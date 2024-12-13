Creatore di Video Gratuito: Crea Video Straordinari con Facilità

Trasforma il tuo testo in video di alta qualità senza sforzo con la nostra funzione di testo a video da copione alimentata dall'AI, ottenendo risultati professionali.

Crea un video coinvolgente di 1 minuto rivolto ai proprietari di piccole imprese, mostrando quanto sia facile diventare un "creatore di video AI" utilizzando la piattaforma "creatore di video online" di HeyGen. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, con dimostrazioni sullo schermo dell'interfaccia utente, accompagnate da una voce fuori campo professionale e amichevole. Evidenzia l'efficienza di generare contenuti video direttamente da un copione utilizzando la funzione "Testo a video da copione" di HeyGen, dimostrando come risparmia tempo e risorse per un marketing efficace.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 1,5 minuti rivolto a creatori di contenuti e editor video, illustrando come HeyGen migliora il loro flusso di lavoro di "editing video" per varie piattaforme. Lo stile visivo dovrebbe essere nitido e preciso, concentrandosi su registrazioni dello schermo delle opzioni di esportazione flessibili di HeyGen, accompagnate da una narrazione coinvolgente. Sottolinea la capacità della piattaforma di "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto", mostrando come gli utenti possano adattare rapidamente i loro progetti per diverse dimensioni dei social media garantendo output di alta qualità.
Prompt di Esempio 2
Produci un video conciso di 45 secondi per educatori e formatori aziendali, dimostrando come HeyGen semplifica la creazione di contenuti didattici coinvolgenti. Lo stile visivo dovrebbe essere chiaro e diretto, evidenziando la facilità di selezionare e personalizzare "Modelli e scene" per uno sviluppo rapido dei video, con una voce fuori campo autorevole ma amichevole. Mostra come la funzione "Sottotitoli/didascalie" possa generare automaticamente materiali didattici accessibili per tutti gli studenti.
Prompt di Esempio 3
Concepire un video promozionale di 1 minuto rivolto a marketer e creatori di corsi online, dimostrando il potenziale creativo degli "strumenti AI" di HeyGen per contenuti diversi. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e immaginativo, con una varietà di "avatar AI" che trasmettono diversi messaggi, accompagnati da una generazione di "Voce fuori campo" professionale e una colonna sonora coinvolgente. Evidenzia come l'ampia "Libreria multimediale/supporto stock" consenta agli utenti di integrare rapidamente immagini straordinarie, rendendo il processo di creazione video fluido e altamente professionale.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Usare il Nostro Creatore di Video Gratuito

Crea facilmente video straordinari di qualità professionale online in pochi minuti con strumenti intuitivi e funzionalità alimentate dall'AI, quindi condividili su tutte le tue piattaforme.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto
Inizia selezionando un modello di video professionale o partendo da zero. Il nostro creatore di video gratuito offre una gamma di opzioni per avviare il tuo processo creativo.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Contenuto
Carica facilmente i tuoi media o scegli dalla nostra vasta libreria stock. Migliora il tuo video aggiungendo testo, immagini e musica utilizzando il nostro potente editor video.
3
Step 3
Applica Modifiche e Miglioramenti
Rifinisci il tuo video con effetti coinvolgenti, transizioni fluide e animazioni di testo dinamiche. Regola i rapporti d'aspetto per adattarsi perfettamente a varie piattaforme per video di alta qualità.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta completato il tuo video, esportalo in alta risoluzione, inclusa la 4K, senza filigrana. Condividi la tua creazione finita direttamente sulle piattaforme social o scaricala per un uso successivo.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora le Esperienze di Formazione e Apprendimento

.

Utilizza video alimentati dall'AI per creare moduli di formazione dinamici che migliorano l'engagement e garantiscono una migliore ritenzione delle informazioni per il tuo pubblico.

background image

Domande Frequenti

Come utilizza HeyGen l'AI per creare video professionali?

HeyGen sfrutta strumenti avanzati alimentati dall'AI per trasformare il testo in video dinamici con avatar AI realistici e voci fuori campo di alta qualità. Questo creatore di video AI semplifica l'editing video complesso, permettendo agli utenti di generare video professionali senza sforzo da un copione.

HeyGen può esportare video in alta qualità per varie piattaforme?

Sì, HeyGen consente agli utenti di esportare video di alta qualità, inclusa la risoluzione 4K, ottimizzati per diverse piattaforme ed esigenze. Puoi facilmente regolare i rapporti d'aspetto e condividere i tuoi contenuti video finiti su varie piattaforme social direttamente da HeyGen.

Quali strumenti di editing sono disponibili all'interno di HeyGen per migliorare i miei progetti video?

HeyGen offre un set completo di strumenti di editing video, incluse opzioni per l'editing multilivello, l'aggiunta di voci fuori campo e la generazione automatica di didascalie. Puoi anche utilizzare la sua libreria multimediale e i modelli pre-progettati per migliorare efficacemente i tuoi progetti video.

HeyGen offre opzioni di personalizzazione per branding ed elementi creativi?

Assolutamente, HeyGen consente un'ampia personalizzazione per il branding, permettendoti di applicare i tuoi loghi e colori del marchio per garantire coerenza. Con una vasta selezione di modelli video e una ricca libreria multimediale, puoi facilmente creare video di alta qualità che si allineano perfettamente con l'estetica del tuo marchio.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo