Creatore di Video per Startup: Creazione AI per il Tuo Business

Trasforma i tuoi script in video di marketing coinvolgenti per i social media e contenuti esplicativi, sfruttando la potente tecnologia di Testo a video da script.

Immagina un video ispiratore di 30 secondi rivolto ad aspiranti imprenditori e proprietari di piccole imprese. Lo stile visivo è moderno e pulito, con tagli rapidi di individui diversi che lanciano le loro attività, accompagnati da una colonna sonora vivace e una voce narrante calda e amichevole. Questo video dovrebbe evidenziare come i modelli personalizzabili di HeyGen e la potente funzionalità "Modelli e scene" li rendano un "creatore di video AI" per la loro startup, portando facilmente alla vita la storia del loro brand.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo informativo di 45 secondi progettato per startup tecnologiche e aziende SaaS che cercano di semplificare le loro offerte di prodotti. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e animato, con un focus sulla chiara visualizzazione dei dati e una voce AI nitida e articolata che spiega caratteristiche complesse. Utilizza la funzionalità "Testo a video da script" di HeyGen per dimostrare quanto facilmente si possano generare "video esplicativi" da contenuti scritti, rendendo accessibili concetti avanzati.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di marketing dinamico di 60 secondi rivolto a responsabili marketing e strateghi dei social media. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce, di tendenza e coinvolgente, con colori vivaci, musica di sottofondo accattivante e transizioni rapide adatte a varie piattaforme. Mostra come gli "avatar AI" di HeyGen e la funzionalità di "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" consentano un rapido adattamento per diversi "video sui social media", massimizzando la portata e l'impatto con contenuti professionali pronti per la pubblicazione.
Prompt di Esempio 3
Produci un video professionale di 30 secondi per professionisti impegnati e solopreneur in cerca di una soluzione di "creazione video facile" per le comunicazioni aziendali. Lo stile visivo è semplice ed efficiente, con grafiche pulite e una voce narrante calma e autorevole, che trasmette competenza e affidabilità. Sottolinea come l'ampia "Libreria multimediale/supporto stock" di HeyGen semplifichi il processo di creazione di presentazioni raffinate e contenuti di "creatore di video aziendali" senza bisogno di competenze avanzate di editing.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Creatore di Video per Startup

Crea rapidamente video coinvolgenti per la tua startup utilizzando strumenti AI intuitivi e funzionalità professionali, progettati per aiutarti a distinguerti.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto
Inizia il tuo progetto video convertendo il tuo script in un video coinvolgente utilizzando la nostra potente funzionalità di testo a video, rendendo la creazione video senza sforzo.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Dai vita ai tuoi contenuti scegliendo tra i nostri diversi avatar AI professionali, assicurandoti che il tuo messaggio venga trasmesso in modo chiaro e professionale.
3
Step 3
Applica la Tua Identità di Brand
Mantieni la coerenza del brand utilizzando i nostri controlli di branding per integrare il tuo logo, colori personalizzati e font direttamente nel tuo video.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video e poi esportalo in vari rapporti d'aspetto, ottimizzati per diverse piattaforme per raggiungere efficacemente il tuo pubblico di riferimento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra il Successo dei Clienti

.

Sviluppa video AI di impatto che evidenziano le testimonianze dei clienti per costruire fiducia e dimostrare il valore del prodotto.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il processo di creazione video per le aziende?

HeyGen è un intuitivo creatore di video AI che semplifica la creazione di video. Con i suoi modelli personalizzabili e le capacità di testo a video, puoi facilmente produrre video online di alta qualità per varie esigenze aziendali.

Posso creare video di marketing personalizzati con avatar AI usando HeyGen?

Sì, HeyGen ti consente di creare video di marketing coinvolgenti con avatar AI realistici. La nostra piattaforma include anche controlli di branding, permettendoti di integrare senza problemi il tuo Kit di Brand per un'identità visiva coerente in tutti i tuoi contenuti di creatore di video aziendali.

Che tipi di video posso creare con la funzionalità di testo a video di HeyGen?

La potente funzionalità di testo a video di HeyGen ti permette di produrre una vasta gamma di contenuti, dai video esplicativi di impatto alle comunicazioni interne efficienti. Puoi trasformare facilmente gli script in video professionali completi di sottotitoli generati automaticamente.

HeyGen è adatto per produrre rapidamente video professionali per i social media?

Assolutamente. HeyGen è un creatore di video per startup ideale, offrendo strumenti per produrre rapidamente video professionali per i social media. Con funzionalità come il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e una robusta libreria multimediale, puoi assicurarti che i tuoi contenuti siano perfettamente ottimizzati per qualsiasi piattaforma.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo