Immagina un video ispiratore di 30 secondi rivolto ad aspiranti imprenditori e proprietari di piccole imprese. Lo stile visivo è moderno e pulito, con tagli rapidi di individui diversi che lanciano le loro attività, accompagnati da una colonna sonora vivace e una voce narrante calda e amichevole. Questo video dovrebbe evidenziare come i modelli personalizzabili di HeyGen e la potente funzionalità "Modelli e scene" li rendano un "creatore di video AI" per la loro startup, portando facilmente alla vita la storia del loro brand.

