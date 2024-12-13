Creatore di Video Semplice: Crea Video Straordinari Senza Sforzo

Trasforma le idee in contenuti coinvolgenti senza sforzo con la nostra interfaccia intuitiva, potenziata dalle potenti capacità di Text-to-video da script.

Crea un video esplicativo di 1 minuto rivolto a imprenditori esperti di tecnologia, mostrando come l'editor video online di HeyGen semplifica compiti complessi. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno con transizioni rapide, accompagnato da una voce narrante AI vivace che enfatizza la potenza degli strumenti basati su AI e la capacità efficiente di generazione di Voiceover di HeyGen.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video istruttivo di 90 secondi per proprietari di piccole imprese, dimostrando la semplicità dell'interfaccia intuitiva di HeyGen come soluzione completa per l'editing video. Adotta un approccio visivo pulito e minimalista con una guida chiara e passo-passo e una voce narrante calma e professionale, evidenziando la facilità di utilizzo dei vari Template e scene di HeyGen.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di marketing dinamico di 2 minuti rivolto a specialisti del marketing digitale, illustrando come possano modificare rapidamente i video e adattarli su diverse piattaforme. Lo stile visivo dovrebbe essere energico e coinvolgente, mostrando vari rapporti d'aspetto, supportato da una voce narrante energica e motivazionale che presenta il potente ridimensionamento e esportazione dei rapporti d'aspetto di HeyGen per una massima portata.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di 45 secondi di presentazione creativa per creatori di contenuti, enfatizzando l'editing senza sforzo e le capacità innovative di HeyGen. Lo stile visivo dovrebbe essere artistico e visivamente accattivante, con movimenti di camera fluidi, abbinati a una voce AI conversazionale generata utilizzando il Text-to-video da script, per evidenziare quanto rapidamente i creatori possano dare vita ai loro script.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Semplice

Crea video straordinari con facilità utilizzando il nostro creatore di video semplice, progettato per un editing senza sforzo e risultati rapidi, trasformando le tue idee in contenuti professionali.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto
Inizia il tuo video con facilità utilizzando il nostro creatore di video semplice, scegliendo tra una selezione di template di tendenza o partendo da zero.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Basati su AI
Migliora il tuo messaggio con strumenti basati su AI, inclusi voiceover professionali o avatar AI realistici, per presentare il tuo contenuto in modo dinamico.
3
Step 3
Rifinisci il Tuo Video
Utilizza il nostro editor video online intuitivo per aggiungere sottotitoli, stili personalizzati o rimuovere sfondi, assicurando che il tuo video sia rifinito e d'impatto.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video esportandolo in vari rapporti d'aspetto, pronto per una condivisione fluida sui social media o per essere incorporato nel tuo sito web.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra il Successo dei Clienti

.

Trasforma facilmente le testimonianze dei clienti in video coinvolgenti basati su AI, costruendo fiducia e credibilità per il tuo brand.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video per il marketing?

HeyGen agisce come un creatore di video semplice, sfruttando strumenti basati su AI per semplificare l'intero processo. La sua interfaccia intuitiva consente un editing senza sforzo, permettendoti di creare rapidamente video di marketing coinvolgenti.

Quali strumenti basati su AI offre HeyGen per l'editing video?

HeyGen fornisce strumenti avanzati basati su AI come avatar AI realistici e sofisticati AI Text to Speech per voiceover professionali. Questa soluzione completa per l'editing video semplifica compiti complessi come la generazione di voiceover e il text-to-video da script, migliorando la tua esperienza con l'editor video online.

Posso personalizzare i miei video con lo stile del mio brand in HeyGen?

Sì, HeyGen offre ampi controlli di branding, permettendoti di incorporare il tuo logo e colori specifici per stili e immagini personalizzati. Puoi anche utilizzare la nostra ampia selezione di template di tendenza per creare rapidamente video brandizzati che si allineano con la tua estetica.

Come può HeyGen aiutarmi a modificare e condividere rapidamente i video?

Come editor video online efficiente, HeyGen ti consente di modificare rapidamente i video utilizzando la sua funzionalità intuitiva di drag and drop e la robusta libreria multimediale. Una volta completato il tuo video, puoi esportarlo facilmente in vari rapporti d'aspetto, pronto per la condivisione sui social media.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo