AI TikTok video maker: Crea Video Virali Velocemente

Genera contenuti ad alte prestazioni che catturano l'attenzione e seguono le tendenze con avatar AI personalizzabili.

Crea un video dinamico di lancio prodotto di 30 secondi rivolto a giovani consumatori esperti di tecnologia su TikTok. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce, con grafiche moderne e vivaci e musica di tendenza allegra, accompagnato da una voce fuori campo chiara ed entusiasta generata facilmente utilizzando la funzione di generazione voce di HeyGen per annunciare la tua nuova offerta.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video tutorial di 45 secondi che spiega un rapido consiglio o 'trucco di vita' per professionisti impegnati, sfruttando gli avatar AI di HeyGen. La presentazione dovrebbe essere pulita e professionale, con una persona digitale amichevole, testi chiari sovrapposti sullo schermo, musica di sottofondo rilassante e sottotitoli automatici per massima accessibilità e coinvolgimento.
Prompt di Esempio 2
Produci un video dietro le quinte di 60 secondi che mostri la cultura unica della tua azienda o le operazioni quotidiane, rivolto a potenziali dipendenti e clienti curiosi. Utilizza i Template e le scene pronti di HeyGen per ottenere uno stile visivo autentico ed energico con tagli rapidi e musica royalty-free coinvolgente, offrendo uno sguardo genuino sul tuo brand.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di recensione in stile contenuto generato dagli utenti (UGC) di 15 secondi per catturare l'attenzione degli acquirenti in cerca di prove sociali. Questo contenuto breve e incisivo dovrebbe presentare rapide riprese del prodotto e i principali vantaggi evidenziati da testi sovrapposti, resi vivi attraverso la capacità di testo-a-video di HeyGen per una narrazione naturale e d'impatto.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il TikTok Video Maker

Crea facilmente video TikTok accattivanti con strumenti AI, visuali sorprendenti e funzionalità di editing senza soluzione di continuità per coinvolgere il tuo pubblico e guidare le tendenze.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione Video
Trasforma le tue idee in video TikTok dinamici sfruttando la nostra capacità di testo-a-video da copione, rendendo la creazione di contenuti rapida e innovativa.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Personalizza il tuo contenuto scegliendo tra una vasta gamma di avatar AI, portando una presenza unica e coinvolgente ai tuoi video TikTok.
3
Step 3
Aggiungi Sottotitoli ed Effetti
Migliora l'accessibilità e il coinvolgimento degli spettatori con sottotitoli automatici e applica effetti di tendenza per far risaltare il tuo video.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Ottimizza il tuo video per TikTok con opzioni di ridimensionamento dell'aspetto e di esportazione, quindi condividi senza problemi la tua creazione rifinita con il mondo.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Video TikTok Ispiratori

.

Produci video edificanti e ispiratori per TikTok, sfruttando l'AI per connetterti profondamente con il tuo pubblico e favorire una comunità positiva.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video TikTok coinvolgenti?

HeyGen funge da intuitivo creatore di video TikTok, permettendoti di produrre contenuti ad alte prestazioni rapidamente. Sfrutta gli strumenti e i template AI di HeyGen per creare video coinvolgenti che si distinguono sulla piattaforma.

HeyGen può generare video TikTok utilizzando avatar AI da un copione?

Sì, HeyGen consente ai creatori di realizzare video con Avatar direttamente dal testo. Basta digitare il tuo copione e gli avatar AI di HeyGen daranno vita al tuo contenuto TikTok con voci ed espressioni naturali, perfetti per contenuti brevi e incisivi.

HeyGen offre strumenti per allineare il mio contenuto TikTok con le tendenze e il branding attuali?

Assolutamente. HeyGen fornisce una varietà di template video e consente controlli di branding come loghi e colori per garantire che i tuoi video siano in linea con il brand e risuonino con le tendenze attuali di TikTok. Puoi anche aggiungere musica royalty-free ed effetti di tendenza per migliorare la tua creatività.

Come rende HeyGen più facile aggiungere voiceover e personalizzare i video TikTok?

HeyGen semplifica la generazione di voiceover con le sue avanzate capacità di sintesi vocale, permettendoti di creare facilmente il tuo voiceover per TikTok. Inoltre, funzionalità come sottotitoli automatici e avatar digitali diversificati ti aiutano a personalizzare i tuoi video TikTok per il massimo coinvolgimento.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo