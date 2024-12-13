Project Pitch Video Maker per Presentazioni Coinvolgenti

Trasforma facilmente il tuo script in un video pitch dinamico che cattura il tuo pubblico con potenti capacità di text-to-video.

Crea un video tecnico di 1 minuto per sviluppatori software, dimostrando i passaggi di integrazione di una nuova API. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e schematico, incorporando registrazioni dello schermo e diagrammi, completati da una narrazione chiara e precisa generata tramite la funzione "Voiceover generation" di HeyGen da un "AI script editor". Questo "software di presentazione video" mira a semplificare i processi di configurazione complessi.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video dinamico di 45 secondi con "project pitch video maker" per fondatori di startup, progettato per catturare rapidamente l'attenzione degli investitori. Visualizzalo con un'estetica moderna e coinvolgente utilizzando tagli rapidi e testo animato, con un sicuro "AI avatar" per trasmettere il messaggio chiave. L'audio dovrebbe essere vivace e professionale, sfruttando gli "AI avatars" di HeyGen per una presentazione raffinata che potrebbe utilizzare "video templates".
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video istruttivo di 90 secondi rivolto a ingegneri junior, spiegando tecniche avanzate di risoluzione dei problemi per il nostro prodotto. Lo stile visivo sarà un video esplicativo con grafica animata e testo chiaro sullo schermo, supportato da una narrazione amichevole e istruttiva con "Clean Audio" e "Sottotitoli/didascalie" accurati per l'accessibilità, una capacità di HeyGen. Questo "strumento di presentazione video" dovrebbe essere facile da seguire.
Prompt di Esempio 3
Genera un aggiornamento sprint conciso di 30 secondi per stakeholder e team leader, evidenziando i progressi chiave e le prossime tappe. Utilizza uno stile visivo diretto e professionale 'talking head', ottimizzando per varie piattaforme usando le "Aspect-ratio resizing & exports" di HeyGen. L'audio dovrebbe essere autorevole e chiaro, garantendo un aggiornamento d'impatto per il massimo coinvolgimento tramite "funzionalità AI-powered".
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Usare il Nostro Project Pitch Video Maker

Crea rapidamente e facilmente video pitch di progetto coinvolgenti con la nostra piattaforma AI-powered, progettata per dare vita alle tue idee e impressionare il tuo pubblico.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script di Progetto
Inizia incollando lo script del tuo progetto nella piattaforma. La nostra funzione di Text-to-video from script genererà automaticamente le scene iniziali, gettando le basi per il tuo video pitch.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Elementi Visivi
Sfoglia la nostra vasta libreria di Templates & scenes per trovare lo stile visivo perfetto per il tuo pitch. Personalizza sfondi, aggiungi media di stock e organizza gli elementi con facilità.
3
Step 3
Aggiungi la Tua Narrazione
Migliora il tuo pitch con una voce coinvolgente. Utilizza la nostra Voiceover generation per creare una narrazione dal suono naturale, o registra la tua voce direttamente all'interno della piattaforma per un tocco personale.
4
Step 4
Esporta il Tuo Capolavoro
Rivedi il tuo video pitch di progetto completo, assicurandoti che ogni dettaglio sia perfetto. Una volta soddisfatto, Esporta il tuo video in alta definizione, pronto per catturare i tuoi stakeholder.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira il Pubblico con Pitch Coinvolgenti

.

Crea presentazioni video persuasive e ispiratrici che catturano il tuo pubblico, stimolando l'engagement e l'investimento nelle tue idee di progetto.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di presentazioni video professionali?

HeyGen ti consente di creare facilmente presentazioni video coinvolgenti utilizzando funzionalità AI-powered. Sfrutta la nostra vasta libreria di modelli video personalizzabili, inserisci il tuo script per la generazione di text-to-video con voiceover realistici e miglioralo con avatar AI realistici e un editor drag-and-drop facile da usare.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per ottimizzare e condividere le mie presentazioni video?

HeyGen offre robuste caratteristiche tecniche come sottotitoli automatici, opzioni di rapporto d'aspetto personalizzate ed esportazioni HD cristalline per garantire che le tue presentazioni video siano impeccabili. Puoi facilmente scaricare il tuo video finito o condividerlo e incorporarlo direttamente per raggiungere un ampio pubblico.

HeyGen può convertire contenuti esistenti in presentazioni video dinamiche?

Assolutamente, HeyGen funziona come un convertitore di slide AI-to-video, trasformando le tue presentazioni statiche in contenuti video coinvolgenti. Puoi anche utilizzare il registratore dello schermo integrato, il teleprompter incorporato e le funzionalità di Clean Audio per affinare il tuo messaggio e la tua presentazione all'interno di questo strumento video di pre-produzione AI-powered.

HeyGen supporta la collaborazione di squadra e l'editing flessibile per progetti video?

Sì, HeyGen facilita l'editing video collaborativo, permettendo ai team di lavorare insieme senza problemi sui progetti. La sua interfaccia intuitiva ti consente di personalizzare facilmente il tuo design, modificare le riprese, integrare elementi da una libreria multimediale completa e aggiungere animazioni e transizioni accattivanti per una presentazione video davvero unica.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo