Il creatore di video pubblicitari su Twitter definitivo per i creatori

Progetta facilmente annunci video Twitter accattivanti con modelli e scene professionali per catturare l'attenzione e ottenere risultati.

Produci un annuncio Twitter di 30 secondi ad alta energia che mostri quanto sia facile per i proprietari di piccole imprese e i digital marketer creare video coinvolgenti per i social media. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico con tagli rapidi e animazioni vivaci, accompagnato da una voce fuori campo motivazionale e vivace. Evidenzia la facilità di iniziare con diversi Modelli e scene e perfezionare l'audio con la generazione di Voiceover per realizzare annunci video Twitter accattivanti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video di lancio prodotto di 45 secondi rivolto a startup tecnologiche e product manager. Questa presentazione professionale dovrebbe presentare un avatar AI che spiega chiaramente le nuove funzionalità, sfruttando la capacità di Testo-a-video da script per una creazione di contenuti senza soluzione di continuità. L'estetica visiva dovrebbe essere elegante e minimalista, con un tono amichevole e informativo, assicurando che ogni dettaglio sia trasmesso efficacemente come un potente Strumento Video AI.
Prompt di Esempio 2
Crea un video dimostrativo sofisticato di 60 secondi per agenzie di marketing e brand manager, enfatizzando il potere dei controlli di branding personalizzabili nella creazione di Video. L'esperienza visiva dovrebbe essere raffinata e aziendale, con elementi di brand coerenti in vari rapporti d'aspetto, facilmente ottenibili con il ridimensionamento e l'esportazione del Rapporto d'aspetto. Una voce fuori campo chiara e autorevole abbinata a Sottotitoli/caption professionali garantirà che il messaggio di coerenza e versatilità del brand risuoni.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video esplicativo informativo di 30 secondi rivolto a educatori e creatori di contenuti, illustrando come realizzare video coinvolgenti. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e amichevole, incorporando elementi diversi dalla libreria multimediale/supporto stock per chiarire concetti complessi. Una voce fuori campo calma e invitante combinata con Sottotitoli/caption chiari migliorerà l'accessibilità e la comprensione per tutti gli spettatori, posizionando lo strumento come un versatile creatore di video.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona il Creatore di Video Pubblicitari su Twitter

Crea facilmente annunci video Twitter accattivanti con il nostro Strumento Video AI, trasformando script in contenuti visivi coinvolgenti progettati per l'impatto.

1
Step 1
Crea il Tuo Video
Inizia incollando il tuo script per generare automaticamente scene e bozze video iniziali utilizzando la nostra capacità di Testo-a-video da script.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Coinvolgenti
Incorpora elementi visivi dinamici e scegli tra una varietà di avatar AI per presentare il tuo messaggio con un tocco umano.
3
Step 3
Adatta per Twitter
Ottimizza il tuo video per la piattaforma di Twitter selezionando il rapporto d'aspetto video ideale per il massimo coinvolgimento e visibilità.
4
Step 4
Esporta e Lancia
Finalizza il tuo annuncio, assicurandoti che la generazione di Voiceover sia perfetta, ed esporta il tuo video di alta qualità per un'integrazione senza soluzione di continuità nelle tue campagne pubblicitarie.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo dei Clienti

Trasforma le testimonianze dei clienti in annunci video potenti e basati sull'AI per costruire fiducia e attrarre nuovi lead su Twitter.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video creativi per campagne sui social media?

HeyGen funge da intuitivo Strumento Video AI e creatore di video, permettendo agli utenti di creare facilmente video coinvolgenti da script utilizzando una vasta gamma di modelli video. Questo semplifica il processo di creazione di video per contenuti video sui social media di impatto.

HeyGen è un efficace creatore di video pubblicitari su Twitter per campagne di marketing?

Sì, HeyGen è un potente creatore di video pubblicitari su Twitter progettato per potenziare le tue campagne pubblicitarie su Twitter. Ti consente di creare rapidamente annunci video Twitter professionali, completi di avatar AI, generazione di voiceover e opzioni flessibili di rapporto d'aspetto video.

Quali opzioni di personalizzazione offre HeyGen per il branding video?

HeyGen offre ampi controlli di branding personalizzabili per garantire che i tuoi video riflettano l'identità del tuo brand. Puoi facilmente aggiungere testo al video, incorporare il tuo logo e i tuoi colori e sfruttare vari strumenti di editing video per animazioni professionali e video coinvolgenti.

Come utilizza HeyGen l'AI per trasformare gli script in contenuti video?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e la tecnologia di testo-a-video da script per convertire contenuti scritti in video dinamici. Questo include la generazione di voiceover dal suono naturale, rendendo la creazione di video complessi accessibile ed efficiente per qualsiasi utente.

