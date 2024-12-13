Creatore di Video di Formazione: Crea Formazione Coinvolgente per i Dipendenti

Crea rapidamente video di formazione professionali per i dipendenti e migliora la condivisione delle conoscenze convertendo facilmente i tuoi copioni in video con HeyGen.

Crea un video di formazione dinamico di 45 secondi per i nuovi dipendenti, concentrandoti sulla cultura aziendale e sulle migliori pratiche per la condivisione delle conoscenze. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e coinvolgente, con avatar AI diversi che presentano le informazioni chiave con un tono amichevole e professionale, accompagnato da musica di sottofondo vivace per favorire una prima impressione positiva.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video promozionale conciso di 30 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese, mostrando quanto sia facile creare video di formazione con il proprio marchio. L'estetica dovrebbe essere pulita e d'impatto, dimostrando come i modelli e le scene di HeyGen aiutino a mantenere l'identità del marchio mentre si crea rapidamente contenuto professionale con una voce narrante chiara e autorevole.
Prompt di Esempio 2
Produci un video istruttivo informativo di 60 secondi per formatori aziendali, spiegando come sfruttare HeyGen per trasformare le risorse educative in contenuti video coinvolgenti. Utilizza uno stile di video esplicativo chiaro con grafica animata e una voce narrante calma e guida, evidenziando l'efficienza di generare contenuti direttamente da un copione utilizzando la funzione di testo-a-video da copione.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video di comunicazione interna di 50 secondi progettato per i team leader, sottolineando l'importanza dell'apprendimento continuo per allineare il tuo team e aumentare la produttività. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere collaborativo ed energico, utilizzando la generazione di voce narrante di HeyGen per trasmettere un messaggio chiaro e motivazionale su immagini che mostrano interazioni di squadra di successo e sviluppo continuo.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Formazione

Produci rapidamente e facilmente video di formazione coinvolgenti per educare i dipendenti, condividere conoscenze e allineare il tuo team con potenti strumenti AI.

1
Step 1
Crea la Tua Base
Inizia selezionando un modello professionale dalla nostra libreria o parti da una tela bianca per generare rapidamente la struttura iniziale del tuo video di formazione utilizzando i nostri Modelli e scene.
2
Step 2
Aggiungi la Tua Voce Istruttiva
Integra il tuo materiale didattico generando una narrazione realistica per il tuo contenuto formativo utilizzando le avanzate capacità di generazione di voce narrante.
3
Step 3
Applica la Coerenza del Marchio
Assicurati che il tuo contenuto formativo rifletta l'identità della tua organizzazione personalizzando i video con il tuo logo unico e gli schemi di colori aziendali attraverso i controlli di Branding (logo, colori).
4
Step 4
Esporta e Condividi Senza Sforzo
Una volta perfezionato, scarica il tuo video di formazione in più opzioni di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto, rendendolo pronto per una distribuzione senza sforzo su tutte le tue piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora l'Efficacia della Formazione

.

Utilizza l'AI per creare video di formazione dinamici che aumentano significativamente il coinvolgimento dei dipendenti e la ritenzione delle conoscenze.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione per i dipendenti?

HeyGen ti consente di creare facilmente video di formazione per i tuoi dipendenti utilizzando avatar AI e la funzione di testo-a-video da copioni. Questo semplifica la condivisione delle conoscenze e allinea il tuo team con risorse educative coerenti e di alta qualità.

Quali capacità AI offre HeyGen per creare contenuti di formazione coinvolgenti?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per trasformare i copioni in video di formazione dinamici con avatar AI realistici e generazione automatica di voce narrante. Questo rende HeyGen un potente generatore di video AI per creare risorse educative coinvolgenti senza una produzione complessa.

HeyGen fornisce strumenti per mantenere la coerenza del marchio nei materiali di formazione?

Sì, HeyGen ti permette di salvaguardare facilmente l'identità del tuo marchio incorporando loghi personalizzati, colori e font in tutti i tuoi video di formazione. Questo assicura che ogni contenuto formativo sia perfettamente allineato con l'estetica e gli standard professionali della tua azienda.

HeyGen può aiutare a creare tutorial tecnici rapidi ed efficaci?

Assolutamente, HeyGen offre una varietà di modelli di video di formazione e supporta funzionalità come la registrazione dello schermo per semplificare la creazione di tutorial tecnici. Puoi anche aggiungere testo e voce narrante per spiegare chiaramente i passaggi complessi, rendendolo un efficiente creatore di video di contenuti formativi.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo