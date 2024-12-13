Creatore di Video di Marketing del Prodotto: Crea Demo Velocemente

Genera istantaneamente video demo di prodotto professionali utilizzando la nostra potente funzione di trasformazione del testo in video da script, risparmiando tempo e risorse.

Crea un video di lancio prodotto di 30 secondi, vivace e mirato a professionisti del marketing impegnati, mostrando una nuova funzionalità software con visuali animate eleganti e una voce narrante energica e professionale. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente una narrazione coinvolgente, dimostrando quanto facilmente possano evidenziare i benefici del prodotto con modelli video preconfezionati.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video demo prodotto dettagliato di 45 secondi rivolto a clienti B2B, spiegando le funzionalità principali di una piattaforma SaaS innovativa. Lo stile visivo dovrebbe essere raffinato e professionale, con un Avatar AI come presentatore con una voce chiara e autorevole. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per dare vita alla tua spiegazione scritta senza sforzo, evidenziando come un Generatore di Video Prodotto AI semplifichi spiegazioni complesse.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video accattivante di 15 secondi per i social media per aziende di e-commerce, promuovendo una vendita lampo su un nuovo gadget alla moda. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere veloce e dinamico con grafica ricca, video e risorse musicali dalla libreria multimediale/supporto stock, accompagnato da musica vivace e sottotitoli/caption prominenti per attirare l'attenzione anche senza audio. Questo formato rapido e coinvolgente è facile da personalizzare per varie piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Crea un video istruttivo di 60 secondi per utenti di software esistenti, spiegando passo dopo passo una nuova funzionalità complessa con registrazioni dello schermo chiare e una generazione di voce narrante accessibile. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e user-friendly, con sottotitoli/caption forniti per l'accessibilità. Questo creatore di video prodotto aiuta a trasformare uno script dettagliato in una guida coinvolgente, semplificando l'apprendimento per il tuo pubblico.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Marketing del Prodotto

Crea video di marketing del prodotto coinvolgenti senza sforzo con la nostra piattaforma intuitiva, progettata per aiutarti a mostrare i tuoi prodotti e coinvolgere il tuo pubblico.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia scrivendo o incollando il tuo script di video marketing del prodotto. La nostra piattaforma può quindi trasformare il tuo testo in visuali coinvolgenti e contenuti parlati.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per presentare il tuo messaggio di prodotto, migliorando il coinvolgimento senza bisogno di un presentatore fisico.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi
Migliora il tuo video aggiungendo riprese del prodotto, grafica ricca e musica dalla nostra vasta libreria multimediale per creare un'esperienza visiva dinamica.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Visualizza in anteprima il tuo video di marketing del prodotto completo. Poi, esportalo in vari rapporti d'aspetto, perfettamente ottimizzati per i social media e altre piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo dei Clienti

.

Evidenzia esperienze positive dei clienti con testimonianze video potenziate dall'AI, costruendo fiducia e credibilità per il tuo prodotto.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di marketing del prodotto?

HeyGen è un avanzato Generatore di Video Prodotto AI progettato per ottimizzare il tuo flusso di lavoro. Ti consente di trasformare uno script in video di marketing del prodotto coinvolgenti rapidamente, utilizzando Avatar AI realistici e scene dinamiche per catturare il tuo pubblico.

HeyGen può creare video demo di prodotto coinvolgenti?

Assolutamente. HeyGen offre una gamma di modelli di video prodotto e un editor drag-and-drop facile da usare, permettendoti di produrre video demo di prodotto professionali con facilità. Puoi integrare grafica ricca, video e risorse musicali per mettere in risalto le migliori caratteristiche del tuo prodotto.

Quali funzionalità sono disponibili per personalizzare i video prodotto AI?

HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per i tuoi video prodotto AI. Puoi controllare il branding con il tuo logo e colori, selezionare da una vasta libreria multimediale con supporto stock, e aggiungere voiceover AI e sottotitoli per assicurarti che il tuo messaggio sia perfettamente trasmesso.

HeyGen supporta voiceover e sottotitoli per i video prodotto?

Sì, HeyGen rende incredibilmente semplice migliorare i tuoi video prodotto con voiceover di alta qualità e sottotitoli precisi. Questo assicura che il tuo messaggio sia accessibile e d'impatto, aiutandoti a creare contenuti raffinati e professionali per varie piattaforme.

