avatar AI di HeyGen e il Text-to-video da script per fornire una narrazione coerente e genera automaticamente "Sottotitoli/caption" accurati per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 3
Crea un video demo di 60 secondi "creatore di video demo del sito web" per i team di marketing, mostrando l'efficacia di un nuovo dashboard di analisi "link di condivisione tracciabili". La presentazione visiva dovrebbe essere moderna ed elegante, enfatizzando le visualizzazioni dei dati con animazioni grafiche fluide e una voce fuori campo AI nitida e professionale. Sfrutta la generazione vocale di HeyGen per una qualità audio costante e il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per garantire una visione ottimale su vari canali di marketing.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video Demo del Sito Web

Crea facilmente video demo del sito web professionali che mostrano efficacemente il tuo prodotto, utilizzando potenti strumenti AI e funzionalità di design intuitive.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Inizia selezionando tra una varietà di modelli video pre-progettati o inizia con una tela bianca per inquadrare perfettamente la tua dimostrazione del sito web.
2
Step 2
Crea una Narrazione Coinvolgente
Genera una narrazione coinvolgente per il tuo demo utilizzando la generazione vocale AI avanzata. Basta digitare il tuo script e una voce AI darà vita alle caratteristiche del tuo sito web.
3
Step 3
Aggiungi Visuali e Branding
Migliora il tuo demo incorporando visuali pertinenti e applicando il tuo branding personalizzato. Assicurati che il tuo video rifletta l'identità del tuo marchio con loghi e colori.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video demo di alta qualità esportandolo nei formati video desiderati. Condividi senza problemi la tua dimostrazione professionale del sito web con il tuo pubblico.

Migliora l'Onboarding e la Formazione dei Prodotti

Utilizza video tutorial potenziati dall'AI per aumentare il coinvolgimento e la ritenzione per l'onboarding o la formazione del prodotto o del sito web.

Domande Frequenti

Quali strumenti offre HeyGen per creare video demo di prodotti?

HeyGen offre un potente editor video combinato con un registratore dello schermo, permettendoti di catturare filmati di alta qualità per video demo di prodotti coinvolgenti. Puoi migliorare questi video con la generazione vocale AI e sfruttare varie funzionalità di editing video per un prodotto finale raffinato.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per garantire che i miei video HeyGen siano in linea con il mio marchio?

HeyGen fornisce controlli di branding personalizzati completi, permettendoti di integrare il tuo logo e i colori del marchio nei tuoi video senza soluzione di continuità. Puoi anche utilizzare diversi modelli di video e rimuovere facilmente gli sfondi video per creare un aspetto distintivo e professionale che rafforza l'identità del tuo marchio.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per condividere e analizzare le prestazioni dei video?

HeyGen facilita una distribuzione efficiente attraverso link di condivisione tracciabili, fornendo controllo su come il tuo contenuto viene diffuso. Puoi ottenere preziose informazioni sull'engagement degli spettatori e sull'efficacia dei video tramite Analytics Avanzati integrati, aiutando a ottimizzare la tua strategia di contenuto.

HeyGen può aiutarmi a rendere i video accessibili a un pubblico diversificato?

Sì, HeyGen supporta l'accessibilità globale per i tuoi contenuti video attraverso il suo generatore di sottotitoli integrato e traduzioni AI robuste. Puoi anche esportare formati video compatibili con varie piattaforme, garantendo un ampio coinvolgimento e comprensione del pubblico.

