Il tuo Creatore di Video Pitch AI per Vincere Investimenti
Trasforma senza sforzo il tuo script in un video pitch coinvolgente utilizzando le nostre avanzate capacità di testo in video e impressiona gli investitori.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Progetta un video di 45 secondi specificamente per i team di vendita che cercano di migliorare il loro approccio con "registrazioni personalizzate". Lo stile visivo e audio dovrebbe essere elegante, moderno e persuasivo, impiegando animazioni sottili e una voce amichevole e chiara per costruire un rapporto. Evidenzia come la capacità di "generazione di voiceover" di HeyGen consenta una narrazione coerente e di alta qualità che cattura l'attenzione dei potenziali clienti.
Produci un video promozionale vivace di 30 secondi rivolto a piccoli imprenditori e professionisti del marketing, illustrando il potere dei "modelli video" per una rapida creazione di contenuti. L'estetica dovrebbe essere luminosa, energica e visivamente attraente, con transizioni vivaci e una traccia di sottofondo vivace. Mostra quanto facilmente gli utenti possano sfruttare i "Modelli e scene" diversificati di HeyGen per creare "diapositive dinamiche" che catturano immediatamente l'attenzione.
Sviluppa un video esplicativo informativo di 90 secondi su misura per project manager e team leader, dimostrando come la "narrazione video collaborativa" possa semplificare la comunicazione. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere pulito, professionale e facile da seguire, con animazioni di testo nitide e una voce calma e autorevole. Illustra la semplicità di convertire idee complesse in contenuti coinvolgenti utilizzando la funzione "Testo in video da script" di HeyGen per generare "visuali generate dall'AI" senza sforzo.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Pitch di Vendita ad Alto Impatto.
Sviluppa rapidamente video pitch di vendita coinvolgenti utilizzando l'AI, progettati per catturare l'attenzione e migliorare le prestazioni di vendita.
Costruisci Fiducia con Video di Successo del Cliente.
Produci video AI coinvolgenti di storie di successo dei clienti per aggiungere credibilità e prova sociale ai tuoi pitch e presentazioni per investitori.
Domande Frequenti
Come può HeyGen migliorare il mio video pitch o presentazione?
HeyGen trasforma i pitch deck statici in presentazioni video dinamiche e coinvolgenti utilizzando avatar AI e capacità di testo in video. Puoi creare video pitch d'impatto che si distinguono davvero per il tuo pubblico.
Posso personalizzare l'aspetto dei miei video pitch con HeyGen?
Assolutamente, HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, inclusi kit di branding personalizzati e contenuti dinamici, per garantire che la tua presentazione video si allinei perfettamente con il tuo marchio. Utilizza i nostri modelli video e visuali generate dall'AI per creare un aspetto unico e professionale.
Quali funzionalità offre HeyGen per creare rapidamente un video pitch coinvolgente?
HeyGen semplifica la creazione di pitch con il suo editor intuitivo drag-and-drop e strumenti di generazione di script. Puoi aggiungere facilmente voiceover professionali e sfruttare i modelli video per produrre rapidamente presentazioni video coinvolgenti.
Come migliorano gli avatar AI e i voiceover il mio video pitch?
Gli avatar AI realistici di HeyGen e i voiceover di alta qualità forniscono un tocco personale alla tua presentazione video senza bisogno di una telecamera. Questa tecnologia aiuta a trasmettere il tuo messaggio chiaramente e crea un'esperienza più coinvolgente per il tuo pubblico.