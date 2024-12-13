Creatore di Video con Modelli: Crea Video con Facilità

Personalizza modelli video pronti all'uso con facilità e migliora il tuo messaggio utilizzando controlli avanzati di Branding per una storia visiva unica.

Crea un promo animato di 30 secondi per piccoli imprenditori che introduce un nuovo servizio. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e moderno, con grafiche vivaci e una colonna sonora allegra, completata da una voce fuori campo chiara ed entusiasta generata con la funzione di generazione vocale di HeyGen. Questo video mira a coinvolgere e impressionare i potenziali clienti con un approccio di narrazione visiva concisa.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di marca elegante di 15 secondi utilizzando un modello video personalizzabile per i professionisti del marketing per annunciare una vendita lampo su varie piattaforme social. Lo stile visivo dovrebbe essere alla moda e altamente coinvolgente, sfruttando colori brillanti del brand e una traccia musicale contemporanea e incisiva, con il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per garantire una perfetta adattabilità a ciascuna piattaforma.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video esplicativo informativo di 45 secondi utilizzando il generatore video AI di HeyGen per educatori e formatori aziendali per semplificare un argomento complesso. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere professionale e chiaro, con un avatar AI amichevole che consegna il copione, supportato dall'integrazione precisa testo-video per garantire accuratezza e coinvolgimento.
Prompt di Esempio 3
Progetta un'introduzione video di 10 secondi d'impatto per i creatori di contenuti che mirano a elevare il branding del loro canale YouTube. Lo stile visivo dovrebbe essere raffinato ed elegante, con rivelazioni dinamiche del logo e media di stock vivaci dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen, abbinati a una melodia introduttiva accattivante e sottotitoli/caption nitidi per catturare rapidamente l'attenzione degli spettatori.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video con Modelli

Crea senza sforzo video straordinari da modelli personalizzabili, aggiungendo il tuo tocco unico con facilità e precisione per dare vita alla tua visione.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Modello Video
Inizia scegliendo tra una vasta gamma di modelli video progettati professionalmente, perfetti per varie piattaforme e scopi, per dare il via alla tua creazione.
2
Step 2
Personalizza Contenuti e Risorse
Personalizza il modello selezionato sostituendo facilmente testo, immagini e clip video, sfruttando la ricca libreria multimediale/supporto stock per opzioni diversificate.
3
Step 3
Applica l'Identità del Brand
Assicura la coerenza del brand applicando il tuo logo e le palette di colori personalizzate utilizzando la funzione di controlli di branding intuitivi.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo capolavoro esportandolo con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto appropriato, pronto per una condivisione senza soluzione di continuità su tutti i tuoi canali social desiderati.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra storie di successo dei clienti

Produci video avvincenti di storie di successo dei clienti che costruiscono fiducia e dimostrano valore in modo efficace con modelli facili da usare.

Domande Frequenti

Come può il creatore di video con modelli di HeyGen migliorare i miei progetti creativi?

HeyGen consente agli utenti di elevare i loro progetti creativi attraverso una vasta libreria di modelli video pronti all'uso. Il nostro intuitivo creatore di video con modelli permette una facile personalizzazione, garantendo che la tua narrazione visiva si distingua con video professionali.

Il generatore video AI di HeyGen può aiutare a creare esperienze di narrazione visiva uniche?

Sì, l'avanzato generatore video AI di HeyGen è progettato per facilitare una narrazione visiva coinvolgente. Puoi trasformare copioni in video dinamici con avatar AI e voci fuori campo personalizzate, permettendo narrazioni davvero uniche e coinvolgenti per qualsiasi scopo.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per il branding nei miei video con HeyGen?

HeyGen offre robusti controlli di branding per mantenere la tua identità professionale in tutti i contenuti video. Incorpora facilmente il tuo logo, personalizza le palette di colori e seleziona tra modelli video modificabili per allinearti all'estetica del tuo brand e creare video personalizzati.

Come supporta HeyGen la creazione di video coinvolgenti per il marketing sui social media?

HeyGen è ideale per creare video di marketing sui social media d'impatto, inclusi video promozionali, Storie di Instagram e Video TikTok. Utilizza la nostra libreria multimediale e il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per produrre rapidamente contenuti di alta qualità e coinvolgenti, su misura per varie piattaforme, aumentando il richiamo del brand e il coinvolgimento.

