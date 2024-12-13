Il Tuo Creatore di Video per Contenuti Rapidi e Collaborativi

Ottimizza la creazione di video con Avatar AI, permettendo al tuo team di produrre video di marketing di alta qualità in modo efficiente e collaborativo.

Crea un video di 90 secondi di panoramica tecnica per i nuovi assunti, rivolto a professionisti IT e team di onboarding, mostrando un processo di gestione del flusso di lavoro efficiente. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale con una voce AI calma e informativa, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per presentare informazioni complesse in modo chiaro.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Illustra i vantaggi della collaborazione senza interruzioni del team e dei processi di revisione e approvazione semplificati in un video di 1 minuto rivolto a project manager e dipartimenti interfunzionali. Questa presentazione dinamica e coinvolgente dovrebbe presentare visual moderni e una narrazione chiara generata utilizzando la capacità di generazione vocale di HeyGen, enfatizzando flussi di lavoro creativi efficienti.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video tutorial conciso di 45 secondi che dimostri una nuova funzionalità software attraverso registrazioni dello schermo, progettato per team di supporto interni e utenti del software. Il video dovrebbe avere uno stile visivo nitido e diretto, simile a un tutorial, con musica di sottofondo vivace e utilizzare la funzione di testo a video di HeyGen per produrre rapidamente sottotitoli/caption accurati.
Prompt di Esempio 3
Mostra l'eccellenza del tuo marchio e l'impegno per la produzione video di alta qualità in un video di marketing coinvolgente di 30 secondi per brand manager e team di marketing. Questo pezzo raffinato e sofisticato dovrebbe utilizzare il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per migliorare i visual e concentrarsi sul mantenimento della coerenza del marchio utilizzando un Kit del Marchio predefinito.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Team

Dai potere al tuo team di creare video professionali in modo collaborativo ed efficiente, dal concetto iniziale all'esportazione finale, garantendo coerenza del marchio a ogni passo.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto
Inizia la tua produzione video scegliendo tra diversi "Modelli e scene" o generando contenuti da uno script, permettendo al tuo team di avviare qualsiasi iniziativa video in modo efficiente.
2
Step 2
Aggiungi Visual e Voci
Arricchisci il tuo video con potenti "Avatar AI" per rappresentare il tuo marchio e integra media diversi dalla libreria condivisa, ottimizzando la raccolta di contenuti per il tuo team.
3
Step 3
Applica la Coerenza del Marchio
Assicurati che ogni video sia in linea con l'identità della tua azienda utilizzando "Controlli di branding (logo, colori)", permettendo al tuo team di mantenere un aspetto e una sensazione coerenti senza sforzo.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il capolavoro del tuo team personalizzando "Ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto" per varie piattaforme, assicurando che il tuo video di alta qualità raggiunga perfettamente il tuo pubblico di destinazione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora il Coinvolgimento nella Formazione e nell'Apprendimento

.

Migliora l'efficacia della formazione del team e la ritenzione delle conoscenze creando video dinamici e potenziati dall'AI che catturano l'attenzione dei discenti.

background image

Domande Frequenti

Qual è l'approccio di HeyGen alla creazione di video AI?

HeyGen consente agli utenti di ottimizzare il processo di creazione video sfruttando avanzati Avatar AI e un'interfaccia di editing basata su testo. Questo approccio innovativo ti permette di trasformare script in video professionali rapidamente ed efficientemente.

HeyGen supporta progetti video collaborativi?

Sì, HeyGen è progettato come un robusto creatore di video per team, offrendo funzionalità che migliorano la collaborazione e ottimizzano i flussi di lavoro creativi. Fornisce strumenti per processi di revisione e approvazione efficienti e gestione centralizzata dei file, garantendo progetti di team senza intoppi.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per la coerenza del marchio?

HeyGen include funzionalità complete del Kit del Marchio, permettendo ai team di mantenere una coerenza di branding in tutti i contenuti video di marketing. Puoi gestire i tuoi file creativi, utilizzare una libreria di contenuti condivisa e persino applicare watermarking per una gestione avanzata dei diritti digitali.

Come assicura HeyGen un output video di alta qualità?

HeyGen agisce come un sofisticato editor video, fornendo una ricca libreria di contenuti e vari modelli per garantire una produzione video di alta qualità. Puoi facilmente incorporare registrazioni dello schermo ed esportare i tuoi video di marketing finali in formati come MP4, pronti per qualsiasi piattaforma.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo