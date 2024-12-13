creatore di video da passerella per Generazione Video AI

Ottimizza la tua produzione video con l'AI. Genera video di marketing professionali istantaneamente utilizzando la nostra funzione di testo-a-video da script.

Crea un segmento accattivante di 30 secondi "creatore di video da passerella" pensato per gli appassionati di moda e i modelli emergenti, mettendo in mostra i punti salienti delle nuove collezioni con immagini dinamiche e una colonna sonora vivace. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per una rappresentazione diversificata dei modelli e la generazione di Voiceover per aggiungere un tocco professionale, perfetto per contenuti coinvolgenti sui social media.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video esplicativo di marketing di 45 secondi rivolto a piccoli imprenditori e marketer digitali, che dimostri la rapida configurazione di un nuovo prodotto SaaS. Questo pezzo informativo "generatore di video AI" dovrebbe avere uno stile visivo pulito e moderno con una narrazione chiara e concisa, costruito in modo efficiente utilizzando la funzione di testo-a-video da script di HeyGen e i modelli e le scene pre-progettati per ottimizzare il processo di produzione.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa una presentazione educativa "testo a video" di 60 secondi rivolta a creatori di contenuti ed educatori online, trasformando un argomento complesso in un formato facilmente digeribile. Il video dovrebbe presentare uno stile visivo coinvolgente con filmati di repertorio variati e un tono audio amichevole e informativo, sfruttando i sottotitoli di HeyGen per l'accessibilità e il supporto della libreria multimediale/stock per immagini ricche.
Prompt di Esempio 3
Produci un breve racconto artistico di 20 secondi "immagine a video" per fotografi e artisti, trasformando una serie di immagini di alta qualità in una storia cinematografica. Questo pezzo, un vero esempio di cinema moderno, dovrebbe possedere uno stile visivo ricco e artistico con musica di sottofondo evocativa e narrazione minima, ottimizzato senza soluzione di continuità per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video HeyGen

Trasforma senza sforzo le tue idee in video professionali di alta qualità per qualsiasi piattaforma, ottimizzando il tuo processo creativo con strumenti potenziati dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia creando il tuo script video. La funzione di testo-a-video da script di HeyGen ti consente di inserire facilmente i tuoi contenuti per formare la base del tuo video.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per presentare il tuo messaggio. Questi presentatori realistici danno vita al tuo script, aggiungendo un tocco umano ai tuoi contenuti video.
3
Step 3
Migliora con Voiceover
Eleva il tuo video con voiceover dal suono naturale. Utilizza la generazione di Voiceover di HeyGen per aggiungere una narrazione coinvolgente che si abbina perfettamente al tuo script e alla performance dell'avatar.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza la tua creazione personalizzando i rapporti d'aspetto per diverse piattaforme. Con il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen, puoi scaricare il tuo video rifinito nel formato ideale per la condivisione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Corsi Educativi

.

Crea in modo efficiente un alto volume di corsi video coinvolgenti, espandendo la tua portata ed educando un pubblico globale più ampio.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen trasformare il testo in contenuti video coinvolgenti?

HeyGen sfrutta il suo avanzato generatore di video AI per convertire senza sforzo i tuoi script in narrazioni video avvincenti. Questa potente funzione di testo-a-video, combinata con avatar AI realistici, consente ai creatori di contenuti di produrre video di alta qualità con facilità.

Quali opzioni creative offre HeyGen per il marketing e i social media?

HeyGen offre un robusto creatore di video AI progettato per contenuti di marketing e social media, permettendoti di produrre video di alta qualità con facilità. Utilizza modelli personalizzabili, controlli di branding e ridimensionamento del rapporto d'aspetto per ottimizzare la produzione video per varie piattaforme.

Come facilita HeyGen la generazione di video di alta qualità?

HeyGen consente agli utenti di ottenere una generazione di video di alta qualità attraverso le sue capacità AI complete, inclusi avatar AI personalizzabili e generazione di voiceover professionale. I creatori di contenuti possono ulteriormente migliorare la loro produzione cinematografica con librerie multimediali integrate e sottotitoli automatici, ottimizzando l'intero processo di produzione.

HeyGen può servire come un versatile creatore di video AI per progetti diversi?

Assolutamente, HeyGen funziona come un versatile creatore di video AI, permettendo ai creatori di contenuti di affrontare una vasta gamma di progetti cinematografici dal concetto al completamento. Le sue caratteristiche complete, inclusi testo-a-video e avatar AI avanzati, lo rendono uno strumento ideale per qualsiasi esigenza di generazione video.

