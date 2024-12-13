Creatore di Video Terapeutici: Crea Contenuti di Salute Mentale Efficaci

Crea video di terapia e counseling efficaci con AI text-to-video da script, rendendo i contenuti professionali accessibili ed efficienti.

Crea un video esplicativo di psicologia di 45 secondi progettato per un pubblico generale, semplificando il concetto di terapia cognitivo-comportamentale (CBT) in punti facilmente comprensibili. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e rilassante, utilizzando grafica animata per illustrare le idee, accompagnato da un tono audio chiaro ed empatico generato tramite la funzione di voiceover di HeyGen. L'obiettivo è rendere accessibili e comprensibili idee terapeutiche complesse, promuovendo la comprensione dei video sulla salute mentale.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di 60 secondi sulla terapia e il counseling rivolto a potenziali clienti in cerca di un terapeuta compassionevole. Il video dovrebbe presentare un avatar AI professionale ma accogliente che introduce il suo approccio unico al benessere mentale, trasmettendo fiducia ed empatia. La presentazione visiva dovrebbe essere invitante con transizioni delicate, e l'audio dovrebbe essere rassicurante, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per personalizzare efficacemente il messaggio.
Prompt di Esempio 2
Produci un video promozionale di 30 secondi sulla salute mentale rivolto a terapeuti e individui interessati a tecniche avanzate di mindfulness. Questo video dovrebbe avere uno stile animato coinvolgente e leggermente vivace, evidenziando i principali benefici di un nuovo workshop con testo sullo schermo che rinforza i messaggi chiave. Assicurati che il video includa sottotitoli/caption di HeyGen per migliorare l'accessibilità e la ritenzione delle informazioni per gli spettatori, posizionandolo come un pezzo informativo da un produttore leader di video terapeutici.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di 50 secondi progettato per destigmatizzare la ricerca di aiuto professionale, rivolgendosi in particolare ai giovani adulti che potrebbero essere titubanti. La narrazione dovrebbe essere ispiratrice e piena di speranza, utilizzando filmati di repertorio relazionabili dalla libreria multimediale/supporto di stock di HeyGen per rappresentare individui diversi che trovano forza. L'audio dovrebbe essere morbido e incoraggiante, creando un'atmosfera autentica e potenziante che guida delicatamente gli spettatori verso la comprensione dei benefici della terapia.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video Terapeutici

Produci facilmente video professionali e coinvolgenti sulla salute mentale con AI. Crea contenuti efficaci per supportare la tua pratica di terapia e counseling senza editing complesso.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia scrivendo o incollando il tuo script video terapeutico. La nostra capacità di text-to-video da script trasformerà il tuo messaggio in una narrazione visiva dinamica.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per rappresentare visivamente il tuo messaggio, rendendo i tuoi video esplicativi di psicologia AI relazionabili ed efficaci.
3
Step 3
Arricchisci con Voce e Media
Aggiungi calore e chiarezza con la nostra funzione di generazione di voiceover, quindi arricchisci il tuo video con immagini e clip pertinenti dalla nostra vasta libreria multimediale per personalizzare il tuo video.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Contenuto
Finalizza la tua creazione, aggiungi sottotitoli/caption accurati per l'accessibilità, e poi esporta i tuoi video professionali sulla salute mentale per una maggiore diffusione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora il Coinvolgimento nell'Educazione Terapeutica

.

Migliora il coinvolgimento e la ritenzione delle conoscenze nelle sessioni di terapia o nella formazione sulla salute mentale con video esplicativi dinamici generati da AI.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video professionali sulla salute mentale?

HeyGen consente a terapeuti e consulenti di produrre facilmente video di alta qualità sulla salute mentale utilizzando una piattaforma AI intuitiva. Puoi trasformare script in video terapeutici coinvolgenti con avatar AI personalizzabili e generazione di voiceover, rendendo il processo di creazione video efficiente e coinvolgente.

Posso personalizzare i miei video di terapia e counseling per adattarli alle esigenze specifiche del marchio?

Assolutamente. HeyGen ti permette di personalizzare completamente i contenuti video per la terapia e il counseling con ampie funzionalità di editing video. Utilizza modelli di video, carica i tuoi media e applica controlli di branding per garantire che i tuoi video esplicativi di psicologia AI si allineino perfettamente con l'identità della tua pratica.

Quali funzionalità offre HeyGen per una creazione di contenuti efficiente e accessibile nei video terapeutici?

HeyGen semplifica la creazione di contenuti convertendo istantaneamente il testo in video da script, risparmiando tempo prezioso. Inoltre, vengono generati automaticamente sottotitoli/caption per migliorare l'accessibilità, garantendo che i tuoi video terapeutici siano coinvolgenti e comprensibili per un pubblico più ampio online.

Come migliorano gli avatar AI l'efficacia dei video esplicativi di psicologia AI?

Gli avatar AI in HeyGen forniscono una presenza professionale e relazionabile per i tuoi video esplicativi di psicologia AI, rendendo gli argomenti complessi più accessibili. Questi video animati offrono una voce di marca coerente senza la necessità di un presentatore umano, elevando il coinvolgimento e la professionalità dei tuoi video terapeutici.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo