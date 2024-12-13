Creatore di Video per Feste di Laurea: Crea Ricordi Immediatamente

Crea un video di laurea personalizzato senza sforzo. Scegli tra modelli e scene straordinarie per condividere i tuoi momenti speciali con facilità.

Crea un nostalgico video di presentazione di 60 secondi per la laurea, pensato per i genitori orgogliosi e il laureato, mostrando il loro percorso con uno stile visivo caldo e seppia e una colonna sonora strumentale tenera. La robusta libreria multimediale/supporto stock di HeyGen aiuterà a compilare momenti preziosi, ulteriormente arricchiti dalla generazione opzionale di voiceover.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Genera un invito video per la festa di laurea di 30 secondi, vivace e colorato, rivolto ad amici e parenti, con una palette di colori vivaci, grafiche dinamiche e una colonna sonora pop allegra. Sfrutta i diversi modelli e scene di HeyGen per impostare rapidamente l'atmosfera festosa e creare un invito video professionale.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video di laurea personalizzato di 45 secondi, ispirando direttamente il laureato e gli amici intimi, utilizzando un'estetica visiva moderna e pulita con una colonna sonora motivazionale. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per trasmettere messaggi sentiti con chiarezza professionale.
Prompt di Esempio 3
Produci un reel di 15 secondi alla moda per la condivisione sui social media per i follower del laureato, caratterizzato da tagli rapidi, sovrapposizioni di testo audaci e una traccia musicale popolare e energica. Assicurati la massima portata e accessibilità alla visione silenziosa con la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Feste di Laurea

Crea un video di laurea memorabile con facilità. Segui questi semplici passaggi per celebrare i successi del tuo laureato.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Modello
Scegli da una vasta collezione di "modelli di video di laurea" per avviare il tuo progetto. Questo fornisce una base professionale e festosa per il tuo video celebrativo.
2
Step 2
Carica i Tuoi Ricordi
Carica le tue foto e video" direttamente dal tuo dispositivo nella "libreria multimediale/supporto stock". Questo integra senza soluzione di continuità i tuoi momenti preziosi nel progetto.
3
Step 3
Personalizza la Tua Storia
Personalizza il tuo video" aggiungendo testo, animazioni dinamiche e utilizzando la "generazione di voiceover". Adatta ogni dettaglio per riflettere il percorso unico del laureato.
4
Step 4
Esporta la Tua Celebrazione
Esporta il tuo video finito utilizzando "ridimensionamento ed esportazioni del rapporto d'aspetto" e condividilo direttamente sulle piattaforme "social media". Questo permette ad amici e familiari di unirsi alla celebrazione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Creazione Rapida di Video di Laurea con AI

.

Sfrutta la tecnologia video AI per produrre rapidamente ed efficacemente video straordinari per feste di laurea senza editing estensivo.

background image

Domande Frequenti

Quali caratteristiche rendono HeyGen il miglior creatore di video di laurea?

HeyGen offre un intuitivo creatore di video online con una varietà di modelli di video di laurea, permettendoti di caricare facilmente le tue foto e video. Crea rapidamente un video di laurea personalizzato e senza tempo, anche senza esperienza necessaria.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per la mia presentazione di laurea?

HeyGen offre un'ampia personalizzazione per personalizzare il tuo video di laurea. Puoi facilmente aggiungere musica, includere animazioni di testo dinamiche e persino utilizzare la generazione di voiceover per un tocco unico, rendendo la tua presentazione di laurea davvero speciale.

HeyGen utilizza l'AI per migliorare i video di laurea?

Sì, HeyGen integra potenti funzionalità AI per elevare il tuo video di laurea. Sfrutta i nostri avatar AI e la generazione avanzata di voiceover per aggiungere un elemento professionale e coinvolgente alla tua narrazione, facendo risaltare il tuo video.

Come posso condividere il mio video di laurea completato da HeyGen?

Una volta che il tuo video di laurea è perfetto, HeyGen rende la condivisione sui social media semplice. Puoi facilmente esportare il tuo video in vari rapporti d'aspetto, assicurandoti che appaia fantastico quando condiviso con familiari e amici su tutte le piattaforme.

