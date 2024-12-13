Creatore di Video di Formazione sull'Inclusione: Contenuti Coinvolgenti Potenziati dall'AI

Sfrutta gli avatar AI per creare video di formazione sulla diversità e l'inclusione personalizzati e coinvolgenti che risuonano con il tuo team.

Crea un video di microlearning di 45 secondi per i team HR e i nuovi assunti, progettato per introdurre il concetto di pregiudizio inconscio sul posto di lavoro. Lo stile visivo dovrebbe essere accessibile e professionale, utilizzando grafiche pulite e una voce narrante AI amichevole per spiegare idee complesse in modo semplice. Questo video sfrutterà efficacemente la generazione di voiceover di HeyGen per trasmettere il suo messaggio in modo chiaro e coinvolgente, rendendolo ideale per la formazione sull'inclusione.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video dinamico di 60 secondi rivolto a tutti i dipendenti e alla leadership aziendale, con l'obiettivo di ispirare la partecipazione a una nuova iniziativa di diversità e inclusione. La presentazione visiva dovrebbe presentare una gamma diversificata di avatar AI che interagiscono positivamente, accompagnati da una colonna sonora vivace, creando contenuti coinvolgenti. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per rappresentare visivamente vari membri del team e ruoli, promuovendo un senso di appartenenza e sensibilizzazione per i video di formazione sulla diversità e l'inclusione.
Prompt di Esempio 2
Produci un video istruttivo conciso di 30 secondi per i team leader e i manager, offrendo consigli pratici per promuovere la sicurezza psicologica durante le riunioni di team. Questo contenuto breve e coinvolgente dovrebbe impiegare uno stile visivo animato e pulito con sovrapposizioni di testo incoraggianti, trasmettendo il suo messaggio con un tono diretto e positivo. Sfruttando i Template e le scene pre-progettate di HeyGen si garantirà un processo di creazione rapido e raffinato per questo video di microlearning.
Prompt di Esempio 3
Crea un video informativo di 50 secondi rivolto ai professionisti della comunicazione e a tutti i dipendenti, spiegando l'importanza cruciale delle pratiche di comunicazione accessibili all'interno dell'organizzazione. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere calmo e informativo, mostrando esempi pratici di design accessibile garantendo sottotitoli chiari per tutto il contenuto parlato. Questo video di formazione personalizzato con AI può utilizzare efficacemente la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per migliorare la comprensione e l'inclusività per un pubblico più ampio.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Formazione sull'Inclusione

Crea video di formazione sulla diversità e l'inclusione coinvolgenti ed efficaci con avatar AI e funzionalità intelligenti, rendendo l'apprendimento accessibile e d'impatto per il tuo team.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia inserendo il tuo script di formazione nel generatore di video da testo. La nostra AI convertirà automaticamente il tuo testo in un video dinamico, formando la base del tuo contenuto di formazione sull'inclusione.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una gamma diversificata di avatar AI per rappresentare il tuo messaggio. Personalizza il loro aspetto e utilizza voiceover AI per garantire una presentazione relazionabile e coinvolgente per i tuoi video di formazione sulla diversità e l'inclusione.
3
Step 3
Aggiungi Miglioramenti Visivi
Migliora il tuo video con template video professionali, layout di scene e controlli di branding. Incorpora sottotitoli e caption per l'accessibilità, assicurando che il tuo messaggio sia chiaro e inclusivo per tutti i discenti.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta completati i tuoi video di formazione personalizzati, esportali facilmente in vari formati di aspetto. Distribuisci i tuoi video di microlearning su diverse piattaforme per promuovere una cultura lavorativa inclusiva.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Genera video e clip per i social media coinvolgenti in pochi minuti

.

Crea rapidamente video di microlearning e clip per i social media accattivanti per promuovere iniziative di diversità e inclusione su diverse piattaforme.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di formazione sulla diversità e l'inclusione coinvolgenti?

HeyGen consente alle organizzazioni di produrre video di formazione sulla diversità e l'inclusione altamente coinvolgenti con facilità. Il nostro generatore di video AI ti permette di creare contenuti d'impatto utilizzando avatar AI realistici e ricchi template, assicurando che il tuo messaggio sulla formazione all'inclusione risuoni efficacemente. Questo approccio creativo aiuta a promuovere una cultura lavorativa più inclusiva.

Posso sviluppare video di formazione personalizzati con avatar AI utilizzando HeyGen?

Sì, HeyGen ti permette di sviluppare video di formazione completamente personalizzati con avatar AI realistici. Puoi personalizzare ogni aspetto, dall'aspetto dell'avatar AI alla loro voce e script, rendendo i tuoi video di formazione personalizzati unici per i tuoi specifici obiettivi di apprendimento.

Cosa rende HeyGen un generatore di video da testo efficace per i video di formazione AI?

HeyGen si distingue come un generatore di video da testo efficace perché trasforma rapidamente ed efficientemente gli script in video di formazione AI coinvolgenti. La nostra piattaforma offre avanzati voiceover AI in più lingue e sottotitoli automatici, migliorando l'accessibilità e garantendo un'ampia diffusione per i tuoi contenuti di valore.

Come supporta HeyGen la creazione di video di formazione AI di alta qualità e con marchio?

HeyGen fornisce strumenti completi per creare video di formazione AI di alta qualità e con marchio che si allineano con l'identità della tua azienda. Puoi utilizzare template video personalizzabili, integrare il tuo logo e i colori del marchio, e accedere a una ricca libreria multimediale per produrre contenuti video di formazione personalizzati e professionali.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo