Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video istruttivo raffinato di 45 secondi per i product manager SaaS focalizzato sul miglioramento del processo di onboarding degli utenti. Questo video dovrebbe presentare un'estetica visiva pulita e professionale con musica di sottofondo delicata e sottotitoli precisi, sfruttando i modelli e le scene personalizzabili di HeyGen per dimostrare un coinvolgimento efficace degli utenti alla prima esperienza.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di onboarding per dipendenti di 60 secondi rivolto ai professionisti delle risorse umane, mostrando come introdurre senza problemi i nuovi assunti alla cultura aziendale. Il tono dovrebbe essere amichevole e incoraggiante, con una colonna sonora professionale ma rilassante, utilizzando avatar AI di alta qualità e la capacità di trasformare il testo in video per fornire informazioni chiave in un formato coinvolgente.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video tutorial dinamico di 30 secondi per sviluppatori o specialisti di prodotto che spiega una nuova funzionalità software. Lo stile visivo dovrebbe essere istruttivo e coinvolgente con audio nitido, progettato per semplificare i passaggi complessi, sfruttando appieno il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen e l'ampia libreria multimediale/supporto di stock per creare "video tutorial" accattivanti e digeribili.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video di Onboarding per Piattaforme di Streaming

Crea facilmente video di onboarding coinvolgenti per gli utenti e i dipendenti della tua piattaforma di streaming, garantendo un'introduzione fluida e informativa al tuo servizio.

1
Step 1
Crea la Tua Base
Inizia selezionando un modello professionale o inserendo il tuo script per sfruttare le nostre capacità di trasformazione del testo in video, avviando efficacemente il tuo progetto di video di onboarding.
2
Step 2
Personalizza Visivi e Branding
Personalizza il tuo video aggiungendo avatar AI, integrando media dalla nostra libreria e applicando i colori e il logo unici del tuo marchio per un aspetto coerente.
3
Step 3
Genera Voiceover e Sottotitoli
Migliora la chiarezza e l'accessibilità generando voiceover naturali dal tuo script e aggiungendo automaticamente sottotitoli/caption accurati al tuo video.
4
Step 4
Esporta e Condividi Senza Problemi
Finalizza il tuo video di onboarding regolando il suo rapporto d'aspetto per varie piattaforme, quindi esportalo facilmente per offrire un'esperienza raffinata ai tuoi nuovi utenti o dipendenti.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Creazione Rapida di Video Alimentata da AI

Genera rapidamente diversi video di onboarding e tutorial utilizzando modelli personalizzabili e AI, riducendo significativamente il tempo e lo sforzo di produzione.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di onboarding di alta qualità?

HeyGen agisce come un potente creatore di video di onboarding, permettendoti di generare rapidamente video di onboarding professionali utilizzando la trasformazione del testo in video da uno script e modelli personalizzabili. Questo semplifica l'intero processo, rendendo facile produrre contenuti coinvolgenti per il tuo programma di onboarding.

Quali tipi di video di onboarding efficaci posso produrre con HeyGen?

Con HeyGen, puoi creare diversi tipi di video di onboarding, inclusi video completi di onboarding per dipendenti, guide efficaci per l'onboarding degli utenti e tutorial coinvolgenti per l'onboarding dei clienti. Sfrutta i nostri avatar AI per personalizzare queste esperienze per un impatto massimo.

HeyGen può integrare il branding personalizzato nei contenuti della mia piattaforma di video di onboarding?

Assolutamente, HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori del marchio direttamente nei tuoi video di onboarding, garantendo coerenza nei risultati del tuo creatore di video di onboarding per piattaforme di streaming. Questo assicura un'esperienza di marca senza soluzione di continuità per ogni nuovo assunto o utente.

HeyGen offre capacità avanzate di AI per creare video di onboarding dinamici?

HeyGen utilizza AI all'avanguardia per varie funzionalità, come la generazione di voice over AI realistici e sottotitoli, migliorando i tuoi video di onboarding. I nostri avatar AI ti permettono ulteriormente di creare personaggi coinvolgenti e coerenti per i tuoi video di formazione aziendale senza bisogno di telecamere o attori.

