Creatore di Video Storie per Creare Video Coinvolgenti con AI

Crea storie accattivanti per i social media utilizzando i nostri modelli e scene intuitivi per visuali sorprendenti.

Immagina di creare un video di 30 secondi che racconti una storia di brand avvincente, su misura per giovani imprenditori, utilizzando le capacità del "creatore di video storie" di HeyGen. Lo stile visivo dovrebbe essere energico con grafiche moderne e una musica di sottofondo vivace, completato da una chiara voce narrante AI generata direttamente dal tuo script utilizzando la funzione 'Testo-a-video da script'.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Come possono i piccoli imprenditori lanciare efficacemente un nuovo prodotto? Crea un annuncio animato professionale di 45 secondi rivolto a loro, impiegando animazioni 3D pulite e visivamente coinvolgenti e una voce narrante AI calma e autorevole fornita da uno degli 'avatar AI' personalizzabili di HeyGen per mostrare le tue offerte. Questo suggerimento sfrutta l'aspetto del "creatore di video AI".
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video esplicativo animato informativo di 60 secondi per educatori per semplificare concetti complessi, rivolto a studenti e apprendenti di tutte le età. Abbraccia uno stile di animazione illustrativo e fantasioso con una voce narrante amichevole e chiara, garantendo accessibilità e ritenzione con 'Sottotitoli/caption' generati automaticamente. Questo mette in evidenza il "creatore di video animati" per contenuti educativi.
Prompt di Esempio 3
Genera un reel dinamico di 15 secondi per i social media per i marketer, concentrandoti sulla creazione di contenuti rapidi e coinvolgenti con il massimo impatto. Questo video dovrebbe presentare tagli veloci, musica di sottofondo di tendenza, animazioni di testo d'impatto e una voce narrante AI concisa, tutto costruito in modo efficiente utilizzando i 'Modelli & scene' diversificati di HeyGen e sottolineando le "opzioni di personalizzazione" per adattarsi a qualsiasi brand.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Storie

Trasforma rapidamente le idee in video storie coinvolgenti con il nostro intuitivo creatore di video AI, perfetto per catturare il tuo pubblico.

1
Step 1
Crea la Tua Storia
Inizia selezionando da una varietà di "modelli e scene" professionali per avviare il tuo video storie con un design pronto all'uso.
2
Step 2
Personalizza Visuali e Audio
Personalizza il tuo video aggiungendo elementi dalla nostra vasta "libreria multimediale/supporto stock", incorporando animazioni personalizzate e generando voci narranti dinamiche.
3
Step 3
Rifinisci e Lucida
Affina il tuo video storie con precisione. Utilizza l'intuitivo "Editor Video" per regolare tempi, transizioni ed elementi per un'esperienza di visione senza soluzione di continuità.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta perfezionato, genera il tuo video e "scarica i video" nel formato MP4 ottimale, quindi condividilo facilmente sulle tue piattaforme social media.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Storie di Successo dei Clienti

.

Produci testimonianze e casi studio dei clienti coinvolgenti con video AI, costruendo fiducia e dimostrando valore.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei progetti video creativi?

HeyGen potenzia i tuoi sforzi creativi fungendo da intuitivo creatore di video AI, permettendoti di dare vita a storie avvincenti utilizzando avatar AI e una vasta gamma di modelli personalizzabili. Questa piattaforma semplifica il processo di generazione di contenuti video animati coinvolgenti.

Quali strumenti offre HeyGen per trasformare gli script in contenuti video coinvolgenti?

HeyGen sfrutta la tecnologia AI avanzata per trasformare automaticamente i tuoi script scritti in video raffinati, completi di generazione di voce narrante di alta qualità e sottotitoli sincronizzati. Questo processo efficiente rende HeyGen un creatore di video indispensabile per una creazione di contenuti semplificata.

Posso personalizzare l'aspetto visivo e il branding dei miei video creati con HeyGen?

Assolutamente, HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, inclusi controlli di branding robusti per incorporare i tuoi loghi e colori del brand, assicurando che i tuoi video si allineino perfettamente con la tua identità. L'editor drag-and-drop intuitivo consente una facile personalizzazione di modelli e scene, rendendoti l'editor video definitivo.

Come supporta HeyGen la creazione e distribuzione di video per varie piattaforme?

HeyGen ti consente di creare e scaricare video in vari rapporti d'aspetto e nel formato MP4 ampiamente compatibile, rendendoli altamente adatti per l'integrazione sui social media e su diverse piattaforme. Questa versatilità assicura che i tuoi sforzi di creazione video raggiungano efficacemente il pubblico previsto attraverso i canali.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo