Crea un video di storytelling di 45 secondi per un marchio di fragranze di lusso, progettato per consumatori sofisticati, svelando una nuova fragranza con immagini opulente e morbide, caratterizzate da eleganti animazioni dei suoi ingredienti intricati. Il video dovrebbe essere accompagnato da un sottofondo orchestrale sereno e una voce narrante gentile e sicura, che può essere generata senza sforzo utilizzando la capacità di generazione vocale di HeyGen, garantendo un'esperienza video di profumo veramente immersiva.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di marketing dinamico di 30 secondi per i social media, rivolto a giovani utenti dei social media attenti alle tendenze, mostrando un profumo con immagini di prodotto veloci e una vivace gradazione di colori. Integra musica moderna e coinvolgente e sottotitoli/caption accattivanti, una funzione facilmente disponibile in HeyGen, per evidenziare le note chiave della fragranza e stimolare l'interazione come un annuncio video accattivante. Il contenuto di marketing dinamico dovrebbe presentare chiaramente il design unico della bottiglia.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video educativo di storytelling di 60 secondi per appassionati di fragranze, visualizzando meticolosamente le note olfattive con immagini artistiche e astratte che rappresentano le note di testa, cuore e base. La traccia audio dovrebbe mescolare effetti sonori sottili che imitano la natura con una narrazione chiara e informativa, che può essere creata in modo efficiente utilizzando la funzionalità di testo-a-video di HeyGen, trasformando una descrizione dettagliata in un'elegante narrazione visiva.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di campagne promozionali conciso di 20 secondi rivolto ai consumatori generali, con scatti di lifestyle diversi di individui che vivono con fiducia una fragranza. Utilizza uno stile visivo luminoso e aspirazionale, musica di sottofondo edificante e una rivelazione del logo sottile, sfruttando i modelli e le scene estensive di HeyGen per assemblare rapidamente questo contenuto di creatore di video di fragranze che enfatizza l'estetica del marchio e il packaging lussuoso.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Fragranze

Crea senza sforzo video di profumi straordinari e accurati per il prodotto per catturare il tuo pubblico e elevare la presenza del tuo marchio con i nostri strumenti intuitivi.

1
Step 1
Seleziona un Modello di Profumo
Inizia scegliendo dalla nostra vasta collezione di modelli di profumi, progettati con animazioni eleganti ed estetica lussuosa per mostrare perfettamente la tua fragranza. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per un avvio rapido.
2
Step 2
Carica le Immagini del Tuo Prodotto
Carica facilmente le immagini ad alta risoluzione del tuo prodotto e i design delle bottiglie. La nostra piattaforma supporta una vasta libreria multimediale per un'integrazione senza soluzione di continuità dei tuoi asset.
3
Step 3
Crea la Storia del Tuo Marchio
Usa la nostra funzione di testo-a-video da script per costruire una narrazione coinvolgente. Migliora il tuo video con animazioni di testo dinamiche per visualizzare magnificamente le note olfattive ed evocare emozioni.
4
Step 4
Esporta per il Marketing
Finalizza il tuo video con ridimensionamento preciso del rapporto d'aspetto ed esportazioni per varie piattaforme. Produci potenti video di marketing per i social media per migliorare la presenza del tuo marchio.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Narrazioni di Marchio Immersive

Sfrutta lo storytelling video potenziato dall'AI per creare narrazioni visive eleganti che articolano la storia unica della tua fragranza ed evocano forti emozioni.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di storytelling per marchi di profumi professionali?

Gli strumenti di generazione video AI di HeyGen ti permettono di trasformare script in narrazioni coinvolgenti per il tuo marchio di fragranze. Utilizza le nostre eleganti animazioni e avatar AI per articolare visivamente la storia unica del tuo marchio, creando video di storytelling per marchi di profumi in modo semplice.

Posso mostrare efficacemente le note olfattive intricate e il packaging lussuoso con HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre modelli di profumi personalizzabili e opzioni multimediali estese, permettendoti di evidenziare con chiarezza visiva straordinaria le immagini di prodotto intricate e il packaging lussuoso delle tue fragranze, visualizzando magnificamente le note olfattive.

Quali capacità offre HeyGen per personalizzare i video promozionali di fragranze?

HeyGen ti consente di personalizzare ampiamente i contenuti video, dalle animazioni di testo dinamiche e voiceover ai controlli di branding senza soluzione di continuità. Crea video promozionali accattivanti e contenuti di marketing dinamici su misura per il tuo pubblico, assicurando che le tue esigenze di creatore di video di fragranze siano soddisfatte.

HeyGen è adatto a tutti i tipi di esigenze di marketing video per fragranze?

Sì, HeyGen è progettato come uno strumento versatile di generazione video AI per tutte le tue esigenze di marketing video per fragranze. Crea facilmente video di marketing per i social media accattivanti, lanci di prodotto eleganti o campagne promozionali coinvolgenti con la nostra piattaforma intuitiva.

