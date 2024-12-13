Creatore di Video Esplicativi di Prodotto: Crea Spiegazioni Straordinarie

Crea facilmente video esplicativi animati professionali con la creazione video potenziata dall'AI, semplificando il tuo processo attraverso il testo-a-video da script intuitivo.

Crea un video esplicativo animato di 45 secondi rivolto ai nuovi fondatori di startup che desiderano comprendere rapidamente la proposta di valore di un prodotto SaaS. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno, pulito e coinvolgente, con musica di sottofondo allegra e amichevole. Utilizza i "Template e scene" di HeyGen per assemblare rapidamente gli elementi visivi chiave e presentare un messaggio chiaro e conciso.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video esplicativo di prodotto dinamico di 60 secondi rivolto a professionisti del marketing impegnati che devono comprendere i benefici di un nuovo aggiornamento software. Adotta uno stile visivo professionale e leggermente futuristico con voiceover nitidi e informativi e una colonna sonora ispirata alla tecnologia. Sfrutta gli "avatar AI" di HeyGen per trasmettere i messaggi chiave, aggiungendo un tocco personalizzato e innovativo alla presentazione.
Prompt di Esempio 2
Produci un video conciso di 30 secondi che spiega un concetto scientifico complesso agli studenti delle scuole superiori, rendendolo accessibile e facile da comprendere. L'estetica visiva dovrebbe essere colorata e illustrativa, incorporando semplici animazioni, accompagnate da una narrazione chiara e incoraggiante. Usa la funzione "testo-a-video da script" di HeyGen per convertire senza sforzo i tuoi contenuti educativi in immagini coinvolgenti e generare la corrispondente "generazione di voiceover".
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video esplicativo persuasivo di 90 secondi che mostri le caratteristiche uniche di un gadget ecologico per consumatori attenti all'ambiente. Il video dovrebbe avere uno stile visivo naturale e terroso con musica strumentale rilassante, evidenziando i benefici del prodotto attraverso scenari relazionabili. Personalizza il tuo video esplicativo utilizzando la "Libreria multimediale/supporto stock" di HeyGen per selezionare immagini pertinenti che risuonino con il pubblico di riferimento ed esporta in "Ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto" ottimali per varie piattaforme social.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Esplicativi di Prodotto

Sfrutta la creazione video potenziata dall'AI per progettare rapidamente video esplicativi animati accattivanti che mostrano efficacemente il tuo prodotto.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo script, quindi sfrutta la nostra funzione di creazione testo-a-video per generare automaticamente la base del tuo video.
2
Step 2
Seleziona Immagini e Modelli
Scegli da una libreria diversificata di modelli video e personalizza le scene con avatar AI, media stock e animazioni coinvolgenti.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Branding
Migliora il tuo video con voiceover professionali generati dall'AI, assicurando che il tuo messaggio venga ascoltato in modo chiaro e professionale.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video Esplicativo
Finalizza il tuo video esplicativo ed esportalo come video MP4 in vari rapporti d'aspetto, pronto per il tuo sito web o i canali social media.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia Storie di Successo dei Clienti

.

Trasforma le testimonianze dei clienti in storie di successo video persuasive potenziate dall'AI, costruendo fiducia e dimostrando il valore reale del tuo prodotto.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video esplicativi animati?

HeyGen sfrutta la creazione video avanzata potenziata dall'AI per ottimizzare la produzione di video esplicativi animati. Gli utenti possono scegliere tra una vasta gamma di avatar AI e utilizzare le capacità di testo-a-video per dare vita ai loro script senza sforzo.

Posso personalizzare i miei video esplicativi con un branding unico in HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding completi, permettendo agli utenti di personalizzare i loro video esplicativi con font, colori e loghi personalizzati. Puoi anche incorporare i tuoi media nei modelli video per mantenere un'identità di marca coerente.

Quali risorse creative sono disponibili all'interno di HeyGen per migliorare i miei video di prodotto?

HeyGen offre una ricca libreria visiva, media stock ed elementi animati per migliorare i tuoi video di prodotto e altri progetti creativi. Puoi anche generare voiceover dal suono naturale e utilizzare sottotitoli per trasmettere efficacemente il tuo messaggio.

HeyGen è una piattaforma accessibile per creare video esplicativi straordinari senza competenze di editing estese?

Sì, HeyGen è progettato come un software di video esplicativi intuitivo e facile da usare, rendendo la creazione video potenziata dall'AI accessibile a tutti. I suoi strumenti drag-and-drop e i modelli video predefiniti consentono agli utenti di creare video esplicativi straordinari con facilità, indipendentemente dalla loro esperienza di editing.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo