Crea un video tutorial di 1 minuto che mostri quanto sia facile per i creatori di contenuti utilizzare HeyGen come editor video online per Snapchat. Lo stile visivo dovrebbe essere chiaro e conciso, con una voce fuori campo amichevole e informativa e una musica di sottofondo vivace. Metti in evidenza la potente funzione di Sottotitoli/caption di HeyGen per dimostrare quanto sia semplice aggiungere e personalizzare automaticamente i sottotitoli per una condivisione immediata e una migliore accessibilità sulle app di social media.

