Il tuo Creatore di Video Pitch AI per Vincere Investimenti

Trasforma senza sforzo il tuo script in un video pitch coinvolgente utilizzando le nostre avanzate capacità di testo in video e impressiona gli investitori.

Crea un video coinvolgente di 60 secondi per startup in cerca di finanziamenti, mostrando come un "generatore di pitch deck AI" possa trasformare le loro "presentazioni coinvolgenti". Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e professionale, utilizzando grafiche pulite e immagini ispiratrici, accompagnate da una voce narrante ispiratrice e sicura. Sottolinea la facilità di creare una presentazione raffinata con gli innovativi "avatar AI" di HeyGen che danno vita al tuo messaggio.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di 45 secondi specificamente per i team di vendita che cercano di migliorare il loro approccio con "registrazioni personalizzate". Lo stile visivo e audio dovrebbe essere elegante, moderno e persuasivo, impiegando animazioni sottili e una voce amichevole e chiara per costruire un rapporto. Evidenzia come la capacità di "generazione di voiceover" di HeyGen consenta una narrazione coerente e di alta qualità che cattura l'attenzione dei potenziali clienti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video promozionale vivace di 30 secondi rivolto a piccoli imprenditori e professionisti del marketing, illustrando il potere dei "modelli video" per una rapida creazione di contenuti. L'estetica dovrebbe essere luminosa, energica e visivamente attraente, con transizioni vivaci e una traccia di sottofondo vivace. Mostra quanto facilmente gli utenti possano sfruttare i "Modelli e scene" diversificati di HeyGen per creare "diapositive dinamiche" che catturano immediatamente l'attenzione.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video esplicativo informativo di 90 secondi su misura per project manager e team leader, dimostrando come la "narrazione video collaborativa" possa semplificare la comunicazione. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere pulito, professionale e facile da seguire, con animazioni di testo nitide e una voce calma e autorevole. Illustra la semplicità di convertire idee complesse in contenuti coinvolgenti utilizzando la funzione "Testo in video da script" di HeyGen per generare "visuali generate dall'AI" senza sforzo.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Pitch

Trasforma le tue idee in video pitch coinvolgenti senza sforzo utilizzando l'AI, dallo script a presentazioni visive sorprendenti che catturano l'attenzione e producono risultati.

1
Step 1
Crea il Contenuto del Tuo Pitch
Inizia strutturando il tuo messaggio: usa il tuo script per generare scene video o scegli un modello video pre-progettato per accelerare la tua creazione. Questo avvia il tuo pitch coinvolgente.
2
Step 2
Aggiungi Elementi AI Dinamici
Migliora il tuo pitch con un avatar AI per presentare le tue idee, garantendo una consegna professionale e coinvolgente per il tuo pubblico.
3
Step 3
Personalizza i Visual del Tuo Brand
Personalizza il tuo video pitch applicando i tuoi kit di branding personalizzati, inclusi loghi e colori, per mantenere la coerenza e rafforzare l'identità del tuo brand.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Capolavoro
Finalizza il tuo video pitch con opzioni per vari rapporti d'aspetto ed esporta in qualità HD, rendendolo pronto per impressionare gli stakeholder con una presentazione raffinata.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Video Pitch Brevi e Coinvolgenti

Crea rapidamente video brevi e clip accattivanti per i social media per presentare efficacemente nuove idee o prodotti e ottenere un coinvolgimento più ampio del pubblico.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare il mio video pitch o presentazione?

HeyGen trasforma i pitch deck statici in presentazioni video dinamiche e coinvolgenti utilizzando avatar AI e capacità di testo in video. Puoi creare video pitch d'impatto che si distinguono davvero per il tuo pubblico.

Posso personalizzare l'aspetto dei miei video pitch con HeyGen?

Assolutamente, HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, inclusi kit di branding personalizzati e contenuti dinamici, per garantire che la tua presentazione video si allinei perfettamente con il tuo marchio. Utilizza i nostri modelli video e visuali generate dall'AI per creare un aspetto unico e professionale.

Quali funzionalità offre HeyGen per creare rapidamente un video pitch coinvolgente?

HeyGen semplifica la creazione di pitch con il suo editor intuitivo drag-and-drop e strumenti di generazione di script. Puoi aggiungere facilmente voiceover professionali e sfruttare i modelli video per produrre rapidamente presentazioni video coinvolgenti.

Come migliorano gli avatar AI e i voiceover il mio video pitch?

Gli avatar AI realistici di HeyGen e i voiceover di alta qualità forniscono un tocco personale alla tua presentazione video senza bisogno di una telecamera. Questa tecnologia aiuta a trasmettere il tuo messaggio chiaramente e crea un'esperienza più coinvolgente per il tuo pubblico.

