Crea un video esplicativo di 60 secondi progettato per i principianti del mondo crypto, semplificando il concetto di "organizzazioni autonome decentralizzate (DAO)". Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e coinvolgente, utilizzando infografiche animate e icone semplici, accompagnato da una voce narrante AI amichevole e chiara. Questo video dovrebbe sfruttare gli avatar AI di HeyGen per presentare le informazioni in modo accessibile, trasformando concetti complessi di blockchain in contenuti facilmente digeribili.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video promozionale dinamico di 30 secondi rivolto ai collezionisti e appassionati di NFT, annunciando il lancio di una nuova collezione NFT incentrata sull'arte. Adotta uno stile visivo ricco e vibrante con musica di sottofondo energica, mostrando straordinarie opere d'arte digitali. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per generare rapidamente narrazioni coinvolgenti, assicurando contenuti video accattivanti che catturano l'attenzione e suscitano interesse per il marketing video Web3.
Prompt di Esempio 2
Produci un video tutorial conciso di 45 secondi rivolto a sviluppatori e primi utilizzatori di protocolli DeFi, dimostrando una nuova funzionalità per il yield farming. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e informativo, combinando segmenti di condivisione schermo con un presentatore avatar AI. Includi sottotitoli chiari generati da HeyGen per evidenziare i passaggi tecnici chiave, garantendo una comprensione approfondita della funzionalità dei contratti intelligenti.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di consapevolezza del marchio elegante di 15 secondi per una piattaforma di creazione video Web3 all'avanguardia, rivolto a potenziali partner commerciali e creatori di contenuti. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno, veloce e visivamente accattivante, utilizzando musica strumentale vivace. Sfrutta la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per ottimizzare per varie piattaforme social, creando materiale di marketing video Web3 che si distingue.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

come funziona il creatore di video web3

Genera senza sforzo video Web3 coinvolgenti con l'AI, dal testo a immagini sorprendenti, in soli quattro semplici passaggi.

1
Step 1
Crea il tuo script video
Inizia scrivendo o incollando il tuo script, quindi utilizza la funzione "trasformazione testo in video da script" per convertire istantaneamente il tuo testo in una narrazione visiva.
2
Step 2
Seleziona avatar AI e elementi visivi
Personalizza il tuo video Web3 scegliendo tra una vasta gamma di "avatar AI" e arricchisci il tuo contenuto con elementi visivi pertinenti dalla libreria multimediale.
3
Step 3
Aggiungi voiceover e branding
Genera "voiceover generation" dal suono naturale per il tuo contenuto e applica il logo e i colori unici del tuo marchio utilizzando i controlli di branding integrati.
4
Step 4
Esporta e condividi il tuo contenuto
Finalizza la tua creazione video AI scegliendo il rapporto d'aspetto desiderato ed esporta senza sforzo la tua produzione video Web3 di alta qualità, pronta per essere condivisa.

Semplifica i concetti Web3 con video esplicativi AI

Crea senza sforzo video esplicativi chiari e concisi per tecnologie blockchain e decentralizzate complesse, educando efficacemente il tuo pubblico.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare gli sforzi di marketing video Web3?

HeyGen potenzia il marketing video Web3 permettendo agli utenti di creare contenuti video coinvolgenti senza sforzo. Con la piattaforma di creazione video AI di HeyGen, puoi utilizzare avatar AI e strumenti potenti per raccontare storie visivamente accattivanti sui tuoi progetti decentralizzati, aumentando significativamente la tua portata.

Cosa rende HeyGen un generatore di video AI efficace per i concetti blockchain?

HeyGen è un generatore di video AI efficace per i concetti blockchain perché semplifica argomenti complessi in video chiari e professionali. Le nostre capacità di trasformazione testo in video, combinate con una facile scrittura di script e modelli diversificati, consentono la produzione rapida di video esplicativi di alta qualità sul blockchain.

HeyGen può aiutare a creare video esplicativi coinvolgenti per le tecnologie decentralizzate?

Assolutamente, HeyGen è progettato per aiutare a creare video esplicativi coinvolgenti per le tecnologie decentralizzate. Sfruttando avatar AI avanzati e controlli di branding completi, HeyGen fornisce una piattaforma di creazione video robusta per comunicare chiaramente concetti complessi al tuo pubblico.

Come semplifica HeyGen la piattaforma di creazione video per i creatori di contenuti Web3?

HeyGen semplifica la piattaforma di creazione video per i creatori di contenuti Web3 ottimizzando l'intero processo di produzione. Dalla scrittura efficiente di script all'utilizzo di una vasta gamma di modelli e avatar AI, HeyGen rende la produzione video professionale accessibile e conveniente per spiegare NFT e altri progetti blockchain.

