Creatore di Video Inviti Gratuito: Progetta il Tuo Invito Perfetto

Progetta inviti video unici per matrimoni, compleanni o qualsiasi momento speciale con la nostra vasta collezione di Template & scene.

Crea un video invito personalizzato di 30 secondi, pensato per coppie fidanzate, che catturi il romanticismo e l'eleganza delle loro prossime partecipazioni di nozze. Lo stile visivo dovrebbe essere morbido e caldo, accompagnato da musica romantica e delicata, utilizzando efficacemente la generazione di Voiceover di HeyGen per aggiungere un tocco profondamente personale.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video invito energico di 15 secondi perfetto per genitori che organizzano una festa di compleanno per bambini, con colori vivaci, animazioni giocose e musica di sottofondo allegra. Sfrutta l'ampia gamma di Template & scene di HeyGen per impostare rapidamente l'atmosfera festosa per gli inviti di compleanno.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video invito professionale di 45 secondi per piccoli imprenditori che invitano i clienti a un lancio di prodotto, mantenendo uno stile visivo moderno e raffinato con musica strumentale aziendale sottile. Migliora l'invito utilizzando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per integrare immagini pertinenti, rendendolo un creatore di inviti online convincente.
Prompt di Esempio 3
Immagina un creatore di video inviti AI futuristico di 20 secondi per individui esperti di tecnologia o creativi, con transizioni dinamiche e musica elettronica per annunciare una mostra d'arte unica. Questo video innovativo dovrebbe utilizzare efficacemente la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per articolare i dettagli dell'evento con un tocco all'avanguardia e strumenti potenziati dall'AI.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video Inviti

Crea inviti video coinvolgenti e personalizzati senza sforzo con il nostro creatore online intuitivo, dando vita alle tue celebrazioni.

1
Step 1
Scegli un Template
Seleziona tra una vasta gamma di template video personalizzabili progettati per varie occasioni. I nostri 'Template & scene' offrono un punto di partenza rapido e facile per i tuoi inviti video personalizzati.
2
Step 2
Aggiungi i Tuoi Dettagli
Personalizza il tuo invito aggiungendo dettagli dell'evento, date e messaggi. Usa l'intuitivo 'editor drag-and-drop' per modificare facilmente il testo e incorporare i tuoi contenuti unici.
3
Step 3
Migliora il Tuo Video
Eleva il tuo invito con immagini e suoni accattivanti. Integra 'media stock' dalla nostra libreria completa o carica i tuoi per impostare perfettamente l'atmosfera del tuo evento.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta completato il tuo video invito, 'Esportalo' nel formato preferito e 'condividilo facilmente sui social media' o tramite link diretto, assicurando che i tuoi ospiti ricevano un invito memorabile.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Inviti Personalizzati Entusiasmanti

.

Ispira entusiasmo e incoraggia la partecipazione creando inviti video personalizzati che risuonano profondamente con i tuoi ospiti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen servire come il mio creatore di video inviti definitivo per qualsiasi evento?

HeyGen offre un potente creatore di inviti online, permettendoti di creare video inviti straordinari per occasioni come partecipazioni di nozze o inviti di compleanno. Sfrutta template video personalizzabili e strumenti potenziati dall'AI per personalizzare ogni dettaglio, assicurando che il tuo invito si distingua.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per inviti video personalizzati con HeyGen?

HeyGen consente un'ampia personalizzazione per i tuoi video inviti. Puoi modificare il testo, incorporare i tuoi media stock, utilizzare la nostra libreria multimediale e aggiungere voiceover professionali, garantendo inviti video veramente personalizzati che si adattano perfettamente al tema del tuo evento.

HeyGen utilizza strumenti potenziati dall'AI per semplificare la creazione di video inviti?

Sì, HeyGen è un avanzato creatore di video inviti AI progettato per una creazione senza sforzo. La nostra piattaforma intuitiva, con avatar AI e funzionalità di testo-a-video, ti aiuta a produrre rapidamente video inviti di alta qualità senza bisogno di un'esperienza di editing estesa.

Una volta pronto il mio video invito, come posso condividerlo sui social media usando HeyGen?

HeyGen rende semplice condividere il tuo video invito completato. Dopo aver finalizzato i tuoi inviti video personalizzati, puoi esportarli in vari formati adatti per la condivisione diretta su tutte le principali piattaforme di social media.

