Creatore di Video per Raccolte Fondi: Crea Campagne di Impatto

Crea video di raccolta fondi di impatto e condividi efficacemente la missione della tua organizzazione sfruttando la potente funzione di testo-a-video di HeyGen.

Crea un video di raccolta fondi di 60 secondi che metta in evidenza l'impatto diretto delle donazioni sui beneficiari, utilizzando testimonianze commoventi e un potente storytelling visivo. Rivolto a potenziali donatori e al pubblico generale, il video dovrebbe avere un tono edificante e speranzoso con musica di sottofondo ispiratrice e una voce narrante chiara. Utilizza la generazione di voiceover di HeyGen per garantire una narrazione professionale e coinvolgente che trasmetta l'urgenza e lo scopo della missione della tua organizzazione.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di invito energico di 45 secondi utilizzando un creatore di video per raccolte fondi per promuovere un prossimo gala di beneficenza, mostrando i dettagli chiave dell'evento e un chiaro invito all'azione per le prenotazioni e l'acquisto dei biglietti. Questo video è rivolto ai membri della comunità e ai potenziali partecipanti, con visuali vivaci, musica di sottofondo celebrativa e testo facile da leggere. Sfrutta i modelli e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente un annuncio coinvolgente e dall'aspetto professionale che si distingua sui social media.
Prompt di Esempio 2
Produci un video breve autentico di 30 secondi che metta in luce la dedizione dei volontari per un'organizzazione locale, condividendo le loro motivazioni e il lavoro dietro le quinte che svolgono. Questo mira a ispirare nuovi volontari e ringraziare i sostenitori esistenti, con uno stile visivo intimo, musica di sottofondo delicata e audio amichevole e conversazionale. Migliora la narrazione integrando filmati pertinenti dalla libreria multimediale/stock di HeyGen per completare qualsiasi contenuto generato dagli utenti, aggiungendo una finitura professionale allo storytelling visivo.
Prompt di Esempio 3
Crea un appello di raccolta fondi conciso di 15 secondi che presenti rapidamente una statistica o un fatto critico sulla tua causa, sollecitando un'azione immediata o una piccola donazione. Progettato per professionisti impegnati e utenti online, questo video dovrebbe avere uno stile visivo altamente impattante, guidato da testo chiaro sullo schermo e un tono professionale e diretto. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per presentare le informazioni in modo chiaro e coinvolgente, massimizzando la ritenzione degli spettatori in questo breve lasso di tempo, magari basandosi su un modello di video di raccolta fondi scelto.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Raccolte Fondi

Crea video di raccolta fondi coinvolgenti senza sforzo con il nostro intuitivo creatore di video AI, progettato per aiutarti a raccontare la tua storia e coinvolgere il tuo pubblico per la tua causa.

1
Step 1
Scegli un Modello
Seleziona tra una varietà di modelli di video per raccolte fondi progettati professionalmente per dare il via al tuo storytelling visivo di impatto.
2
Step 2
Aggiungi i Tuoi Media
Carica i tuoi filmati e immagini, o arricchisci la tua narrazione con contenuti ricchi dalla nostra vasta libreria multimediale/stock.
3
Step 3
Personalizza il Tuo Video
Applica il logo e i colori del tuo marchio con i nostri robusti controlli di branding per mantenere un'identità visiva coerente.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Renderizza il tuo video di raccolta fondi completato con ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto, rendendolo pronto per la condivisione su tutte le piattaforme social.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Storie di Impatto Ispiratrici

.

Sviluppa video commoventi e motivazionali che comunicano efficacemente la missione della tua organizzazione e ispirano contributi generosi.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di raccolta fondi coinvolgenti?

HeyGen agisce come un potente creatore di video AI, fornendo una piattaforma di editing video intuitiva con modelli di video per raccolte fondi per semplificare il tuo storytelling visivo. Produci facilmente video di raccolta fondi ad alto impatto che risuonano con il tuo pubblico e supportano la tua organizzazione.

Quali risorse creative offre HeyGen per progettare video di raccolta fondi di impatto?

HeyGen offre una ricca selezione di modelli di video per raccolte fondi e una libreria multimediale stock completa per ispirare il tuo storytelling visivo. I nostri strumenti di editing drag-and-drop ti permettono di personalizzare ogni aspetto e creare un video unico e coinvolgente.

HeyGen può aiutare il mio video di raccolta fondi a raggiungere un pubblico più ampio con le funzionalità AI?

Assolutamente. Il creatore di video AI avanzato di HeyGen include voci AI e editing basato su testo, permettendoti di generare rapidamente voiceover professionali. Puoi anche utilizzare sottotitoli generati automaticamente e la funzione di traduzione e doppiaggio video per espandere la tua portata sui social media.

HeyGen è una piattaforma di editing video accessibile per organizzazioni di tutte le dimensioni?

Sì, HeyGen è progettato come una piattaforma di editing video accessibile per qualsiasi organizzazione. I suoi strumenti di editing drag-and-drop intuitivi e le funzionalità di collaborazione rendono semplice per i team creare video di raccolta fondi professionali per i social media senza competenze tecniche estese.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo